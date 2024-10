Exfiscal Abbot por chats Hermosilla-Guerra: "Querían sacarme porque les estorbaba"

El exfiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, “querían sacarme porque les estorbaba para terminar los casos de platas políticas”. Esto, en referencia al Caso Penta de financiamiento ilegal de la política.

En entrevista con La Tercera, Abbot se refirió a las revelaciones de los chats entre Hermosilla y Guerra, a lo cual declaró que “quedé perplejo y sentí y siento una decepción profunda”. “Nunca me imaginé que Guerra no estuviera cumpliendo con los estándares más básicos que deben regir a un fiscal, es francamente horroroso todo eso que estaba oculto y que ahora se conoce”, dijo.

Más adelante, el exfiscal expresó: “¿Quién se iba a imaginar que Guerra estaba desplegando a escondidas esas conductas reñidas con la ética, corruptas? La verdad es que estoy muy molesto, el daño a la imagen de una institución con cientos de funcionarios y fiscales probos es brutal”.

“Es increíble. Durante años tuve que soportar un clima de sospechas a mi persona, por el sólo hecho que antes de ser fiscal nacional, incluso, antes de entrar en la quina de la Corte Suprema, me reuní con senadores y es que era la forma de que ellos podían conocer los puntos de vista míos, si ellos no me conocían. Evidentemente no lo volvería a hacer, porque con la perspectiva de lo mismo que está viviendo hoy el Poder Judicial cualquier encuentro o petición de ayuda puede ser mal visto”, precisó.

Abbot afirmó que en sus chats “Guerra y Hermosilla no están molestos conmigo por esas sospechas que había a mi gestión, sino todo lo contrario”. “Para el imaginario colectivo, yo era el que venía a ‘enterrar’ los casos de financiamiento irregular, pero en los chats se ve clarísimo que Guerra y Hermosilla querían sacarme porque les estorbaba para terminar los casos de platas políticas como ellos querían… ¿Y yo era el corrupto?, como han insinuado hasta el cansancio algunos. Yo era una molestia en los planes de ellos dos de buscar una salida espuria a esos casos”, enfatizó.