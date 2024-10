Rosa Devés y proyecto de fin al CAE: "Echo de menos un mayor compromiso con la educación pública"

Como una propuesta “justa”. Así calificó la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la presentación del proyecto de condonación del CAE, que también implica la creación de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

En conversación con CNN Chile, Devés afirmó que el proyecto es adecuado teniendo en cuenta el endeudamiento “y largo sufrimiento de muchas familias”. Por ello, evaluó positivamente “el hecho de que sea acotado, que responda al mérito y que reconozca a quienes han hecho esfuerzo por pagar”.

En esa misma línea, la rectora de nuestra casa de estudios señaló que la promesa original del Gobierno de condonar en un 100% la deuda, “era quizás irreflexiva”.

“Era injusto y yo creo que difícil también, los recursos comprometidos en eso no eran posibles y claro que sí, es mucho mejor este sistema tal como se ha definido, con reglas bien claras”, dijo.

Por otra parte, consultada respecto al nuevo sistema de financiamiento, FES, la rectora indicó que “tiene aspectos positivos y también tiene que llevarnos a una reflexión más amplia”.

“¿En qué sentido? Positivo es que va a introducir regulación, la transparencia que se va a requerir en este nuevo sistema y positivo en el sentido de que esperamos que los aranceles regulados que van a haber, reflejen realmente los costos de la educación superior, que es muy diversa de acuerdo a la historia y el desarrollo de cada institución”, aseguró.

“Sin embargo, lo que creo que tenemos que considerar es que el foco está fundamentalmente puesto en la demanda, en la gente, pero esa gente va a concurrir a instituciones y no es irrelevante lo que pase con ellas. El financiamiento de la educación superior, tiene que considerar no solamente la demanda y el acceso, sino también el resguardo y el desarrollo de las distintas instituciones, eso es fundamental”, sostuvo.

Asimismo, la Rectora Devés cuestionó la falta de iniciativas del gobierno del Presidente Gabriel Boric destinadas a fortalecer a la educación pública.

“Yo echo mucho de menos, no en este proyecto en particular, pero en general, un mayor compromiso con la educación pública, que también fue un anhelo del Gobierno. Eso no lo hemos visto. Si uno observa, precisamente este sistema de financiamiento, no se hace ninguna diferencia en la naturaleza de las instituciones. Esto tiene que ir acompañado, para que sea efectivo, de fortalecimiento de la educación, especialmente de la educación pública”, estimó.