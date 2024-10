Wisconsin, uno de los siete estados clave que podría dar la llave de la Casa Blanca

Por: Vincent Souriau y Julien Boileau, enviados especiales de RFI en Green Bay, Wisconsin.

En apenas tres semanas, la suerte de las elecciones presidenciales estadounidenses estará echada. ¿Quién saldrá vencedor, Donald Trump o Kamala Harris? En los sondeos nacionales, la vicepresidenta demócrata sigue a la cabeza. Pero no es ahí donde se está decidiendo el voto. Es en los siete estados clave, los que pueden decantar las elecciones hacia un lado u otro. Y desde ese punto de vista, no hay absolutamente nada ganado.

Wisconsin es uno de esos estados cruciales que aún vacila entre Trump y Harris. Sobre el papel, el estado ha tendido a ser demócrata desde finales de la década de 1980. Barack Obama ganó el estado por un amplio margen en 2008 y 2012, hasta la sorprendente victoria republicana en 2016, cuando el magnate empresarial se impuso a Hillary Clinton en las urnas.

Los demócratas lograron recuperar Wisconsin en 2020 en las últimas elecciones presidenciales. Pero entonces, Joe Biden solo ganó por un margen de 20 mil votos frente a Trump. Y desde entonces, es imposible saber hacia dónde se inclinará la balanza.

Para entender lo indeciso que es Wisconsin, también podemos ir un poco más lejos. Por ejemplo, aunque Obama ganó en 2008, dos años después, en 2010, un republicano fue elegido gobernador.

En sentido contrario, si bien Trump venció a Clinton en 2016 fue un demócrata quien se convirtió en gobernador en 2018. Y la guinda del pastel es la configuración actual, resultante de las elecciones de 2022 celebradas al mismo tiempo. Wisconsin reeligió a su gobernador demócrata, pero eligió a un senador republicano. Es un constante cara o cruz.

Los indecisos en el centro de la batalla

En estas condiciones, el corazón de la batalla está en los indecisos, porque las bases de ambos partidos están hipermovilizadas. Esto significa que el 85% de los republicanos en Wisconsin votarán a Trump, y el 85% de los demócratas votarán a Harris. Ahora queda esta pequeña franja de votantes indecisos a los que convencer, quizá 10 mil personas. No muchos más que eso, pero es oro para los candidatos.

Para Brandon Scholz, experto en el mapa electoral de Wisconsin, nadie sabe cómo hacerse con ellos. “Has tenido dos convenciones de partido. Ha habido un debate. Has tenido el debate vicepresidencial. Y en Wisconsin, como somos un estado clave, ha venido todo el mundo, ya sea Kamala Harris o sus portavoces, Donald Trump o sus portavoces. Están aquí casi cada dos días”, dice.

“La gente puede ir a verlos si quiere. Pero sigue faltando algo. Todavía no ha habido un momento decisivo en Wisconsin. Y no hay nada planeado. Ni convención, ni factor sorpresa, sólo mítines y anuncios de campaña”, añadió.

Tim Walz, duro con Donald Trump

Para convencer a los indecisos, los equipos republicanos y demócratas están sacando la artillería pesada. Va a ser una semana política ajetreada en el estado. Kamala Harris estará allí el jueves. Y anoche, Tim Walz, su futuro vicepresidente si es elegida, vino a calentar la sala. Su objetivo es golpear muy duro a Donald Trump.

“Ayer fue a Fox News y sugirió movilizar al ejército contra los ‘enemigos del interior’. Es decir, para que quede claro, contra los estadounidenses que no le apoyan. Para Donald Trump, eso es un enemigo. La idea de lanzar al ejército contra ciudadanos estadounidenses me asquea. Es un llamamiento puro y duro a la violencia. Y si me preguntan, es malditamente antiamericano”, aseguró.

Luego está la economía, con Donald Trump jugando con su imagen de empresario. Tim Walz se encarga de machacar su historial económico en Wisconsin. “¿De qué medidas estamos hablando? ¿Cuándo destruyó puestos de trabajo en el sector manufacturero? ¿Cuándo los regaló a China? Durante su mandato se destruyeron 83 mil empleos en Wisconsin”, dijo. El tema final de su discurso fue el aborto. “Hoy -dice Tim Walz- por culpa de Trump, mi hija de 23 años tiene menos derechos que su madre. Es hora de poner a una mujer en la Casa Blanca”.

¿Cómo se decidirá la gente? La incógnita sigue abierta a tres semanas de las urnas. En las encuestas, Kamala Harris tiene 0,5 puntos de ventaja en Wisconsin. En otras palabras, los dos candidatos están empatados. Por esta razón el candidato republicano volverá a hacer campaña aquí el jueves.