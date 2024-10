Karol Cariola por AC contra Muñoz y Vivanco: "Las atribuciones para separarla la tenía el Senado"

Una de las esquirlas que ha dejado la aprobación de las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, tiene relación con los cuestionamientos a la Cámara de Diputados y Diputadas por votar ambos libelos juntos al momento de revisar su admisibilidad. El argumento desde las filas oficialistas es que los hechos por los que se les acusa a los ex ministros de la Corte Suprema no tienen relación entre sí.

Por ello, luego de conocerse el resultado de este miércoles en el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Karol Cariola, explicó cómo se llevó a cabo el procedimiento. En primer lugar, señaló que el problema se originó por “una decisión que tomaron los acusadores” que presentaron el libelo contra Vivanco y Muñoz.

Decisión, recordó Cariola, “que ni la Mesa de la Cámara ni el Pleno tiene atribuciones para separarla a diferencia del Senado”. “La Cámara de Diputadas y Diputados tiene como única atribución aprobar por votación de la plenaria la admisibilidad de la acusación”, complementó, recordando además que la única instancia que tienen para desechar el mecanismo es la llamada “cuestión previa”.

“Si hubiese sido aprobada, se entendía por desechado el mecanismo de la votación conjunta”, recalcó la diputada frente a los cuestionamientos. “La votación de la plenaria de la Cámara fue categórica y rechazó 91 votos la argumentación de la defensa de los acusados, es decir, desecho la cuestión previa”, prosiguió.

Así, tras el rechazo de la cuestión previa, la votación de Sala en la Cámara Baja fue sobre el fondo de la acusación constitucional contra los Supremos, cuyo resultado fue de 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones.

La parlamentaria abordó los dichos de sus pares oficialista acerca de que la inclusión de Sergio Muñoz en el texto acusatorio fue con la intención de “empatar” ante la, según se asumía, inminente remoción de Ángela Vivanco. Pues lo que se votara en contra uno, repercutiría en el otro. “No nos corresponde hacer interpretaciones políticas respecto de cuáles son las intenciones que puedan tener los acusadores”, afirmó Cariola.

La presidente de la mesa directiva de la Cámara redireccionó las críticas hacia el Senado, a quiénes “la ley le entrega la atribución explícita de votar por capítulos”. “El Senado sí votó por separado, por capítulos, cada una de las acusaciones. Y ahí la decisión mayoritaria de destitución de un juez y la ratificación de inhabilitación de otra jueza que ya había sido destituida fue mayoritariamente resuelta por esa Cámara”, sentenció.

Vocera de la Corte Suprema: “Este Poder Judicial no es corrupto”

Desde la Corte Suprema, la vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, también se refirió a la aprobación de la acusación constitucional contra los exministros Muñoz y Vivanco.

“Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado en el marco de sus atribuciones, toda vez que a nosotros no nos corresponde calificarla ni adentrarnos en cuestionamientos a su respecto”, indicó.

Además, detalló que durante esta jornada el Pleno tomó conocimiento del informe emitido por la comisión de ética respecto de la investigación sobre Muñoz.

Ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo: “Este Poder Judicial no es corrupto” https://t.co/OMBckrV0xU Video completo: https://t.co/LWJNzwbLsR pic.twitter.com/gDJKSzDdvl — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 17, 2024

“Atendido que el ministro ya, según la información recibida, ha sido destituido y por lo tanto ya no forma parte de este Poder Judicial, estimó por mayoría de sus integrantes archivar los antecedentes”, indicó.

En ese sentido, explicó que “por supuesto hubo disidencias que estuvieron por instruir una investigación administrativa disciplinaria (…) por estimar que existían algunas incongruencias que sería conveniente aclarar”.

“No puedo negar que me siento un poco afectada por el conocimiento de lo que es la trayectoria y el trabajo del ministro Muñoz”, admitió Soledad Melo.

“Esto no es una opinión del Pleno, pero yo creo que me corresponde a mí como persona que lo conoce por más de 30 años, reconocer la incomodidad o que me ha afectado directamente porque un magistrado que ha realizado muchos avances en lo que es el Poder Judicial, y ha contribuido para que este Poder Judicial en muchas áreas haya avanzado antes incluso que muchas otras instituciones. Es una licencia personal y pido las disculpo, pero creo que era necesario hacerlo”, añadió.

Asimismo, recalcó que el “Poder Judicial no es corrupto, que esa bandera que se ha levantado en algunos medios como hablando de una generalidad de la corrupción, eso es injusto y es muy alejado a lo que es la realidad y la verdad de nuestro trabajo”.