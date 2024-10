Javier Couso y remoción de Ángela Vivanco: “Estamos ante una situación que sigue siendo excepcional”

En medio de acusaciones constitucionales en su contra por irregularidades ligadas a su relación con el abogado Luis Hermosilla, la ministra Ángela Vivanco fue removida por el pleno de la Corte Suprema. Una votación unánime que fue tildado como un “caso inédito”.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el abogado Javier Couso se refirió a los argumentos entregados para la remoción de la ministra Vivanco por parte de la Corte Suprema. “Se manifiesta que ha comprometido seriamente los cimientos del Estado de Derecho. Esto significa que la Corte consideró de tal gravedad el patrón de conducta y cuestiones específicas en las que participó la exministra Vivanco que pusieron en juego la imparcialidad e independencia respecto de distintos sectores”, afirmó.

El académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales abordó la eventual revelación de más casos de irregularidades al interior de la Corte Suprema: “Suponer que de los 21 integrantes, una mayoría está expuesto a concertarse con el abogado del Gobierno o el abogado de otras partes, para que los fallos tengan un determinado resultado, me parece difícil de creer. Tengo la impresión que acá estamos ante una situación que sigue siendo excepcional”.

En paralelo, Javier Couso tuvo palabras para la acusación constitucional contra Ángela Vivanco y que incluye también al ministro Sergio Muñoz. A su juicio, existió “falta de oficio” en el texto acusatorio que se aprobó en la Cámara de Diputados este miércoles.

“Es de las pocas ocasiones que el Poder Legislativo asume un rol jurisdiccional, parecido al de una Corte. Eso supone que tiene elementos jurídicos, no es un juicio político, de análisis del mérito del funcionario que está siendo acusado. Por eso llama la atención que se haya incluido a dos personas por hechos no conectados entre sí. El mismo libelo acusatorio, por hechos que son enteramente diferentes. No tengo recuerdo que haya ocurrido antes en una acusación constitucional”, sostuvo el abogado.

“Esto es desafortunado porque desvía el foco sobre lo central”, prosiguió académico, aclarando además que espera que el Senado analice los méritos de la acusación en el caso de Muñoz. Para el abogado constitucionalista, “sería tan grave que se destituyera a un juez por hechos que simplemente no existieron, que no se acreditaron, como el hecho de que en el primer momento se haya acumulado en el mismo libelo a dos jueces por hechos diferentes”.