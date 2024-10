Macarena Fernández: "El FA está levantando municipios que estaban en el suelo por la corrupción de la UDI"

En menos de dos semanas se desarrollarán en Chile los próximos comicios municipales y regionales. Será una doble jornada donde los ciudadanos y ciudadanas con derecho a sufragio deberán acudir a las urnas para escoger diversos cargos de elección popular: alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

En el caso de la Región Metropolitana, son 32 las comunas que elegirán a un nuevo jefe o jefa comunal, estando los ojos puestos en los llamados municipios emblemáticos, entre ellos, Providencia, donde la militante de la UDI, Evelyn Matthei, dejó el cargo que ejerció durante dos periodos con el fin de iniciar su carrera para llegar a la Presidencia de la República.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la candidata a edil de Providencia y concejala de la misma comuna, Macarena Fernández (FA), si bien destacó los avances de la administración de Matthei, también se refirió a sus falencias: “Por ejemplo, es la transparencia del uso de los recursos públicos, que sobre todo están en las instituciones que son privadas. En la Corporación de Desarrollo Social que ve educación y salud, en la Asociación de Seguridad, en la Fundación Cultural y en el Club Providencia, que son las cuatro que tenemos. Y una como concejala lo vive. Nosotros aprobamos el presupuesto municipal todos los años, entregamos cierta cantidad de recursos que son bastantes, y después de esos no nos rinden cuenta”.

“Quiero cambiar eso, quiero que haya rendición de cuentas semestrales si es necesario, quizás trimestrales, ahí habría que ver cuánto seria la periodicidad, para que el Concejo Municipal y la ciudadanía de Providencia conozcan en qué se están gastando esos recursos, porque ya sabemos que la mayoría de los casos de corrupción vienen de esas instituciones. Lo otro es la capacidad de diálogo, en seguridad sobre todo”, declaro.

En la misma línea, Fernández hizo hincapié en “que la mayoría de los delitos de connotación social están en el sector poniente de la comuna, donde justo colinda con Recoleta, con Santiago, con Ñuñoa“.

“Creo que para poder mejorar la seguridad, no es solamente necesario reforzar el 1414, que está bien, sino que hacer dialogo y trabajar en conjunto con las otras comunas“, subrayó.

Sobre el manejo de estos recursos, la candidata del Frente Amplio sostuvo que “más que una denuncia, porque me he dedicado a fiscalizar fuertemente, y así hemos encontrado casos como la contratación del exfiscal (Manuel) Guerra, o también de la contratación de Katherine Martorell -ex subsecretaria de Prevención del Delito- en el municipio, que son necesarios que se transparenten”.

“Por ejemplo, en la Asociación de Seguridad se entregan $7 mil millones de pesos al año y si tu te metes a la página web de la asociación y buscas la Ley de Transparencia no vas a ver nada. Como concejala, yo hago la solicitud y no todas las cosas me las tienen que entregar, no tienen el deber de hacerlo”, detalló.

Acerca de las contrataciones en la Municipalidad de Providencia del exfiscal involucrado en el caso Hermosilla y de la exsubscretaria Martorell, Macarena Fernández detalló que: “Al exfiscal Guerra lo contrataron para hacer asesor de probidad. Y siento que el chiste se cuenta solo cuando uno ya empieza a ver todos los casos que se han visto del expersecutor. Si bien, están las indicaciones de sus tareas y solicité el informe de actividades de todos los meses que trabajó, que fueron cinco meses, y la verdad es que estamos haciendo todos los análisis, revisando con el equipo y se ve una deficiencia en el trabajo, refiriéndome a que un fiscal podría haber hecho mucho más que solamente analizar la Ley Orgánica de Municipalidades para ver qué se podría hacer al respecto en el organigrama del municipio”.

“Katherine Martorell ha estado asesorando en seguridad. Y bueno, yo todavía no entiendo por qué se le duplicó el sueldo después de un tiempo en el que estaba con 2 millones de pesos y ahora está con 4 millones de pesos. Y la verdad es que parte como asesora y ahora está asesorando en temas de municipio con vínculos con los vecinos. De nuevo es demasiado etéreo la justificación de por qué están trabajando ahí y ya empieza a dar la sensación, y uno lo empieza a ver en los otros municipios que están gobernados por la UDI, que se terminan transformando en lugares de favores políticos o para cubrir tu sueldo mientras no estás en un cargo público, por ejemplo, cuando no estás en una subsecretaria”, señaló.

Sobre los casos de malversación de fondo públicos bajo la administración de Josefa Errázuriz, la postulante a jefa comunal afirmó que “el FA no existía en esa época, habían militantes que eran de Revolución Democrática, pero esas personas al ser descubiertas por malversación de fondos, fueron apartadas de la militancia y expulsados del partido, y es algo que hace el FA cada vez que ocurren casos de esa magnitud porque no los podemos permitir nunca, no los podemos cubrir, ni proteger. La justicia tiene que decir si hubo o no, pero mientras dure eso hay que congelarle la militancia como mínimo”.

“Y es lamentable lo que ocurrió, pero también podemos ver ahora que actualmente tenemos municipios que están gobernados por el FA, que están levantando comunas que estaban en el suelo debido a la corrupción de otros sectores, como el de la UDI“, subrayó.