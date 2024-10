"No podemos actuar por revanchismo": las heridas que dejó el rechazo de la AC contra Tohá en la derecha

Nuevamente el desorden dentro de la oposición hizo caer un libelo acusatorio, ésta vez impulsado por el Partido Republicano, en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por su presunta responsabilidad en la agudización de la crisis de seguridad. A minutos de su rechazo, por un margen de más de diez votos, las recriminaciones cruzadas en la derecha no demoraron en caer.

Con especial énfasis, el descontento recayó sobre los diputados de Evópoli; Jorge Guzmán y Francisco Undurraga, quiénes directamente optaron por rechazar la AC, plegándose a los votos de la centroizquierda.

En respuesta, el diputado Undurraga, explicó que votó en contra del libelo, pero no a favor de la gestión de Tohá. “La ministra ha hecho una pésima gestión como líder en materia de seguridad, pero llega un minuto en el cual nosotros no podemos actuar por revanchismo. Nosotros tenemos que ocupar bien las instituciones y las prerrogativas que nos otorga la Constitución. Francamente los argumentos que hoy día son utilizados, tanto a favor o en contra, durante el gobierno anterior se invirtieron”, señaló.

Sin embargo, también fueron cruciales los votos del denominado “centro democrático”, donde diputados de Demócratas, Amarillos e independientes, en su mayoría, decidieron abstenerse de la votación. Entre ellos, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio, Andrés Joaunnet, Rubén Oyarzo y Karen Medina.

Consultado al respecto, si bien el diputado Calisto argumentó una responsabilidad política por parte de Tohá, declaró que la AC carecía de “sustento jurídico”: “Ella es la responsable política de la no acción por parte del Gobierno en lo que se refiere a la situación de seguridad que está desatada, los altos niveles de homicidio, los problemas que tenemos de no aplicación de la Ley de Migraciones o como, por ejemplo, también la lenta tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza para permitir que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a las policías en el control policial. Sin embargo, nosotros tenemos un rol legislativo donde tenemos que ser muy responsables y evidentemente esta acusación constitucional carecía de sustento jurídico“.

“Lo que nosotros hemos hecho es manifestar nuestra crítica, es una advertencia al Gobierno de que aquí no tiene todo el respaldo. Nosotros vamos a mantener nuestra posición crítica, vamos a exigir que las fuerzas militares apoyen a los carabineros en el control policial público y mientras eso no ocurra nosotros vamos a mantenernos firmes y fiscalizantes, pero sabemos también que el problema no se soluciona con la salida de la ministra Tohá“, sostuvo.

Luego de la votación, desde el Hall El Pensador, el jefe de bancada del Partido Republicano y diputado acusador, Luis Sánchez, lamentó que “una vez más, una mayoría circunstancial, que se pone del lado del Gobierno, mantuvo en su cargo a su ministra que es directamente responsable por la crisis de inseguridad que se vive en las calles, por la crisis de descontrol migratorio”.

“Serán ellos los que tengan que responder ante todos los chilenos porqué insisten en blindar a una ministra que ha hecho una gestión desastrosa. Con esta votación pierden todos los chilenos que esperaban un cambio, que alguien verdaderamente competente se hiciera cargo de la estrategia de seguridad”, añadió.

Por su parte, la UDI tuvo que salir a responder por la ausencia de dos integrantes de sus filas; los diputados Joaquín Lavín y Marta Bravo, quiénes estaban presentes en la sede legislativa, pero no marcaron su preferencia.

El jefe de bancada del gremialismo, Gustavo Benavente, aseguró que “aquí se convocó a todos, lamentablemente no llegaron a la Sala, pero todos los votos de la UDI que estaban en la Sala, salvo esos dos, fueron a favor de la acusación”.

“No dijeron nada, no llegaron no más y Joaquín Lavín, por lo menos, tuvo una situación personal”, explicó Benavente.

Además, indicó que “las razones de los diputados de Evópoli son quizás distintas, pero no las compartimos. Nosotros creemos que tiene que producirse un cambio brusco en materia de seguridad y la verdad que no entendemos las razones para votar en contra“.

Ministra Tohá: “Ganamos…pero no hay nada que celebrar”

Tras el fracaso opositor que gatilló su triunfo ante la acusación constitucional que amenazaba con destituirla, la ministra Carolina Tohá valoró los respaldos que recibió su defensa.

“Ganamos jugando limpio, ganamos jugando con la verdad, pero sinceramente aquí no hay satisfacción ni sentimos que haya nada que celebrar, especialmente porque la batalla que queremos ganar no es esta, es una batalla que se juega en otra parte, se juega en las calles y se juega con otras herramientas”, señaló la jefa de Gabinete desde la sede legislativa.

En esa línea, la titular de Interior agradeció a las y los parlamentarios que votaron en contra “especialmente a los que no son parte de la Alianza de Gobierno y no se plegaron a esta acusación“.

Junto con ello, cuarenta minutos después del resultado y por medio de X, el Presidente Gabriel Boric destacó que “Carolina Tohá es una tremenda servidora pública que ha puesto lo mejor de sí para hacerse cargo de un desafío profundo, difícil y que no tiene atajos como es enfrentar la delincuencia, al narco y al crimen organizado”.

“Fracasaron en la votación pero por sobre todo este es el tipo de peleas chicas que aleja a la ciudadanía de la política y debilita las instituciones. Pareciera que enfrentar la delincuencia (que debiera ser una tarea de Estado y de la sociedad entera) no es lo prioritario, sino propinarle una derrota espuria al gobierno. Con esa lógica perdemos todos”, dijo el Mandatario.