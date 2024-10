"Imperó el lobby de Hermosilla": el duro emplazamiento del diputado Aedo tras el rechazo a la AC contra Matus

Solo faltaron dos votos para que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

El libelo impulsado por la Democracia Cristiana (DC) se presentó debido a los vínculos de Matus con el abogado Luis Hermosilla y se centró, sobre todo, en el hecho de que el juez habría negado a la prensa sus chats con el exasesor del Ministerio del Interior.

La acusación inicialmente contaba con respaldo transversal, pero todo cambió durante la mañana de este mismo martes, luego de que en reuniones de los comités de oposición, se acordara no respaldar la acción, al considerar que no había méritos suficientes para aprobarla.

En ese contexto, el diputado de la DC y vicepresidente de la Cámara de Baja, Eric Aedo, tuvo duras palabras para los parlamentarios, tanto de oposición como algunos del oficialismo, que comprometieron su apoyo a la acusación, pero finalmente votaron en contra o se abstuvieron.

“Lo que hoy día ha imperado es el lobby de Hermosilla. Esto quiere decir que estas trenzas de poder, que yo he denunciado a raíz de estas acusaciones constitucionales, siguen operando y esa trenza de poder es capaz de mover voluntades, incluso cuando esas voluntades se han manifestado en una dirección distinta a lo que finalmente hacen”, dijo el parlamentario.

En esa misma línea, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, señaló que “las redes de Hermosilla siguen más vivas que nunca, pudimos ver cómo las redes de Hermosilla y su banda operaron para salvar al juez Matus”.

“Nos parece impresentable lo que ha pasado en el Congreso, partiendo de la base que esta acusación partió con un amplio respaldo, incluso de la UDI. En este mismo lugar señalaron que ellos apoyaban esta acusación, varios miembros del oficialismo también animosamente señalaron que la apoyaban y hoy día la verdad es que se dieron una vuelta olímpica. Claramente el lobby de Hermosilla y su banda hicieron sus efectos”, insistió.

En respuesta a estos emplazamientos, el diputado de la bancada Demócratas, Amarillos e Independientes, Miguel Ángel Calisto, indicó que no habían fundamentos jurídicos que respaldaran la acusación y lamentó “que hayan posiciones políticas en este Congreso, que cuando pierde su posición, terminan de manera irresponsable insultando a los colegas parlamentarios, señalando que aquí habría existido lobby del señor Hermosilla”.

“Yo creo que hay que ser muy responsable respecto a los dichos. Si hay algún parlamentario que señala que hubo lobby, lo invito a que ponga los antecedentes en la Fiscalía”, agregó.

Luciano Fouillioux por Luis Hermosilla: “No lo he visto desde hace muchísimo”

El abogado defensor de Matus, Luciano Fouillioux, afirmó sentir “satisfacción” después de la decisión de los diputados y diputadas. A su juicio, “la Cámara hizo un trabajo excepcional, estuvo muy viva, generó un debate muy intenso entre ellos, tanto así, que el resultado fue muy estrecho”.

Fouillioux además resaltó que “finalmente teníamos razón, creímos que la acusación constitucional contra el ministro Matus era improcedente y estaba mal construida y eso lo acogió ayer la Comisión de la Cámara y hoy día la Sala”.

Por otra parte, consultado respecto a un posible lobby de parte de Luis Hermosilla, para que fracasara la acusación en contra de Matus, el abogado aseguró que desde que asumió la defensa del juez “no hemos tenido reuniones prácticamente con nadie que no sean los constitucionalistas ni con el colega Hermosilla, que no lo he visto desde hace muchísimo”.

“Las conjeturas que pueden existir en torno a si funciona de una manera u otra, créame que no tengo opinión. Mi única opinión es que nosotros teníamos razón en lo que fue nuestra defensa jurídico constitucional”, sostuvo.