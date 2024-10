"Le di algunas recomendaciones": Bachelet afirma que habló con Piñera durante el estallido social pero no fue escuchada

La expresidenta Michelle Bachelet expuso este viernes que en 2019, mientras ocurrían una serie de protestas a nivel nacional, en su calidad de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tomó contacto con el expresidente Sebastián Piñera para darle “recomendaciones”.

A semanas del quinto aniversario del estallido social, en el marco del seminario “Reflexiones sobre el panorama político en la recta final de las elecciones municipales”, la exmandataria aseguró que habló varias veces por teléfono con Piñera durante las manifestaciones sociales en el país para expresarle su preocupación.

“Estaba fuera de Chile y, como alta comisionada, leía todos los días noticias sobre violaciones de derechos humanos“, comentó en primera instancia junto con señalar que Chile no era el único país que enfrentaba una situación parecida.

Según Bachelet, en su momento, identificó “dos temáticas fundamentales: la insatisfacción con la democracia, que no garantizaba el bienestar esperado, y el descontento con los modelos económicos existentes”.

“Había un descontento social y económico que probablemente venía de antes”, manifestó la ex jefa de Estado respecto sobre el cúmulo de demandas sociales que desencadenaron las protestas de hace cinco años.

Así, la expresidenta reveló que mantuvo contacto con Sebastián Piñera en el marco de ese contexto, pero cree que él no siguió sus recomendaciones: “Hablé con él varias veces por teléfono y le di algunas recomendaciones. Si las siguió o no, es cosa de él. Siempre he creído que, aunque tengamos miradas distintas, lo importante es el país“.

“Mi impresión es que no hubo un manejo adecuado de la situación. Se tomaron decisiones que no fueron las más adecuadas“, opinó la ex

En tanto, Bachelet reflexionó entorno a que aquellas demandas ciudadanas que provocaron el estallido social, en especial aquellas relacionadas con la “desigualdad” en el país, “no se resuelven de un día para otro”.