Senador Ossandón (RN) sobre Andrés Chadwick: "Tiene que ser juzgado e investigado"

Una causa por el delito de tráfico de influencias en la que se investigaba al ex alcalde de Puente Alto y actual senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, también salió a relucir con la publicación de los chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra.

En las conversaciones, Guerra le entrega a Hermosilla información sobre el curso de esa investigación y le pide al entonces asesor del Ministerio del Interior, que le aclare cuál es la postura de La Moneda sobre la causa de Ossandón.

En ese contexto y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de RN afirmó que la investigación en su contra -originada por una denuncia de su primo, el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda- fue parte de una operación política, orquestada desde el Gobierno.

“Ahí claramente había una instrucción de arriba. Esto no es solo Hermosilla, no hay que creer que Hermosilla era el que articulaba la operación política en contra mía. Fue una operación mucho más grande y claramente el señor Guerra se prestó para eso. Ellos estaban obsesionados con bajarme de la posibilidad de que yo fuera precandidato presidencial, porque decían que yo le podía ganar al Presidente Boric, era mucho más competitivo que Desbordes y que Sichel, pero había que matarme y así lo hicieron”, acusó Ossandón.

En esa misma línea, el parlamentario señaló que con la revelación de los chats, quedó clara la manera en que funcionaba el segundo piso de La Moneda.

“Me parece vergonzoso y no solo en mi caso, sino que un gobierno que tenga un asesor de ese nivel y que haga estas cosas, en el corazón del gobierno, trabajando con el ministro del Interior, me parece absolutamente deplorable, una vergüenza. Por eso, espero que la Fiscalía Nacional investigue esto. No solo al fiscal Guerra sino que a los que participaron en todo este proceso”, indicó.

Ossandón además criticó la actitud de su propio sector tras la publicación de los chats. A su juicio, esta ha sido poco solidaria.

“Se están haciendo, como decimos en el campo, los gringos. ¿Tú crees que alguien me ha llamado? ¿Algún acto de solidaridad? Nada. No existe el tema y ¿por qué no existe? Porque están aterrados de que se descubra lo que hacían. Chadwick tiene que hablar, tiene que ser juzgado, investigado. Es evidente en lo que está metido y yo soy un pelo de la cola”, dijo.

Pese a que llamó a no dejar de lado la implicación del Municipalidad de La Florida en este caso (lugar donde Manuel Guerra cumplió servicios tras salir del Ministerio Público), el senador Ossandón evitó hacer un nexo entre las operaciones políticas lideradas por Hermosilla y los municipios de esa comuna y la de Providencia.

En su lugar, el exalcalde instó a “reestudiar y modificar todo lo que tenga que ver con el sistema público”. “No puede ser que los fiscales se manden solos, que puedan hacer lo que quieran y no los controle nadie. Aquí tiene que haber una fiscalía interna, que como en toda institución, fiscalice a ellos mismos”, estimó.

Asimismo, solicitó que todos estos antecedentes sean investigados, “porque si a mi me lo hacen, que soy senador de la República, ¿qué le pasa a un ciudadano común y corriente? A ese lo faenan. A mí no me pudieron faenar pero me tuvieron listo, me tuvieron dos años. Perdí todos mis ahorros en defenderme por algo que yo no había hecho”.