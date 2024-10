Han Kang se convierte en la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024

Ya es oficial. Han Kang, escritora de origen surcoreano reconocida por libros como “La vegetariana” y “Actos humanos“, fue anunciada por la Academia Sueca como la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura. Acaso el galardón más importante de las letras a nivel mundial y que el año pasado reconoció el trabajo del dramaturgo noruego Jon Fosse.

“El premio 2024 #NobelPrize de Literatura se otorga a la autora surcoreana Han Kang ‘por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana'”, anunció la institución a través de un comunicado compartido por su cuenta de X -ex Twitter.

De esta forma, Han Kang se convirtió en la autora mujer número 18 en recibir este premio, junto a otras figuras tan trascendentales de la cultura universal como la francesa Annie Ernaux (2022) y la poeta chilena Gabriela Mistral (1945).

El Nobel de Literatura se entrega desde 1901, ocasión en que fue galardonado el poeta y ensayista francés Sully Prudhomme. A lo largo de sus más de 100 años de historia, el premio ha recaído sólo seis veces en autores latinoamericanos, considerando a los chilenos Mistral y Pablo Neruda.

