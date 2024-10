El despliegue de los ministros del Gobierno para revertir daños del Caso Monsalve

Con una entrevista a primera hora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio pie a un intenso despliegue comunicacional del Ejecutivo, buscando atar cabos sueltos tras la convulsa salida del ex subsecretario Manuel Monsalve, acusado por abuso sexual y violación, hecho que ha golpeado uno de los bastiones de la actual administración que al principio de su mandato se definió como “feminista“. Esto, a cinco días de las elecciones municipales y en momentos en que Tohá se consagró como la peor evaluada del gabinete, según Cadem. En CNN Chile, la ministra del Interior admitió que la crisis es un “golpe gigante”, pero que “no he pensado renunciar“.

Frente a críticas y suspicacias por las acciones “tardías” que habría adoptado el Ejecutivo en relación a Monsalve, Tohá recalcó que el ex subsecretario “fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado, ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones cuando se han removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza se ha reclamado por qué se les remueve tan rápido”.

“Con el diario, el día después, uno dice nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida, pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada por la Fiscalía. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque éste no es un cargo que pueda estar vacante. Y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, no hay otras. Lo del viaje (al Biobío) es un tema marginal en esa materia y en esas horas se produjo la claridad de esos dos elementos”, señaló.

En esa línea, la jefa de Gabinete pidió poner el foco en la víctima. “Debiera ser el centro de la preocupación de todos para no revictimizarla y no dar detalles escabrosos que la pudieran afectar adicionalmente. Pudo denunciar, ella está protegida, va a recibir apoyo, no va a ser sancionada ni perseguida por atreverse a renunciar, la autoridad acusada fue removida de su cargo. Algunos consideran que eso pudo haber sido antes, pudo haber sido antes, ciertamente, pero fue removida rápido de su cargo”.

Tohá también se hizo cargo del impacto que dejó en el Comité Político la decisión de que la denuncia contra Monsalve se mantuviera bajo reserva del Presidente Gabriel Boric y el ministerio del Interior. “Evidentemente me habría gustado enterarme antes”, comentó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en Meganoticias.

Sobre ese aspecto, la secretaria de Estado explicó que “la razón por la cuál esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la Ley de Inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información”.

Hecho que, para Tohá, respalda al Ejecutivo frente a las filtraciones que se han suscitado sobre la identidad de la víctima. “Lo que no cabe duda es que de parte del Gobierno no fue, porque en el Gobierno hubo reserva absoluta de esta información como debe de ser. Entiendo que los ministros que tienen un rol directo en esto hubiera sido deseable haberles podido informar y conversar previamente, no se hizo por las razones que estoy diciendo”, afirmó.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró, por su parte, que “nuestro gobierno y comité político están trabajando de manera cohesionada no solamente en los compromisos de gobierno que tienen, sino que también cuando se enfrentan a situaciones complejas”.

Junto con ello, afirmó que como han actuado con los máximos estándares apegados a la legislación vigente, con perspectiva de género, entregando apoyo psicosocial y jurídico a la víctima, a través de la Fiscalía Centro Norte e instruyendo un sumario administrativo horas antes de la renuncia. Esto, en respuesta a algunos trascendidos donde se afirmaba que la víctima no había sido contactada por el Ejecutivo.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, por su parte, detalló los tipos de contactos que se realizan desde el Ejecutivo con las víctimas o sus familias. En esa línea, sostuvo que -en este caso- fue la encargada nacional de Violencia contra las Mujeres quién llamó a la encargada que acompañó a la víctima a la constatación de lesiones para señalar la disposición del servicio.

“(Es) por principio de no revictimización lo que hace es que nos coordinemos y todos nos comuniquemos con la víctima, no todos llamándola por teléfono a ella o su familia, porque eso tampoco sería óptimo desde la perspectiva de la intervención para la reparación”, explicó.

Torrealba y la posibilidad de un “vuelco”

Desde el Socialismo Democrático durante los últimos días expresaron abiertas críticas contra la vocería que entregó el Presidente Gabriel Boric intentando dar una señal de transparencia hacia la opinión pública. Dichos que ameritaron una dura respuesta por parte del Frente Amplio. Sin embargo, las tensiones no escalaron hasta el comité político ampliado, puesto que los presidentes de partido no llegaron hasta la sede de Gobierno.

Quién si llegó fue la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. La dirigente apuntó a que ésta es una responsabilidad individual “en la que además al investigado al parecer lo asiste también la presunción de inocencia”.

“Nosotros hemos defendido para todos la presunción de inocencia, en el hecho de la violación. Yo no estoy disponible a condenar a un hombre solo por el hecho de ser un hombre, aquí a lo mejor hay dos víctimas. A lo mejor hay un vuelco también en los escenarios que se están estudiando y, bueno, hay que tener respeto, cuidar a la víctima por cierto, pero no cerrarse a que esto tal como en el caso Catrillanca tenga un vuelco”, zanjó.