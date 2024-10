Minsal enfrenta presión por crisis hospitalaria: Colmed acusa "financiamiento a goteras"

Como insuficiente calificaron desde el Colegio Médico los más de $100 mil millones de pesos anunciados como remesa por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para abordar la grave crisis que afecta a los hospitales de la red pública de salud. El caso más crítico: el Hospital Van Buren de la Región de Valparaíso, donde ya se han cerrado nueve pabellones.

Desde el Gobierno se responsabilizó a la mala gestión de recursos por parte de las administraciones de estos recintos. Sin embargo, desde el Colegio Médico (Colmed) apuntan a que los presupuestos destinados anualmente no dan cuenta de la real necesidad de los hospitales. El gremio explica que, para salir de la crisis, se necesitan $300 mil millones de pesos por cada mes restante: octubre, noviembre y diciembre.

Luego de asistir a La Moneda, junto a la recién constituida Organización de Profesionales del Estado de Chile (OPECH), el vicepresidente del Colmed, Iván Mendoza, señaló que: “La operación de los hospitales son 300 mil millones de pesos, entonces, con esos 100 mil uno los tiene que prorratear entre todos los hospitales. Con esta remesa nueva, tienen para funcionar un mes“.

“Volvemos a este eterno ciclo de que nos van dando financiamiento de a goteras, lo que a veces se entiende en el contexto económico, pero lo que las autoridades económicas no entienden es que uno no se programa para enfermarse. Hay gente que se te puede enfermar el primer semestre, la mitad del año o a final de semestre”, sostuvo.

Al caso del Van Buren también se suma, entre las situaciones más dramáticas respecto a su funcionamiento, el Hospital de Temuco, Félix Bulnes y el San Borja Arriarán.

Cabe destacar que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió ante las inquietudes de los gremios que “esto es lo que el fisco puede aportar ahora, es lo que ha anunciado el subsecretario Salgado, es la información oficial que tenemos de inyección de recursos y evidentemente siempre hay una conversación adicional. Luego, está la mesa del sector público si es que hay otro tipos de demandas gremiales”.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro (PS), señaló que “los anuncios hechos por el Gobierno en materia presupuestaria son escuálidos, mínimos, y obviamente condicionan el funcionamiento actual de cada hospital de Chile”.

“Por eso hemos condicionado nuestro apoyo al Presupuesto de Salud, si es que no hay de verdad una expansión para sobrevivir todo lo que resta del 2024 y se permite que las listas de espera de verdad corran. Hoy hay un estancamiento, hoy hay desánimo, se está jugando en el límite de la dignidad de las personas porque la escasez de todo tipo de productos y sobre todo de camas y pabellones, es muy grande”, sostuvo.

Por la extensión en la afectación, el diputado radical y miembro de la Comisión de Salud, Tomás Lagomarsino, llamó a inyectar los recursos que realmente necesita la red pública: “Aquí necesitamos, no los recursos que se pueden entregar, sino los recursos que necesita el sistema de salud y aquello es una decisión del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto, que lamentablemente no fue hace algunos días a la Comisión de Salud del Senado en donde se discutió la crisis financiera de los hospitales de nuestro país y particularmente la del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso”.

En tanto, el diputado Andrés Celis (RN), indicó que si el Gobierno no da solución estaríamos frente a un actuar “inmoral” e incluso, señaló, que si la ministra de Salud, Ximena Aguilera, no da respuesta debería dar un paso al costado. “Si el Gobierno no toma inmediatas acciones, no solo estaremos hablando de un colapso financiero, sino que también de un actual de un actuar poco ético, incluso me atrevería a decir de inmoral al seguir condenando a miles de pacientes a una atención deficiente e incluso inexistente”, dijo.

“Aquí no pueden haber más promesas insuficientes y si la ministra de Salud no es capaz de tomar decisiones, de cambiar a directores de servicio que no cumplen con sus labores porque no tienen las capacidades suficientes, debido a presiones políticas o a acuerdos entre conglomerados de los partidos, bueno, tiene que presentar su renuncia“, añadió.

Consultada al respecto, desde La Moneda la ministra de la Salud, Ximena Aguilera, defendió escuetamente que “nosotros hemos tenido mayor ejecución presupuestaria porque hemos tenido mayor producción de servicio y efectivamente eso lleva a que tengamos que hacer reasignaciones todos los años. Una situación que habitualmente ocurre en los servicios de salud”.

“Nosotros hemos ido ajustando el gasto efectivo al marco de gasto que se nos aprueba, pero de historia del sistema de salud, la gente que lo sigue continuamente, sabe que efectivamente en esta época del año siempre hay una circunstancia en que tenemos que resignar fondos y para eso tenemos un trabajo continuo con la Dirección de Presupuestos”, señaló.