Muñoz en su hora más difícil: defensa pide al Senado desestimar AC en su contra y oposición descarta motivación política

“Niego total y absolutamente de la forma más categórica haber dado noticia a mi hija del acuerdo alcanzado por la Tercera Sala de la Corte Suprema el 19 de octubre del 2022”, fue la afirmación que reiteró el suspendido ministro Sergio Muñoz ante el Senado, que en su rol de jurado resolverá el destino de una acusación constitucional inédita –ya visada por la Cámara Baja- en contra de dos ministros de la Corte Suprema por hechos distintos: Muñoz y la ex magistrada Ángela Vivanco.

Por acuerdo de los comités parlamentarios, el análisis del libelo se revisó de manera separada. Durante la primera mitad de la jornada, fue sometido al escrutinio el caso de Muñoz, quién llegó hasta la Sala en compañía de su abogado Jorge Correa Sutil y del ex contralor Ramiro Mendoza. Durante las intervenciones, Muñoz se vio bastante molesto y reiteradamente negando con la cabeza ante la presentación de los argumentos.

El suspendido ministro enfrenta el escenario más complejo por motivos que no responden a las esquirlas del Caso Audios: arriesga su destitución en lo que se alude principalmente de la parte acusadora, a un notable abandono de deberes en probidad e imparcialidad, por haber presuntamente entregado anticipadamente información a su hija, la jueza Graciel Muñoz, sobre un fallo en contra de un proyecto de la Inmobiliaria Fundamenta para favorecerla patrimonialmente, según lo declarado por una ejecutiva de ventas.

Al intervenir, Muñoz sostuvo que acudió a comparecer hasta la Cámara Alta “no solamente para el hecho de defender la inamovilidad de este juez, sino también para defender mi honra que pretende ser mancillada, pero también concurro para el efecto de que en realidad lo que puede ocurrir es que se afecte con este caso lo que es la independencia del Poder Judicial y los jueces a futuro”.

En esa línea, el magistrado aseguró ante el pleno que “no existen pruebas del hecho afirmado por la acusación. Es una deducción de los acusadores. Incluso la declaración jurada ante notario de la empleada de la inmobiliaria, que sostiene toda la acusación, no afirma haber escuchado de mi o de mi hija que le señale el acuerdo. Es una suposición”.

En tanto, el abogado Jorge Correa Sutil se encargó de desestimar los dos capítulos del libelo correspondientes, pero en particular la declaración notarial de la funcionaria de la Inmobiliaria Fundamenta en que se basa la acusación. “Ella es meramente notarial, de oídas, de una testigo que no ha podido ser preguntada y que ha sido formalmente contradicha en este honorable Senado. Lo que se declara ahí es inconsistente con las demás pruebas aportadas en este proceso que, en cambio, sí son directas y están por escritos y son verosímiles”, dijo Correa Sutil.

Para la defensa, Muñoz no tenía deber de denunciar ni ejercer un rol correccional sobre su hija. “El capítulo 1 debe ser desestimado por cuanto los hechos que allí se imputan al juez Muñoz no son verdaderos, no están acreditados y no resultan verosímiles. El capítulo 2 también debe ser desestimado porque no tenía el deber de ejercer funciones correccionales en el caso de su hija y tampoco el deber de denunciarla. Esta acusación debe ser entonces desestimada“, sostuvo.

La parte acusadora, representados por los jefes de bancada de Chile Vamos, apuntaron a incumplimientos en el estándar de conducta para un magistrado, considerando su nivel de responsabilidad pública, lo que -dicen- “ha afectado la legitimidad del Poder Judicial”.

El diputado de Evopoli, Jorge Guzmán, aseguró que el libelo no responde a un juicio respecto al contenido de los fallos del ministro Muñoz. Esto, en respuesta a declaraciones que entregó en La Tercera donde el magistrado señaló que se estaba instalando una injusticia en su contra: “Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses“.

“El notable abandono de deberes, causal en que se basa esta acusación, no se refiere al contenido de los fallos, si no a la inobservancia de los deberes formales y sustantivos que los magistrados deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. El núcleo de esta acusación es la evaluación de si los magistrados han cumplido o no cabalmente con la responsabilidad que la han sido encomendadas por ordenamiento jurídico y no otra cosa (…) Resultan declaraciones a lo menos lamentables, y al tenor de lo aprobado por la honorable Cámara, profundamente injustas y equívocas”, dijo Guzmán.

Una afirmación que no es compartida por algunos parlamentarios y en particular el sector más a la izquierda del espectro político que se encuentra evaluando su voto frente a esta AC. El senador del PC, Daniel Núñez, aseguró que en el caso de Sergio Muñoz se estaría en presencia más bien de una “venganza política”.

“Uno trata de entender porqué presentar una sola acusación y no distintas, entonces lo que uno entiende es que al parecer los diputados de derecha están molestos por los fallos del juez Muñoz, fallos contras las Isapres, en defensa de los derechos humanos por las violaciones ocurridas bajo la dictadura. Nosotros no podemos destituir a un juez por sus fallos porque estaríamos interfiriendo en la independencia de otro poder del Estado”, señaló Núñez.

Cabe destacar que la tarde de este martes, fue el turno de la defensa de Ángela Vivanco, quién pese a estar citada no asistió a la Cámara Alta. Esto, aludió Juan Carlos Manríquez, abogado de la hoy removida magistrada, para “evitarle mayores exposiciones“.

Mañana, en tanto, se verá la fundamentación por parte de senadoras y senadores que necesitan alcanzar mayoría simple para aprobar el libelo acusatorio. Fundamentales para inclinar la balanza serán los votos de los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón.

Presidente Boric: “No perdamos el tiempo en acusaciones constitucionales”

Mientras el Congreso Nacional se enfoca en revisar la serie de libelos acusatorios, cabe destacar, se suspende en su totalidad las actividades legislativas, no sesionan comisiones, por tanto, no hay avances de proyectos.

Bajo ese escenario, el Presidente Gabriel Boric realizó un emplazamiento al Congreso Nacional, en el marco de su participación en la conmemoración de los 160 años de educación parvularia en Chile, y mientras llamaba a acelerar la tramitación de iniciativas en esta materia. “Y ojalá que en el Parlamento no perdamos más tiempo con acusaciones constitucionales y nos dediquemos a esto, a lo que importa”, fue la solicitud del Jefe de Estado.

Esto, luego de que, además, autoridades de Gobierno y el propio Mandatario fueran el blanco de libelos por parte de la oposición, producto de sus roles en la crisis de seguridad.