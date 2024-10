Caso Monsalve: el mundo político en la mira a una semana de las votaciones

A cuatro días de darse a conocer los hechos, continúan las repercusiones de la denuncia por abuso sexual y violación contra el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y es que este caso no sólo ha sido cuestionado por la mala gestión desde el Gobierno, sino que también diferentes actores del mundo de la política afirman que tendrá un impacto en las elecciones municipales y regionales del próximo fin de semana.

Al respecto, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo este domingo que todos estos casos afectan a la opinión pública, por lo tanto, es importante aclarar a la población qué es lo que ocurrió sobre la situación que involucra al exsubsecretario.

“Esto va a tener un impacto muy fuerte porque en todas las comunas que hemos recorrido el tema central es la seguridad. Y cuando uno ve que la persona encargada de la seguridad en el fin de semana en el que se rompe un récord de fallecidos en delitos por violencia no aparece a reportar y a nadie le llama la atención, entonces, se instala que el discurso de la seguridad no está siendo respaldada con acciones concretas”, agregó.

Así, la timonel de la tienda enfatizó en que “el mensaje que se ha dado desde la Moneda es errático, aquí lo que se debió hacer inmediatamente conocidos los hechos es separar de su cargo al ahora ex subsecretario Monsalve, porque el discurso feminista con que se instaló el Gobierno no da ese espacio, el beneficio de la duda se le entrega a la víctima y eso no sucedió”.

En la misma línea, el presidente de la UDI y diputado, Guillermo Ramírez, señaló que “el martes pasado el Presidente Gabriel Boric le pidió a la UDI que dejara de pedir todas las semanas la salida del equipo de seguridad, nosotros lo hacíamos porque entendíamos que el equipo de seguridad no se estaba tomando su trabajo en serio (…) El tiempo nos terminó dando la razón, independiente de si las acusaciones contra el ex subsecretario Monsalve son verdad, lo cierto es que ese fin de semana, que el mismo Gobierno había sindicado como el más difícil y el más desafiante para los equipos de seguridad, él había tomado la decisión de salir a comer”.

“Y esto efectivamente puede afectar las elecciones de la próxima semana, porque lo que más piden los chilenos es una buena gestión y compromiso con el tema de la seguridad (…) Cuando les tocó a ellos – Gobierno- hacerse cargo de la seguridad lo hicieron con frivolidad, con incompetencia, sin compromiso, y eso los chilenos lo ven con claridad, y espero que eso se refleje en el voto la próxima semana”, sentenció.

A su vez, el líder del PC, Lautaro Carmona, aseguró que no le parece “una hipótesis descabellada” la posible incidencia que tendría este caso en las votaciones, además de las investigaciones por el caso Hermosilla y los chats revelados que también han tenido un impacto en la opinión pública.

“Yo estimulo que la gente se pronuncie, use el recurso de la opción electoral, que estuvimos 17 años sin poder usarla, como un mecanismo de trasladar su mirada, su opinión, que sea un instrumento político, pero, sin ninguna duda, hay un agotamiento, en esto que yo llamo una crisis valórica de probidad en las instituciones del Estado que hace falta revertirlas y pronto“, añadió.

No obstante, Carmona defendió la gestión del Jefe de Estado en lo relativo a Manuel Monsalve: “Deposito mi confianza sin ninguna duda al criterio político del Presidente de la República. Él mismo dijo en la conferencia que hay que evaluar, las cosas podrían haber sido distintas, podrían haber sido mejor, pero yo no pongo en duda las diligencias y las formas en que el Mandatorio abordó este tema, que es muy complicado, incluyendo una larguísima conferencia de prensa”.

Por su parte, el diputado del FA, Diego Ibáñez, explicó que es difícil evaluar si es que el caso Hermosilla, Chadwick o Monsalve impacten a la derecha o a la izquierda en las elecciones del próximo fin de semana.

“Yo creo que la gente no es tonta, las personas más allá de los partidos políticos evalúan la gestión del alcalde por sus logros a nivel municipal (…) Me es muy complejo pensar de que estas cosas vayan a impactar a los liderazgos de nuestro sector. Sin duda, a la inversa, si una persona que es del otro color político lo ha hecho bien, naturalmente la ciudadanía la va a valorar en función del mérito que ha hecho por su comuna más que con estos titulares. En muchos lugares a veces la ciudadanía no toma en consideración esto para optar por su voto“, subrayó.

El parlamentario del FA además destacó la postura del Presidente Boric frente a la denuncia de abuso sexual y violación contra Monsalve: “Contestó 31 preguntas en casi una hora. Yo prefiero un Presidente genuino, honesto, transparente con mucho respeto a la opinión publica, a un profesional de la mentira que todo lo calcula. El Mandatario ha sido muy claro y muy categórico en condenar este hecho y entregar todos los antecedentes, y eso es lo que él realizó. Es valorable y es valiente de su parte enfrentar a la opinión pública de esa manera. Sin duda, aquí hay una investigación, un sumario abierto que debe entregar responsables en el Ministerio del Interior”.

Cabe señalar que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, volvió a referirse a la situación de su predecesor en conversación con el programa Estado Nacional y afirmó que “no hay ningún antecedente que dé cuenta que existan imágenes adulteradas y que, por el contrario, existen esas imágenes para efectos de la investigación”.

“Cualquier otro detalle yo no lo puedo entregar, pero sobre la prueba no hay ningún indicio sobre su alteración, si es que esa es la preocupación que algunas personas tienen”, detalló.

Mientras que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en entrevista con CHV respondió a los cuestionamientos de las integrantes Comisión de Mujeres de la Cámara Baja sobre su rol y gestión frente a este caso: “Es muy grave que en medio de un caso tan delicado, porque estamos hablando de uno de los ílicitos más graves de nuestro Código Penal que es el delito de violación, parlamentarias me acusen de no hacer cosas, desconociendo la ley”, subrayó.