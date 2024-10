Acusaciones constitucionales: defensa de Vivanco insiste en inhabilitar a más de 60 parlamentarios

Continúan las sesiones de las tres comisiones de la Cámara Baja encargadas de revisar las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus.

Este lunes por la tarde, en la comisión que analiza la admisibilidad del libelo acusatorio contra los magistrados Vivanco y Muñoz, y previo a la exposición de las defensas, los diputados del Partido Comunista, Luis Cuello y Alejandra Placencia, entregaron un escrito contra la solicitud de inhabilidad presentada el pasado viernes por los abogados de la magistrada suspendida.

Al respecto, el parlamentario Cuello sostuvo que la Cámara de Diputados y Diputadas es la instancia que entabla la acción y no tienen un deber de imparcialidad, a diferencia del Senado, que es la cámara que obra como jurado de la acusación constitucional.



Asimismo, la diputada Placencia afirmó que el actuar de la defensa de la magistrada Vivanco están fundados en la mala fe, toda vez que se busca impedir que los parlamentarios y parlamentarias emitan una opinión en base a antecedentes de público conocimiento, lo que contraviene la democracia.

“Acá se está ejerciendo un derecho que tienen los parlamentarios y parlamentarias de presentar acusaciones constitucionales, en este caso, contra la ministra Vivanco y la defensa ha argumentado, a mi juicio, maliciosamente. Y creo que los antecedentes que se han presentado tiene suficiente fundamento. Nosotros no estamos acá para jugar a ejercer un derecho, estamos acá para ejercerlo de manera responsable y eso es lo que hemos hecho”, aseveró.



Por su parte, la defensa de la ministra Angela Vivanco, a cargo de los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio, expusieron que sus argumentos se sustentan en cuestiones de forma y fondo, entre ellos, que no se cumple con los requisitos que establece la Constitución sobre las firmas -los libelos tendrían más de 20- y en la inhabilidad de los parlamentarios para que no participen del proceso.

Sobre este último punto, insistió en sus fundamentos el jurista Juan Carlos Manríquez: “Independientemente de que los honorables diputados y diputadas actúen en una gestión previa, de una tramitación procedimental de admisibilidad sin referirse al fondo y sin actuar como jurado en lo que tienen la razón, lo cierto es que no quedan exentos del deber de equidistancia, mesura, ponderación y de no emitir opiniones que adelanten como en algunos casos, el hecho de pronunciarse sobre la eventual procedencia de la acusación, primero, cuando ni siquiera estas estaban presentadas”.

“Dos, cuando tampoco habían leído nuestra respuesta. Tres, reiterando incluso los mismo argumentos. Eso lo que hace es, específicamente, incumplir el deber de imparcialidad”, subrayó.

En la misma línea, el abogado Osorio recalcó que “el artículo 346 es enfático en indicar que un diputado no puede tomar decisiones cuando existe una duda respecto a su imparcialidad y especialmente si ha emitido opiniones previas”.

Posteriormente, fue el turno de la defensa del magistrado Sergio Muñoz, la que fue liderada por el abogado Jorge Correa Sutil, quien señaló que el libelo acusatorio contra el ministro no está basado en la evidencia suficiente para declarar su admisibilidad.

“Lo que está honorable cámara tiene que que examinar, y desde luego esta comisión para hacer luego la recomendación, es si los antecedentes que se han reunido son de tal consistencia que pueda razonablemente imputársele responsabilidad a Sergio Muñoz (…) No puede decirse que una imputación tenga razonable consistencia ni que un hecho haya acaecido si la acusación se sostiene únicamente, y es lo que voy a sostener, en un testimonio de oídas, prestado por una persona que no imparcial, que no ha podido ser re-preguntada para medir su credibilidad y que se contradice, y resulta incoherente con una serie de antecedentes que se han acompañado a esta defensa”, enfatizó.

En paralelo a esta sesión, también se desarrollaron las comisiones revisoras de los libelos acusatorio que abordan el caso del ministro Jean Pierre Matus y el de la ministra suspendida, Angela Vivanco.

En la segunda instancia, que analiza los antecedentes sobre Vivanco, expuso la académica de la Universidad Diego Portales y Universidad de Valparaíso, Leslie Sanchez. En la reunión, la doctora en Derecho se refirió a la importancia de estos procesos para darles garantías a la ciudadanía de que frente a situaciones como estas hay un estándar que cumplir respecto de la correcta labor de las instituciones y de las autoridades.

Por otro lado, sobre la arista en el Poder Judicial de Ángela Vivanco, el pleno de la Corte Suprema fijó para este 10 de octubre a las 08:00 am la revisión de la solicitud de remoción de la magistrada, la que se va realizar en el salón de honor del máximo tribunal y se transmitirá a través de www.poderjudicialtv.cl.

En tanto, según el medio Ex-Ante la defensa de la jueza decidió recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por no existir garantías de ecuanimidad ni un trato justo sobre el cuaderno de remoción que abrió la Corte Suprema.