Fundación Amparo y Justicia: "Es importante salir del rol pasivo sobre la violencia que involucra a niños"

En un 78% aumentaron los homicidios de niños, niñas y adolescentes en los últimos cinco años en Chile, siendo la mayor proporción de víctimas jóvenes entre 14 y 17 años, según un informe diagnóstico elaborado por la fundación Amparo y Justicia.

Además, entre 2018 y 2023 hubo 343 autopsias de niños en las que no se pudo determinar la causa de muerte.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la directora de la fundación Amparo y Justicia, María Elena Santibáñez, afirmó que estos datos son “sumamente preocupantes”, pues hay homicidios en nuestro país que no están siendo esclarecidos por falencias en las instituciones encargadas de la detección de las muertes sospechosas.

“Lo mismo pasa con homicidios de niños, que si bien en el último tiempo se ha visibilizado bastante lo que tiene que ver con homicidios asociados al crimen organizado, la verdad es que también hay un aumento considerable de homicidios en contexto de violencia intrafamiliar“, señaló.

Por ello, Santibáñez destacó que este “parece ser un fenómeno al que no se le ha prestado atención focalizada”: “Sencillamente se pone atención cuando hay una cifra, pero no hay una voluntad real de generar cambios importantes que permitan mejorar tanto la detección, como el esclarecimiento de este tipo de muertes y llegar a las condenas de las personas responsables, como ocurre en otros países”.

Según el mismo informe, los homicidios de niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia intrafamiliar incrementaron en un 600% en el último año. Al respecto, la abogada indicó que “es importante salir del rol pasivo en relación con violencia que involucra niños“.

“Porque si es muy pequeño (el niño o niña), la probabilidad de que sea alguien cercano que lo haya agredido y finalmente le haya dado muerte, es bastante alta”, lamentó.

Sobre cómo prevenir este tipo de casos, Santibáñez explicó que en otros países tienen sistemas que permiten evidenciar estas situaciones de violencia: “Por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países, cuando llega un niño con un moretón en ciertos lugares que son bastantes sintomatológicos en relación con la presencia de abuso, ese niño es objeto de una serie de exámenes completos, que logran verificar que además del hematoma tiene fracturas, lesiones intracraneanas y eso no lo vez sencillamente viendo al niño en su control sano, sino que se requiere un examen más exhaustivo de los niños cuando van a los controles para efecto de poder evitar la presencia de abuso físico y sexual en las familias”.

“También es importante ahí el rol de las escuelas, de ser agentes activos, de estar muy pendientes de cómo llegan los niños, que ante cualquier cambio en el comportamiento poner la alarma para hacer denuncias y activar el sistema, porque de otra manera te encuentras en muchas ocasiones con niños que han resultado muertos. Tengo un caso que, de hecho es así, que en el jardín que iba se había consignado que el niño había llegado con un moretón tremendo, sin embargo, nadie dio noticia de eso a la policía, finalmente, el niño terminó muerto. Eso se pudo haber prevenido con una acción oportuna por parte del jardín infantil. Ese es solo un ejemplo, tenemos un montón de otros casos con estas mismas características”.

Asimismo, según la Defensoría de la Niñez son 39 los niños y jóvenes fallecidos en lo que va del año por uso de armas de fuego, mientras que en 2023 se registraron 42 de estos casos en total.

Para la directora de la fundación Amparo y Justicia esto se debe a que en Chile no existe un suficiente control de armas, además de que se está desarrollando una forma de delinquir por parte de las bandas criminales que implica a usar a menores de edad para aquello.

“Lo que supone, en primer lugar, estar alerta como sociedad, de tratar de sacar a los niños y adolescentes de estas bandas, dándoles alternativas a efectos de que puedan estar escolarizados y puedan tener un sistema de protección eficaz. En segundo lugar, me parece que el control de armas es sumamente relevante de tener un catastro efectivamente viendo dónde están las armas. En tercer lugar, me parece que el sólo incremento como una agravante que existe en nuestro sistema penal respecto de los sujetos que actúan con menores de edad para cometer delitos , no es suficiente”, afirmó.

Acerca de la importancia de fortalecer la investigación en los casos de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Chile, María Elena Santibáñez relató que durante los 25 años de trayectoria de la fundación y a partir de su trabajo han evidenciado “las tremendas dificultades que hay y errores que se cometen, además de la falta de detecciones de muerte, que a primera vista, parecen homicidios que debiesen investigarse”.

“En ese sentido, viendo también la experiencia comparada y la evidencia internacional, sobre todo en países europeos y en EEUU, ahí se han constituido lo que se conoce como paneles de revisión de muerte, en los que participan distintos agentes, pediatras forenses, médicos forenses generales, personas del ministerio de salud, del ministerio de educación , personas asociadas a la comunidad donde vive el niño, entre otras, que trabajan de manera mancomunado, lo que sin duda permite tener resultados muchos más satisfactorios que los que tenemos hoy. Entonces, parece que es el momento de dar un paso importante adelante, y para estos efectos no basta con la buena voluntad y con alarmarse con este fenómeno, sino que se requiere una ley que establezca estos paneles de revisión de muerte en los casos de niños”, aseveró.

Cabe señalar que con el objetivo de abordar la problemática, trabajar en el fortalecimiento de la detección e investigación de homicidios de niños, niñas y adolescentes, además de buscar soluciones adecuadas al contexto del país, el pasado 8 de octubre se reunieron en una mesa de trabajo las autoridades y representantes del Servicio Médico Legal, Carabineros, Policía De Investigaciones, Poder Judicial, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Prevención del Delito y Defensoría de la Niñez, convocadas por la fundación Amparo y Justicia.