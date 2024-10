Apagando el fuego con bencina: cómo la conferencia de Boric dejó más preguntas que respuestas sobre el caso Monsalve

“Quizás se podría haber hecho de otra manera (…), pero acá no hay ni habrá ni hubo ánimos de esconder o tapar los hechos“, señaló el Presidente Gabriel Boric en lo que fue su primer pronunciamiento tras la renuncia de Manuel Monsalve. El Mandatario salió a explicar por qué tras la denuncia de violación en contra del ahora ex subsecretario del Interior se decidió su permanencia en el cargo por dos días luego de conocida la acusación.

Tras un punto de prensa de cerca 55 minutos, donde incluso Boric se enfrentó a su jefa de prensa, Nicole Vergara, el mundo político quedó con más dudas que respuestas. Según explicó el Mandatario, leyendo sus mensajes en Signal de manera cronológica, fue informado a las 16:30 de la tarde del martes sobre la denuncia.

En ese momento, el Jefe de Estado pidió reunirse con el entonces subsecretario del Interior en un momento en que desde el Gobierno dicen “desconocían” los detalles de la investigación, fue entonces que el Gobierno dio plazo durante el miércoles para recabar antecedentes y que Monsalve informara a su familia. El jueves, en tanto, con datos en mano, se concretó la renuncia a eso de las 14 horas.

Aunque la respuesta no convenció del todo en la oposición, lo más cuestionado vino luego de que el Presidente Gabriel Boric reconociera públicamente que el subsecretario solicitó a efectivos de la Unidad de Inteligencia de la PDI que acudieran hasta el hotel, donde presuntamente había cometido el crimen, para revisar las cámaras y saber si existían imágenes de la noche en que se habrían suscitado los hechos.

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, imagino que todos lo entenderán, yo además tengo solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello”, señaló Boric.

Según dio a conocer este mediodía La Tercera, la Fiscalía no solo investiga a Monsalve por el delito de violación sino también por obstrucción a la justicia. El director de la PDI, Eduardo Cerna, fue consultado al respecto en La Moneda y dijo que no tenía conocimiento respecto a dicha nota de prensa.

En la oposición, la UDI solicitará a la Fiscalía citar al Presidente Boric en calidad de testigo para esclarecer los hechos y advirtieron eventual “omisión de denuncia” luego que Monsalve le reconociera a Boric que revisó las cámaras del hotel.

Junto con ello, las diputadas de Renovación Nacional Paula Labra y Camila Flores presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República.

Ambas parlamentarias cuestionaron la legitimidad del Gobierno para llevar adelante cualquier acción de carácter investigativo. Por lo mismo, solicitaron al órgano contralor que sea éste quien lidere las diligencias para determinar el proceder de las autoridades competentes ante esta grave denuncia.

“Considerando que el Presidente Gabriel Boric y la ministra Tohá tuvieron conocimiento dos días antes que esto explotara en la prensa, creemos que el Ministerio del Interior no es quien debe llevar a cabo este sumario administrativo, ya que es la misma o el mismo jefe superior del servicio quien designa el fiscal y firma la sanción del sumario una vez terminado”, señaló la diputada Labra.

Por su parte, la diputada Flores manifestó que: “Necesitamos respuestas. El país tiene más preguntas que respuestas. Cada vez que el Gobierno ha salido a hablar ha dejado más interrogantes y por eso creemos que la autonomía de la Contraloría tiene que hacerse valer para investigar esta situación administrativamente, con sumarios, para saber si los protocolos fueron atendidos oportunamente y para saber si se cumplió con la legalidad frente a casos como estos”, añadió.

Desde Republicanos, además, se sumaron a las presiones solicitando la renuncia de Tohá por posible manipulación de evidencia por parte del exsubsecretario Monsalve.

El jefe de la Bancada Republicana, Luis Sánchez, expresó que “las declaraciones del Presidente Boric sólo reafirman la total falta de tino y de criterio del Presidente de la República y de la ministra Tohá al enterarse de estos hechos que involucran al exsubsecretario Monsalve”.

“Esto ya no da para más y por lo mismo es indispensable que la ministra Tohá renuncie hoy día mismo. No podemos seguir con un Gobierno que compromete sus equipos de seguridad, que comprometen la seguridad del país, la seguridad de una investigación criminal sólo para protegerse a ellos mismos y proteger además, al señor Monsalve, que ha terminado renunciando sólo porque se vieron en evidencia él y todo el equipo de seguridad del Gobierno”, afirmó.

Lo anterior se suma a los cuestionamientos que surgieron dentro de la alianza por el manejo de la denuncia. El diputado independiente-PPD, Jaime Araya, expuso sus cuestionamiento ante Emol TV: “Me causa extrañeza el tratamiento que ha tenido esto, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un delito de violación. Por lo tanto, creo que uno podría entender la consideración de que él pudiese poner en conocimiento a su familia de lo que ocurrió, creo que eso uno lo puede comprender, pero a renglón seguido era, evidentemente, tomar una decisión inmediata”.

“Aquí queda flotando en el aire la posibilidad de que el Gobierno tomó esta medida porque la prensa se enteró y creo que ese espacio de opacidad no se ha reaccionado. Yo tengo un juicio muy crítico”, añadió.