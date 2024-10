Chile se prepara para participar de la Feria del Libro de Frankfurt con la delegación más grande de su historia

El pasado martes 8 de octubre, varias autoridades gubernamentales se reunieron en el Centro Cultural La Moneda para despedir oficialmente a la delegación chilena que asistirá a la Feria del Libro de Frankfurt. La instancia literaria más importante a nivel mundial que este año se extenderá del 16 al 20 de octubre y que, para esta edición, recibirá a un total de 26 literatos nacionales.

En resumen, nuestro país llevará a cerca de 36 editoriales, gremios y agencias literarias que, en conjunto, formarán el grupo de representantes más grande de nuestra historia. Todo, en el marco del aniversario número 10 desde la primera asistencia de Chile a este espacio, fundamental para la internacionalización de nuestra literatura.

“Son tres días de feria donde solamente asisten profesionales del libro”, comentó Vivian Lavín, agente literaria, periodista y conductora del programa “Vuelan las plumas” de Radio Universidad de Chile. “Habrá editores, agentes literarios, traductores (…) La verdad es que, para quienes tenemos la suerte de pertenecer al ecosistema del libro y la lectura, es una verdadera fiesta”.

A lo largo de su carrera, Lavín ha tenido la oportunidad de participar en la instancia desde el mismo año en que nuestro país comenzó su asistencia oficial. “Este 2024 cumplo una década desde que voy a esta feria. La primera vez justamente coincidió con la primera participación de Chile en Frankfurt, el 2014. Y ahora que se cumplen 10 años nos encontramos con una delegación enorme”, valoró sobre este hito cultural.

Sobre el funcionamiento de este espacio, la periodista contextualizó que no se trata de una instancia de exhibición y comercialización de libros para el público general, sino que, más bien, corresponde a una instancia catalogada en el mundo literario como una “feria B2B“: “Hay autores que han sido traducidos a otras lenguas y eso es lo que hace Frankfurt. Es el principal centro de negocios, de venta de derechos para otras lenguas. No se venden libros físicos. Acá solamente se va a ver la oferta, que puede ser tanto de editoriales, que tienen grandes stands; pero también de los países, en este caso, Chile”.

“Dentro del stand de Chile va a estar la presencia de cada una de estas editoriales y agencias con los libros para que puedan ser ojeados. Porque acá la experiencia es súper importante. Hay que tocar los libros, y por eso vamos felices para mostrar todo lo bueno que se está haciendo en Chile a propósito de lo que se viene luego, en dos años más, cuando seamos invitados de honor“, ilustró Lavín.

Una inauguración marcada por mujeres y la dictadura

Este 2024, la inauguración del pabellón chileno -que este año pasó de 16 a 60 metros cuadrados- será protagonizada por el libro “Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa. Memorias de Ilse de Colonia Dignidad“. Novela escrita por la periodista Emma Sepúlveda y que, en clave ficción, recoge el testimonio de niñas y mujeres que vivieron los abusos de la secta liderada por Paul Schäfer.

En ese contexto, la autora presentará la traducción al alemán del libro, en una edición que contó con la colaboración del Programa de Apoyo a la Traducción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Esto, con la participación de la embajadora de Chile en Alemania y parte de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, Magdalena Atria, y la mediación de Vivian Lavín.

“El trabajo de Emma muestra una realidad que no es tan conocida en nuestro país. Son voces de mujeres, y eso me enorgullece. Vamos a poder hablar de las mujeres que hoy han abierto sus propios recuerdos y dolores para los ‘nunca más'”, expresó sobre esta actividad.

Además, Vivian igualmente estará presentando uno de sus más recientes libros en el marco de Frankfurt, bautizado como “Pisaremos las calles nuevamente“: “Es un ensayo publicado por la editorial Cuatro Lunas en España, y que nos permite revisar el testimonio de tres mujeres valientes, como son Elizabeth Rendic, Gina Cerda y Valentina Álvarez, quienes dieron su vida en un minuto en el que había que dar la lucha en contra una dictadura como fue la chilena”, comentó sobre su obra.

Por todo lo anterior, es que valora la presencia de escritos como estos en una instancia tan fundamental como la Feria del Libro de Frankfurt. “No se trata de mostrar un dolor para que no sirva. Tiene que servirnos, conmovernos y ayudarnos a entender que esto no se puede repetir. A pesar de que a pocos kilómetros de Frankfurt siguen cayendo bombas sobre Gaza, a pesar de que sigan cayendo bombas sobre el Líbano, Jordania, Ucrania, Rusia… La verdad es que nosotras, las mujeres, tenemos que poner la voz para que esto no se repita más”, aseguró.

Sin embargo, su trabajo no se quedará ahí. “Voy como periodista, participaré moderando mesas, también como autora a partir de este libro de ensayo que he escrito sobre experiencias de presas políticas. Pero el más importante es mi rol como agente literaria, representando a 13 editoriales chilenas, de adultos, infantiles; autoras, autores chilenos, ilustradoras e ilustradores”, valoró Vivian.

“Lo que voy a hacer es sostener una nutrida agenda de reuniones con agentes, editores de países como Corea, China, India, Turquía, Alemania, Estados Unidos… La verdad es que es un trabajo muy arduo y espero regresar a Chile con buenas noticias, con hartos derechos vendidos para que estos libros puedan ser traducidos a otras lenguas”, concluyó.