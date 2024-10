Corte Suprema rechaza recurso de nulidad de Eduardo Macaya y reafirma condena de cárcel por abuso sexual de menores

Hace pocos instantes, la Corte Suprema definió rechazar el recurso de nulidad presentado por la defensa del empresario agrícola Eduardo Macaya. Esto, en el marco de la condena dada a conocer el pasado 19 de julio por el tribunal oral de San Fernando, que lo declaró culpable de dos cargos de abuso sexual contra menores de edad.

La resolución de la justicia determinó seis años de cárcel efectiva para el empresario y padre del senador Javier Macaya (ex-UDI), lo que fue confirmado durante esta mañana tras la definición de la Suprema.

De esta forma, el ingeniero deberá cumplir su sentencia en la cárcel de Rancagua, luego de varias polémicas por el arresto domiciliario que le fue otorgado poco después de darse a conocer la sentencia ejecutoria. Aquello, adicional a los cuestionamientos realizados hacia Gendarmería por un eventual trato preferente en la cárcel durante los tres días previos al cambio de las medidas cautelares.

Cabe destacar que lo sucedido durante el juicio del empresario también trajo consigo una serie de críticas hacia el senador Macaya, quien además ejercía el cargo de presidente de la UDI, por la defensa pública que ejerció hacia su padre. “Lo que hizo Javier Macaya fue usar su tribuna política para defender una persona condenada por abuso sexual de menores”, expresó en ese entonces la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider.

“Yo soy una convencida de que los hijos no son culpables por los crímenes de sus padres, pero en su posición de poder no debería pronunciarse, porque el senador Macaya no es cualquier persona. Lo decía muy elocuentemente el exfiscal Gajardo, el señor Macaya es parte de los senadores que designan a los ministros de la Corte Suprema, al fiscal nacional, que hacen las leyes y eso es un punto a tomar en consideración porque genera una presión, también, hacia los jueces de Rancagua que están fallando en este caso”, sumó la parlamentaria.