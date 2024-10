Una escritora "de silencios": quién es Han Kang, la autora surcoreana ganadora del Nobel de Literatura

Los aplausos fueron transversales. Durante la mañana de este jueves 10 de octubre, y a pocos minutos de que la Academia Sueca confirmara la noticia, ya eran cientos los portales, especialistas y autores del mundo los que celebraban la elección de la autora Han Kang como la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura.

Una distinción que no solo la convirtió en la decimoctava mujer en ser merecedora del máximo reconocimiento de las letras globales, sino también en la portadora del primer Nobel de Literatura para Corea del Sur.

Durante los días previos al anuncio, las apuestas de los medios alzaron a la china Can Xue como la candidata más fuerte para quedarse con el galardón este 2024. Y aunque el resultado terminó favoreciendo a la autora de “La clase de griego“, lo cierto es que una de las predicciones globales apuntaba a un nombre femenino y de origen asiático.

Así lo calculó, por ejemplo, el psiquiatra y dramaturgo Marco Antonio de la Parra: “Aposté por el premio a una novelista oriental pensando en las cuotas que tiende a tener la Academia Sueca. Hace rato que estaba tratando de compensar la ausencia de mujeres entre las ganadoras, y eso se veía venir. Ya había premiado a un dramaturgo y novelista hombre el año anterior y, a pesar de que mis favoritos iban por ese lado, como Mircea Cărtărescu, estaba casi seguro de que este año sería para una novelista china”.

“Me sorprendió Han Kang, una novelista coreana de la cual no he leído nada, pero sé que tiene un par de películas basadas en su obra, ‘El niño buda’ y ‘La vegetariana’, que ganó un premio incluso en San Sebastián y la otra en Sundance. Así que bueno, habrá que perseguirla, leerla y ya comentaremos”, sumó De la Parra.

Sin embargo, y al contrario de lo que ha sucedido con algunos de los ganadores anteriores, la de Kang es una bibliografía que, por suerte, ya lleva algunos años traducida al español. Esto, con ediciones a cargo de Random House están disponibles en las librerías de nuestro país.

Una narrativa de silencios

El académico de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, Marcelo González, es uno de los especialistas chilenos que tienen un grado de cercanía con el trabajo de la novelista coreana. “La verdad es que me tiene muy feliz saber que Han Kang ha ganado el Nobel”, confesó al ser consultado por Radio y Diario Universidad de Chile.

“La encuentro una autora estupenda, de una literatura muy interesante y que, al ser la primera escritora surcoreana en ganar este premio, viene a abrir las barreras de esta literatura, que hace muy poco está empezando a difundirse en español, así que por ambos lados me parece una excelente decisión”, valoró González.

Sensación que es compartida por el mediador de lectura, escritor y conductor del podcast “En la misma página”, Caro Muat. “Se agradece muchísimo y también me pone feliz que sea una escritora asiática. También creo que tocaba. Corea del Sur está produciendo una literatura muy interesante pero que se demora en ser traducida. No tiene el nivel de traducción que tienen, por ejemplo, las obras europeas o estadounidenses. Siempre hay un desfase de mucho más de un año”, sentenció.

“Espero que este premio abra las puertas para que haya más traducciones asiáticas y que no se demoren tanto en llegar a este lado. E igualmente que nos haga valorar la literatura oriental, que trata los mismos temas universales que tenemos en esta parte del mundo”, sumó Muat.

En cuanto a lo que caracteriza su obra, González la describió como “una escritora muy íntima. ‘De la clase de griego’ es una novela de un cierto romanticismo, pero uno asiático, nada muy intenso, sino que todo muy soterrado, muy de silencios, muy de cosas no dichas“.

“Pero, sin lugar a dudas y en esto la mayoría de los críticos coincidimos, su obra maestra es ‘La vegetariana’. Me parece una novela definitiva, sumamente original y, en muchos sentidos, es una de las grandes obras feministas del siglo XXI. Así que la recomendaría de todas formas, sobre todo ahora que acaba de ser reeditada al español”, afirmó el académico, haciendo referencia a la versión publicada por Random House.

La periodista y agente literaria, Vivian Lavín, es otra de las chilenas que ha estado muy al pendiente del trabajo de Han Kang. De hecho, la conductora de “Vuelan las plumas“, uno de los programas históricos de nuestra emisora, tuvo la oportunidad de entrevistar a la surcoreana, transformando así a Radio y Diario Universidad de Chile como el único medio nacional en haber conversado con la autora.

“La verdad es que estoy tremendamente contenta. Nunca me había sentido tan ligada al Premio Nobel de Literatura. He tenido la suerte, el privilegio de entrevistar en dos oportunidades a Han Kang, de leer y conocer toda su obra. Y, además, conocer otros aspectos importantes”, compartió Lavín.

En cuanto a su perfil, la definió como “una mujer inserta en un país muy patriarcal, de costumbres muy estrictas que se hace conocida con una novela como lo es ‘La vegetariana’, que rompe con todos los cánones. Además, tiene una escritura comprometida con los derechos humanos, porque es una escritora joven, y porque es un referente para muchas autoras y autores en el mundo de hoy”.

“Su obra proyecta una voz interior que va hablando. Es lo que vemos en ‘La vegetariana’, pero también en otras narraciones. A mí me gusta mucho ‘Blanco‘, que es un libro muy particular donde ella, a partir de este color, va desgranando distintos aspectos íntimos de su vida, incluso mucho antes de su niñez”, sumó Vivian.

En esa misma línea, igualmente precisó que se trata de libros “para leer con calma, pero que no son difíciles. Por eso la recomiendo tremendamente. No es una autora complicada. Quizás ‘La vegetariana’ podría ser más críptico para algunos, pero toda su obra, en general, es tremendamente sensible y con un compromiso y una honestidad que me llama la atención”.

Apostar por las traducciones

A pocos días de que arranque una nueva versión de la Feria del Libro de Frankfurt, la instancia más importante para el ecosistema del libro a nivel mundial, Lavín apuntó precisamente al ejemplo de Han Kang para ilustrar sobre la importancia que tienen las gestiones en torno a la traducción de las obras.

Por eso mismo, relevó el trabajo de Sunme Yoon, traductora coreana criada en Argentina y responsable de traer la literatura de Kang a Hispanoamérica. “Ella tiene un mérito enorme. Si no hubiese sido porque ella leyó a Han Kang en coreano y luego la tradujo al castellano, la verdad es que el derrotero literario de Han Kang sería muy diferente”.

“Acá uno ve la importancia de las traducciones. Y se pone de relieve lo que queremos hacer con la literatura chilena: que las traducciones son clave para poder tener visibilidad en el mundo de la literatura hoy“, conectó con la realidad literaria local.