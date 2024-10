“Dejó un legado gigantesco”: desde Fernando González hasta Roger Federer enaltecen la carrera de Rafael Nadal

Impacto y conmoción en el mundo del deporte generó el anuncio del retiro de Rafael Nadal del tenis. El ganador de 22 títulos de Grand Slam declaró que el cierre de su carrera será en el próximo “Final 8” de la Copa Davis a disputarse en Málaga en noviembre próximo.

“La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo”, partió comentando ‘Rafa’ en un video en sus redes sociales.

“Todo en la vida tiene un principio y un final, creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar”, agregó Nadal en el anunció del término de su carrera.

A nivel mundial, las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los primeros en dedicar palabras fue su amigo -y rival eterno- Roger Federer. El suizo tildó como “un absoluto honor” el haber sido contemporáneo del manacorí y de la relación que tuvieron tanto dentro como fuera de la cancha.

“Vaya carrera Rafa. Siempre esperé que este día no llegaría nunca. Gracias por los recuerdos inolvidables y por todos tus increíbles logros en el juego que amamos”, comentó “su majestad” en el post de Nadal en Instagram.

Otro de sus grandes contrincantes, Novak Djokovic, tampoco quedó ajeno a la noticia. “Un posteo no es suficiente para expresar el respeto que tengo por ti y por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de chicos a jugar al tenis”, escribió el serbio en su red social.

Mientras que uno de sus “herederos”, el actual número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, dedicó un emotivo mensaje de despedida. “Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista, al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos. Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible”, escribió sobre quien le inspiró a jugar.

En nuestro país, en tanto, Fernando González, quién enfrentó en diversas oportunidades a la leyenda española, como en la final de los Juegos Olímpicos Beijing 2008, también analizó la carrera de ‘La Fiera’. “Es uno de los mejores deportistas de la historia, y deportista, ya que el tema de tenista no está en discusión. Deja un legado gigantesco”, afirmó durante su participación en la inauguración de la II Cumbre Mundial de Mediación Empresarial.

“Lo enfrenté un montón de ocasiones, era súper difícil y desgastante enfrentarlo, pero lo recuerdo con un orgullo gigante y con la suerte de haber enfrentado a uno de los mejores de la historia”, complementó el extenista nacional.