Claudio Orrego y eliminación de delegados presidenciales: “Va a ser una de las deudas del gobierno del Presidente Boric”

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis el gobernador metropolitano y candidato a la reelección, Claudio Orrego, analizó los cuatro años en el cargo, así como los desafíos en la región.

“Ha sido un balance positivo. A mí me correspondió ser intendente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, donde uno era más bien el representante del Presidente de la República en la región. Yo siempre tenía esta intuición de que el cambio de eje, es decir, cuando tuviéramos una autoridad que representara a la región frente a los otros poderes del Estado, iba a cambiar la dinámica y de hecho lo ha hecho”, comentó.

Además, Orrego destacó que la elección de gobernador sea por votación de la gente. “El ser electo por la ciudadanía te da el poder y una autonomía respecto al Gobierno”, aseguró el exalcalde de Peñalolén.

“No solo para decir lo que uno piensa, si es crítico o no crítico, sino que para priorizar cosas que son de la región y que no siempre están en el radar de las autoridades nacionales”, indicó Orrego, mencionando materias de seguridad y de medioambiente, entre esas prioridades.

En la instancia, analizó las relaciones tanto con los alcaldes como con las principales autoridades del Gobierno. “Más que una tensión entre alcaldes y gobernador, hay una tensión entre los gobiernos subnacionales y el gobierno nacional”, expresó en primer lugar.

“Las temáticas de un gobernador son metropolitanas. La planificación territorial, el transporte, el medio ambiente, la estrategia turística. Ahí más bien uno tiene a los alcaldes como aliados pidiendo o peleando con el gobierno central respecto de cuáles son las prioridades regionales”, enfatizó Orrego.

Junto con remarcar la importancia de la coordinación regional, Orrego también se refirió a la presencia del cargo del delegado presidencial, el cual sería eliminado durante el actual gobierno, lo que hasta el momento no ha ocurrido. “Esta va a ser una de las deudas del gobierno del Presidente Boric”, sostuvo respecto del traspaso de más atribuciones hacia los gobernadores.

“Para poder hacer un programa, no sé, de cultura, tengo que pasarme dos años negociando con la Dirección de Presupuesto, que me permita el presupuesto del gobierno regional en un programa que ellos tienen que validar. Eso no le ocurre ni siquiera a los municipios”, ejemplificó Orrego respecto de la necesidad de más atribuciones para el cargo.

Revisa a continuación la entrevista completa: