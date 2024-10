Acusación constitucional contra Tohá: Partido Repúblicano pide dejar sin efecto comisión revisora

Molestia generó el acotado trabajo que realizó la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Ayer martes, la instancia presidida por el diputado PPD, Jaime Araya, despachó un informe negativo. Lo último, tras una maratónica primera jornada de funcionamiento en donde se recibió a varios expositores, entre ellos, al ex general de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Desde la oposición, criticaron que no se hayan usado los seis días de plazo que se establecen en el reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Además, cuestionaron que no haya existido un tiempo adecuado para revisar la respuesta de la defensa de la ministra Tohá, redactada por el abogado Juan Ignacio Piña.

En esa línea, Guillermo Ramírez, diputado y presidente interino de la UDI, quien era el único integrante opositor de la comisión revisora, aseguró que hubo un abuso de poder por parte del diputado Araya. Por ello, acusó que el Gobierno manipuló la institucionalidad a través de la mayoría oficialista.



“Hoy se citó a una serie de invitados desde las ocho y media de la mañana, ustedes ven que estamos recién terminando ahora y por lo tanto, no hemos tenido un minuto para poder revisar la respuesta de Carolina Tohá. No revisamos nada. No fue una comisión revisora y esto se hizo así, un solo día para poder revisar el libelo y la respuesta, porque a la izquierda le da vergüenza estar durante dos, tres, cuatro, cinco y seis días, defendiendo una postura indefendible”, estimó.

Esta miércoles, durante la sesión del pleno de la Cámara Baja, la bancada del Partido Republicano -autora de la acusación constitucional en contra de Tohá- también expresó su molestia con lo ocurrido y fue más allá, al pedir que se deje sin efecto la comisión revisora y se conforme una nueva, con otros miembros. Así lo anunció el diputado de la tienda, Cristian Araya.

“La grave crisis de seguridad, el descontrol migratorio y los miles de chilenos asesinados durante este Gobierno requieren que una acusación constitucional de estas características sea al menos leída por sus integrantes, se escuche a los expositores, se debata y se vote en su mérito, que se cumpla algo tan básico para nuestro orden democrático como es el respeto a la Constitución, la ley y los reglamentos. Por tanto, solicitamos la nulidad de la votación, que se deje sin efecto la comisión y se vuelva a sortear la misma”, dijo.

Cabe mencionar que de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, las comisiones revisoras de acusaciones constitucionales tienen “un plazo de seis días, contado desde la fecha de comparecencia del afectado o desde que se hubiere acordado proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella”.

El respaldo de Boric a Tohá

En paralelo a la discusión en el Congreso, el Presidente Gabriel Boric defendió la gestión de la ministra Tohá, citando lo que señaló el exgeneral Yáñez en la comisión revisora.

A juicio del Mandatario, “el compromiso de la ministra Tohá y del Gobierno en materia de seguridad, ha sido explicitado ya no por nosotros, sino también por el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez”.

“Yo creo que sería bueno preguntarle a los defensores de la acusación cómo contradicen las declaraciones del ex general director de Carabineros. Creo que él fue sumamente claro respecto al apoyo que le ha dado el Gobierno a la institución y cómo hemos estado permanente priorizando el tema de la seguridad”, indicó el Presidente.

Asimismo, Boric criticó los constantes llamados de “la UDI, la derecha, los Republicanos, que a estas alturas son todos más o menos lo mismo”, para que se desvincule a la ministra del Interior.

“Yo la verdad no tengo tiempo para tomar en serio eso, mi preocupación es combatir a los delincuentes, asegurar la seguridad de las familias, no este tipo de ires y venires y la política chica”, afirmó.

La acusación constitucional contra la secretaria de Estado será votada este jueves en la Cámara de Diputados y el escenario, por el momento, es incierto.

Pese a que el oficialismo partió con una base de 74 votos hipotéticos (versus 65 de la oposición), han surgido varios inconvenientes en su camino. Cuatro diputados oficialistas están con licencia médica (Mercedes Bulnes, Carmen Hertz, Marcela Riquelme y Felipe Camaño) y un viaje de parlamentarios a Suiza, les podría hacer perder el voto de Francisco Undurraga, militante Evópoli que en reiteradas ocasiones ha manifestado su rechazo a la acusación constitucional.

A todo lo anterior, se suma la posición, más inclinada a aprobar el libelo, de la bancada conformada por Amarillos, Demócratas e independietes, sector que nuevamente será clave en una votación de este tipo.