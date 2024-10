"Me arrepiento": fiscal Valencia hace mea culpa tras reunión con Chadwick y Hermosilla

Tras meses en silencio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reveló este miércoles que sostuvo una reunión “privada” con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick donde ambos le consultaron por tres causas judiciales, semanas después de asumir el mando del Ministerio Público. Para Valencia, la situación “fue incómoda” y admitió que “hoy día, por supuesto, me arrepiento“.

La cita se habría acordado para “limar asperezas”, según afirmó en T13 radio, considerando que Hermosilla habría promocionado otras candidaturas en el marco de su nombramiento a la Fiscalía. Valencia detalló que luego de abordar el tema, le plantearon comentar sobre tres causas judiciales. Una de ellas relativa a un eventual procedimiento ligado al ex director de la PDI, Héctor Espinoza, sin embargo, aseguró que no habría dado respuesta a dicha petición.

En esa línea, el jefe del Ministerio Público afirmó que después de julio del 2022 no ha tenido ningún intercambio de comunicación con el abogado que hoy se mantiene en prisión preventiva. “Insisto, no recibí ningún tipo de colaboración de parte del señor Hermosilla para mi nombramiento. No hay por mi parte ningún mensaje ni conversación que tenga que ver con agradecimientos”, aseguró.

Además, Valencia se mostró dispuesto a inhabilitarse en cualquier caso relacionado con la defensa de Chadwick por motivos de prudencia y legalidad, debido a su relación académica previa. “Si hoy día alguien me pidiera directamente, yo me inhabilitaría”, dijo, buscando evitar conflictos de interés.

Consultado por voces que piden la inhabilitación y salida de Valencia del Ministerio Público, el ministro de Justicia, Luis Cordero, defendió que: “El fiscal nacional era un reconocido especialista en materia penal. Él, además, hace muchos años, integró la unidad coordinadora de la reforma procesal penal. Era abogado que ejercía la profesión, y desde ese lugar participó en el proceso de selección de fiscal nacional. Y creo que ha sido bien explícito en relación a la información que ha entregado, no solo ahora, sino que con anterioridad, a las conversaciones que tuvo”.

“Creo que hay que tener cuidado con hacer juicios respecto de las personas cuando sus trayectorias profesionales anteriores explican el cargo que actualmente desempeñan”, añadió.

En el mundo político. Para el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, “da la sensación, a propósito de las declaraciones del fiscal Valencia, de que se está poniendo el parche antes de la herida, de que evidentemente dentro de los próximos días probablemente conozcamos contenidos de chat que van a poner en entredicho la relación entre Luis Hermosilla, Andrés Chadwick y el fiscal nacional”.

“Si ese contenido es como el que hemos conocido con el exfiscal Guerra, bueno, por supuesto que es absolutamente preocupante. Y que por lo cierto, si esto sigue manchando a personas que ya tienen un rol fundamental en el Estado de Derecho, corresponde que puedan evaluar, dar un paso al costado“, declaró el parlamentario.

En la misma línea, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, señaló que lo “más prudente” sería que el el fiscal nacional “diera un paso al costado y presentara su renuncia”.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, sostuvo: “Me parece bien que se se sinceren las comunicaciones que pueden intervenir en alguna medida en hacer menos imparcial un proceso. Eso está bien porque habla de que hay transparencia y ese tiene que ser el principio rector en una investigación judicial de esta envergadura en contra del señor Hermosilla”.

“Ahora, si él se inhabilita (Valencia), ¿quién va a inhabilitar o eventualmente podría inhabilitar a la fiscal que tuvo comunicaciones más allá de las que en un primer momento se dijeron cómo es la fiscal que lidera este caso, Loreto Parra? Porque recordemos que por mucho menos se inhabilitó al fiscal Palma de la causa del caso Fundaciones y Convenios”, apuntó.