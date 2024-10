Zelenski presenta su "plan de victoria" contra Rusia y descarta ceder territorio

Este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó a la Asamblea de su país el “plan de victoria” para terminar la guerra con Rusia. Según el mandatario, si la estrategia cuenta con el apoyo de los aliados de Kiev, el conflicto podría terminar el año que viene.

Tras más de dos años y medio de guerra, “no se trata de ceder territorio” ni de congelar la línea del frente para poner fin al conflicto, destacó Zelenski.

El presidente de Ucrania subrayó que la viabilidad de este plan depende de los socios de Ucrania, no de Rusia. Algunas partes siguen siendo secretas y sólo se presentarán a los líderes de los partidos políticos en privado. También se han presentado a los socios de Ucrania, informó la corresponsal de RFI en Kiev, Emmanuelle Chaze.

“He presentado el Plan de la Victoria a la Rada Suprema y al pueblo de Ucrania. Es el camino hacia el fortalecimiento de Ucrania, no sólo para defender nuestras posiciones, sino para construir un puente hacia la segunda Cumbre de Paz, que traerá un final justo a esta guerra para Ucrania”, dijo declaró el mandatario.

En lo que es público, este plan, que según el presidente ucraniano podría permitir el fin de la guerra como muy tarde en 2025, incluye cinco puntos. En primer lugar, Volodimir Zelenski considera que una invitación a entrar en la OTAN, aunque Ucrania sólo se convierta en miembro en el futuro, enviaría una fuerte señal a Vladimir Putin.

El segundo punto es volver a llevar la guerra a territorio ruso, como con las operaciones ucranianas en la región de Kursk, de modo que, si hay una zona gris, no sea en territorio ucraniano, y utilizar armas occidentales de largo alcance en territorio ruso sin restricciones.

El tercer punto se refiere a la disuasión estratégica no nuclear para imposibilitar futuras agresiones rusas. El cuarto punto se refiere a las partes secretas sólo reveladas a los aliados de Kiev. Y, por último, el quinto punto se refiere al papel de Ucrania con sus socios de posguerra.

“La coalición de criminales con Putin incluye ahora a Corea del Norte”, declaró el presidente ucraniano ante la Asamblea.

“Nuestros servicios de inteligencia están registrando no sólo la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia, sino también el envío de personas. Se trata de trabajadores para las fábricas rusas en sustitución de los ciudadanos rusos muertos durante la guerra. Y personal para el ejército ruso, eso es un hecho. Si no actuamos ahora, Putin tendrá tiempo de actuar el año que viene y acabar para siempre con la diplomacia. Rusia debe perder la guerra contra Ucrania. No puede haber ‘congelación’ [en el frente]. No puede haber intercambio de territorio o soberanía ucranianos. El plan de Ucrania para la victoria es un plan para fortalecer nuestro país y nuestras posiciones. Queremos ser lo suficientemente fuertes como para poner fin a la guerra”, afirmó.

La reacción de Rusia

Como era de esperar, el Kremlin rechazó estos anuncios a través de su portavoz, Dmitri Peskov: “Desde hace varias semanas se habla de un plan de paz construido en el aire. Probablemente sigue siendo el mismo plan estadounidense de combatirnos hasta el último ucraniano, que Zelenski ha disfrazado ahora y llamado ‘plan de paz’. Aquí no hay otro plan. Hay otro que puede ser verdaderamente pacífico: es la toma de conciencia por parte del régimen de Kiev de la inutilidad de la política que está llevando a cabo, y de que es necesario despertar y comprender las razones que han conducido al conflicto que está teniendo lugar actualmente en torno a Ucrania”.