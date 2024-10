Dra. Arancibia por cáncer de mama: "Es insólito que siendo la primera causa de muerte de las mujeres, sea tan poco visible"

Este 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, que es la primera causa de muerte oncológica en las mujeres de Chile y en el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, por ello la importancia en la prevención de esta patología, que afecta principalmente a las personas entre 50 y 70 años.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la radióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Patricia Arancibia, afirmó que “es insólito que siendo la primera causa de muerte de las mujeres en Chile por cáncer, sea tan poco visible y exista tan poca educación sobre el tema“.

“Las pacientes no saben, hay muchos mitos en relación al cáncer de mama, de qué cosa hacer, qué no hacer, que la mamografía hace daño, que irradia, hay muchos mitos acerca de ello. Creo que estamos muy al debe sobre todo en información. En Chile hay garantías de salud, pero falta información. Es algo que incluso se podría hacer desde el colegio y creo que estamos absolutamente al debe en visibilizar esta patología tan frecuente”, agregó.

En esa misma línea, la radióloga detalló que “en la encuesta Casen del 2022 está bien objetivado, pues señala entre las principales causas de no realización del examen que el factor más importante es la falta de información, porque la cobertura está. En Chile hay mamógrafos móviles, hay lugares que están alejados, que por supuesto es más difícil acceder que en las, grandes ciudades, pero si lo buscan y lo intenta y van a encontrar mamógrafos”.

De acuerdo a Arancibia, es importante disminuir los factores de riesgo: “Esto puede ser desde la infancia, desde la adolescencia, por ejemplo, un factor de riesgo importante es la obesidad. En Chile tenemos altos niveles de obesidad desde las mujeres jóvenes, además el sedentarismo es un factor de riesgo importante, también el consumo de alcohol, de tabaco, y la verdad es que son muchos factores que sabemos que nos hacen mal. Todos sabemos que tenemos que ser deportistas, ojala con un buen índice de masa corporal, no fumar, no tomar, pero es algo que cuesta poner en práctica”.

“Respecto a los factores de riesgo hay algunos que son no modificables, como por ejemplo, el tener herencia o algún familiar cercano con cáncer de mamas, nos otorga un mayor riesgo a nosotros y eso es algo con lo que no podemos hacer nada. Pero aquí es importante derribar un mito y es que la mayoría de las cánceres se presentan en pacientes que no tienen antecedentes familiares, por lo tanto, si yo no tengo ningún familiar, da lo mismo, el riesgo es tan elevado que tengo que controlarme igual. Lo que dice la estadística es que 1 de cada 8 mujeres vamos a tener cáncer de mamas, eso es mucho”, declaró.

Otro aspecto relevante es la detección precoz, en ese sentido, Arancibia detalló que “es muy importante el autoexamen, que eso es algo que se debiese inculcar desde los colegios, cuesta entender si tenemos tantos ramos electivos, qué cuesta dejar un par de horas en la educación media a enseñarle a todos a hacer su propio autocuidado, pero falta un tema de salud. Además que estas niñas van a poder influir no solo en ellas, sino que en sus madres y abuelas”.

“En términos de autoexamen, es muy fácil hacerlo, idealmente, cada dos meses, no tiene que ser todo el tiempo a cada rato. La otra arista grande es la mamografía, que es el único método que ha demostrado efectivamente disminuir las muertes por cáncer. En Chile la legislación es muy buena. Ha diferencia de otros países de Latinoamérica, Chile tiene muy buena cobertura, cuesta a veces acceder y que se cumpla, pero la ley existe. En Chile toda mujer entre los 50 y los 69 años tiene derecho por ley a realizarse una mamografía como parte del examen de medicina preventiva, esto es del 2005, pero las mujeres tienen que ir a pedirlo, tienen que solicitarlo porque sino, nadie las va ir a buscar a la casa”, detalló.

Así, hizo hincapié en que “la cobertura en Chile es baja, es cerca de un 50%, es decir, la mitad de las mujeres de Chile no se está haciendo la mamografía, porque no sabe, porque cree que le hace mal, porque cree que la irradia, porque cree que le va a doler. Hay un montón de mitos, que hay que derribar”.

Acerca del acceso, la médica sostuvo que “depende si es sistema público o privado. La mayoría de nuestras pacientes en Chile son sistema público. El sistema público es a través del consultorio, desde donde la van a derivar. Y aquí hay dos escenarios, uno, es la paciente que no tiene nada y que quiere hacerse su examen de rutina, entre los 50 y 69, eso es un derecho por ley, cada dos años en Chile. Por lo tanto, puede ir a su consultorio y solicitarlo”.

“Distinto es el caso de la paciente que se palpa algo, que tiene sangrado por el pezón, que se palpa un bulto. Aquí voy aprovechar de derribar otro mito, qué es un bulto que duele. El cáncer de mama no duele nada. Es una enfermedad silenciosa, por lo tanto, si se palpa un bulto que le duele, que va, que viene, que esta y después no, la verdad es que eso generalmente no es nada. En cambio al revés, si se toca una pelota, un bulto que duele, que está duro como una piedra, que cada vez crece más, esos son los canceres de mamas”, añadió.

En ese sentido, la radióloga subrayó que “alguien que tiene algún tipo de signo sospechoso de un cáncer de mamas, esa paciente ingresa de inmediato a las patologías GES – Garantías Explícitas en Salud- por sospecha de cáncer de mamas, el GES tiene sus plazos, por lo mismo, antes de 45 días tienen que citarla. Esto va escalando, primero es diagnóstico, le hacen las imágenes, después si es necesario le van hacer la biopsia y cada proceso tiene sus pasos, el sistema público es a través del consultorio que la va derivar a algún hospital de referencia. En el sistema privado también tienen que dar aviso a su isapre, porque tienen, por ejemplo, para mamografías prestadores preferenciales, costo cero, y cuando ya están en tratamiento tienen sus centros de derivación”.