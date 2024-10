"Ellos sabían": Fiscalía insiste en la responsabilidad de mando de los exgenerales en apremios del 18-O

Este miércoles en el VII Juzgado de Garantía de Santiago continuo la audiencia de formalización contra los ex generales de Carabineros, Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate, imputados por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el marco del estallido social.

Así, la quinta jornada inició con los alegatos del abogado defensor del ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, Nicolás Oxman, quien sostuvo que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público solo respecto a las medidas cautelares solicitadas. Además, argumentó contra las cautelares requeridas por los otros querellantes, tales como, la prisión preventiva y el arresto domiciliario total.

Terminada la presentación de la defensa de Yáñez, comenzaron las replicas. El primer interviniente en exponer fue el fiscal regional, Xavier Armendáriz, quien se refirió a los principales argumentos de la imputación del Ministerio Público y reiteró que en la estructura jerárquica y militar de Carabineros hay responsabilidad de mando.

“Los imputados sabían, y en rigor lo sabemos todos los chilenos, del uso antirreglamentario que se le estaba dando al armamento y que fue rápidamente escalando y termino en un verdadero escandalo, revuelo y horror por parte de nuestra comunidad, y del extranjero. Por supuesto que tenían la posibilidad de impedirlo. Aquí no quiero ser retórico, pero creo que para el chileno medio, si hay una estructura jerárquica donde los superiores mandan a los inferiores, es Carabineros de Chile porque es una estructura miliar (…) Es decir, si el jefe no ordena, quizás para abajo no haya un cumplimiento de la norma”, apuntó.

Posteriormente, fue el turno del abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Ignacio González, quien aseguró que: “Uno de los argumentos mencionados por la defensa del señor Ricardo Yáñez, que con todo respeto, nos parece una aberración. ¿Qué fue lo que se señaló? Se dijo que en el ejercicio de funciones Carabineros no se encontraría limitado o no se encontraría sujeto a deberes de no dañar a un otro. Eso es un error político y jurídico”.

“Porque las reglas que están vinculadas a la sanción y como sancionamos, o sea, el derecho penal, son reglas políticas y en esta conformación pactamos organizando en sociedad, dejar de lado la violencia y el estado de naturaleza, y vamos a depositar en una institución el monopolio de la fuerza, pero esa institución no es deliberante, por mucho que se guste. Acá viene la aberración jurídica, pues Carabineros esta sujeto a reglas expresas (…) No podemos borrar con un codo los tratados internacionales que regulan el uso de la fuerza, la reglamentación de la Constitución, la Ley Orgánica de Carabineros y la circular 1832. Si esto fuese así, la Ley Naín Retamal no tendría sentido ¿Por qué se habla de una legitima defensa privilegiada?”, subrayó.

Tras los alegatos del Ministerio Público y del INDH, expusieron el resto de los querellantes sus replicas, donde en algunos casos insistieron en la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva contra los ex funcionarios de la policía.

De esta forma, las defensas de los exgenerales Mario Rozas, Ricardo Yáñez y Diego Olate dieron el cierre a este quinto día de audiencia refutando lo señalado por los abogados de los exuniformados.

El primero en replicar fue el abogado de Rozas, Felipe Barruel, quien aseveró que “nadie va a desconocer que en un Estado democrático como el de Chile, no tenemos derecho a manifestarnos, pero respecto el orden público y la seguridad se debe cumplir a lo que dice la Constitución y los reglamentos. Y no hemos escuchado cuál es la infracción. Se señala, se pone el titulo, pero no se dice cómo ese reglamento fue incumplido. Es cierto, hay personas lesionadas, con daños oculares, personas con problemas serios, graves e irreversibles, pero vamos a volver a decir que Mario Rozas Córdoba incumplió sus deberes, no su señoría”.

Por su parte, el representante legal de Yáñez, Nicolás Oxman, afirmó que “sencillamente no hay un antecedente claro, suficiente, que permita decir que aquí los imputados actuaron sobre la base de un patrón general de afectación de derechos individuales o a los derechos humanos de las personas. Los antecedentes de la investigación demuestran todo lo contrario”.

Cabe señalar que el juez Cristián Sánchez anunció que este jueves 17 de octubre a las 12:00 se decretarán las medidas cautelares contra los exfuncionarios imputados por los 228 casos de apremios ilegítimos ocurridos a partir de octubre de 2019.