AC contra Tohá: defensa de ministra acusa al Partido Republicano de "trivializar" la seguridad

Este martes comenzó a sesionar la comisión que revisará los antecedentes respecto al libelo acusatorio contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Recordemos que la bancada de diputados y diputadas del Partido Republicano, presentó el pasado lunes la acusación constitucional que tiene por objetivo destituir a la secretaria de Estado de sus funciones, además de buscar su inhabilitación por cinco años para ejercer cargos políticos.

Así, para esta primera jornada, que se espera se extienda hasta las 19:30 hrs., se presentarán más de 15 expositores y expositoras propuestos por los parlamentarios republicanos.

Dentro de los invitados más relevantes, se consigna la presentación del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer; del defensor de la Niñez, Anuar Quesille; de la exministra del Interior, Izkia Siches y de la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria.

También, expondrá el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar; del general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya; el exgeneral, Ricardo Yáñez y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Alan Bronfman, entre otros.

La intención detrás de esta larga jornada sería despachar dentro de los próximos días el informe de la comisión revisora sobre el libelo acusatorio, para que la Cámara de Diputados y Diputados pueda votarlo a la brevedad en Sala en una sesión especial.

Días atrás, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la jefa de bancada de RN y diputada, Ximena Ossandón, sostuvo que la viabilidad de esta acusación constitucional “no anda muy bien“: “Porque Evópoli creo que anunció que se bajaba y eso ya le resta. Es importante, entendemos que es mayoría simple el pasar la Sala, pero igual a pesar de todo va a ser una conversación interesante”.

“No sabemos si ellos van a cambiar de opinión, yo no tengo claro si toda la bancada de RN va a votar favorablemente la acusación“, señaló.

Defensa de Tohá acusa al Partido Republicano de trivializar la seguridad con la AC

El abogado defensor de la ministra Carolina Tohá, Juan Ignacio Piña, afirmó que la acusación constitucional que formuló en su contra el Partido Republicano “trivializa” la situación de seguridad en Chile.

En entrevista con Radio Cooperativa, la defensa de la secretaria de Estado explicó que “la situación en temas de seguridad en el país no es algo que se pueda trivializar, sino, por el contrario, es algo de lo que hay que hacerse cargo. En eso está la ministra y todavía hay mucho espacio para seguir avanzando”.

Piña indicó que el libelo tiene “un cierto contenido instrumental que es relativamente visible y, en cierto sentido, es confeso. El timing de los impulsores de la acción tiene que ver con la contingencia electoral”.

“Adicionalmente, también la propia acusación dice que lo que quiere hacer es que el Presidente cambie a la ministra, y una acusación constitucional no es la vía para conseguir esos fines políticos, menos cuando es capaz de imponer una sanción como una inhabilitación”, criticó el profesional.

En ese sentido, el abogado señaló que es muy probable que invoquen “la cuestión previa”: “Por la existencia de imputaciones genéricas que más bien describen hechos o situaciones del país y que no se adentran en la responsabilidad de la ministra, en las contribuciones de la ministra, en sus infracciones, y no lo hacen por una razón muy simple: básicamente porque no están”.

“No hay infracciones de esa naturaleza, sino, por el contrario, hay un trabajo muy consistente en el que hay muchos espacios de mejora todavía, y en eso hay que ser muy sensible y muy cuidadoso”, sostuvo.

La defensa de la ministra comentó que la destitución y la inhabilitación por cinco años que pretende la acusación presentada por el Partido Republicano constituyen “una sanción particularmente gravosa y, por lo mismo, se restringe no solamente a infracciones graves, sino que adicionalmente a infracciones concretas y específicas”.

“No se trata de imputaciones genéricas respecto de los resultados y la situación en que se encuentra el país en seguridad, sino que es necesario acreditar la existencia de esas infracciones, las leyes que no se han ejecutado”, afirmó Juan Ignacio Piña.

Así, el abogado destacó que la acusación constitucional busca determinar si existen “infracciones a la Constitución, a las leyes”, y si efectivamente la ministra Tohá no ha ejecutado leyes de tal modo que constituyan la comisión de un delito, lo que, según hizo hincapié la defensa “no ha pasado”.