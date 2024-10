Renuncia de Chadwick a la UDI: oficialismo cuestiona modus operandi del exministro

“Necesito libertad para defenderme de las falsas injurias con las que han intentado involucrarme”, señala la declaración pública con la que el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, anunció su renuncia a la militancia en la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“El ministro Chadwick me llamó hace aproximadamente dos semanas para notificarme que renunciaba a la UDI, a través del Servel”, indicó el presidente interino de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. El líder de la colectividad afirmó que durante esa conversación el exministro Chadwick le dijo que “lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones“.

Así, el timonel gremialista agradeció a Chadwick por haber tomado esta decisión: “Yo no se la pedí, pero él voluntariamente la asumió. Esto le va dar a él más libertad para desarrollar la querella que presentó contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero. Siendo independiente el ministro no solo se podrá defender mejor si no que efectivamente evita que aquellos que buscan hacer un vínculo entre la UDI y el caso Audios, no puedan hacerlo”.

Al respecto, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que la UDI “quiere hacer creer” que tras la renuncia de Chadwick “él es el afectado”.

“La UDI no es capaz de condenar públicamente la relación de uno de sus más emblemáticos militantes y fundadores con el caso Hermosilla, cuyos nexos solo crecen día a día. No fueron capaces de llevarlo ante sus tribunales internos, siquiera, e incluso le agradecen y lo dejan como la víctima del momento. Pura defensa corporativa”, manifestó.

Por su parte, la diputada independiente y jefa del comité IND-PDD, Camila Musante, cuestionó la renuncia del exministro Chadwick tras haberse querellado contra algunos parlamentarios y haber solicitado su desafuero. “¿A quién está protegiendo con estas renuncias?”, cuestionó.

“Es curioso este modus operandi que tiene Andrés Chadwick porque hace un par de semanas amenazaba a los diputados de ir contra ellos por mencionarlos en la acusación constitucional de la ministra Ángela Vivanco y al día siguiente renuncia a su cargo en la Universidad San Sebastián”, expresó la parlamentaria.

En esa línea, Musante sumo la interrogante: “¿Por qué todavía él no da respuesta, como ex ministro de Estado, ante la justicia de manera formalizada?”. “Hemos sido categóricos y hemos reiterado la solicitud a la fiscal Claudia Perivancich de que es necesario que se formalice a Andrés Chadwick en la arista de tráfico de influencias en el Poder Judicial”, subrayó.

Además, la parlamentaria enfatizó que en el caso Hermosilla “había un articulador“, “un titiritero”, que “les decía a todos el papel que debían cumplir”. En ese sentido, hizo hincapié en que “aún no tienen claro cuál es el papel que cumplía Chadwick respecto de su partido y de la Universidad San Sebastián, porque estas renuncias claramente intentan proteger algo más”.