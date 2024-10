Paulina Aldunce: "Ni los gobiernos ni la sociedad civil han respondido a la urgencia del cambio climático"

El huracán Milton tiene en alerta a Estados Unidos y es el tercer ciclón tropical que golpea a Florida este año. Con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, ha causado cortes de electricidad y la muerte de al menos dos personas en el condado de St. Lucie. Un nuevo evento catastrófico que vuelve a poner en discusión los efectos del cambio climático.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Paulina Aldunce, explicó cómo el cambio climático está influyendo en estos eventos a nivel mundial cada vez más intensos.

“Los desastres se están presentando de una manera más frecuente y más severa, con mayor magnitud, y por lo tanto los destrozos, los daños que se provocan, son mayores”, señaló, apuntando no solo al daño físico de las personas, sino que también al psicológico y a las perdidas materiales en las comunidades.

La también académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, abordó las responsabilidades mundiales respecto al cambio climático. “Todos sabemos quién produjo el cambio climático mayoritariamente. Todos, individualmente, han contribuido pero unos más que otros. Chile también ha contribuido pero menos de un 1%”, aseguró Aldunce.

“No estamos respondiendo como se debe. Hay una urgencia climática, y tanto los gobiernos como la sociedad civil no han respondido a la urgencia del cambio climático. Una de las aristas más importantes no es solo la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero; o la adaptación, que es como nos ajustamos, sino también qué pasa cuando la adaptación ya no resultó y se producen pérdidas y daños”, profundizó al respecto la investigadora.

Ante la vulnerabilidad de ciertos países en comparación con las potencias mundiales para afrontar eventos de esta categoría, Aldunce enfatizó que un huracán como el del nivel de Milton, si pasa por un país con menos recursos, “va a dejar mucho más daño que lo que va a dejar en Estados Unidos”.

De esa manera, la experta puso como ejemplo el caso chileno, dado los incendios e inundaciones que han impacto al territorio nacional de los últimos años, la investigadora reflexionó respecto a la incapacidad de un país de responder por sí solo a estas catástrofes y la necesidad de una coordinación global mayor.

“Hay que tenerla (la coordinación global) no solo cuando sucede el desastre. Si vamos a reaccionar a nivel internacional, con apoyo internacional, solo cuando sucede el desastre, obviamente va a ser mucho menos efectivo. Hay que organizarse y prevenir desde antes. La emergencia también se tiene que preparar”, afirmó Aldunce.