Emilio Santelices por crisis hospitalaria: "Llama poderosamente la atención la magnitud de lo que está ocurriendo ahora"

Los hospitales Sótero del Río, el San Borja Arriarán, el San Juan de Dios, el de La Serena y el Padre Hurtado son los recintos de salud con más problemas financieros de acuerdo el informe oficial del primer semestre de la Subsecretaría de Redes Asistenciales según consigna La Tercera.

Así, la semana pasada, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, consideró que la inyección de 110 mil millones de pesos a la red pública, que anunció el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, es insuficiente dada la magnitud de la crisis hospitalaria y afirmó que “eso alcanza para 10 días”.

Mientras que el presidente de la Fenats, Emerson Berríos, señaló que ni la directora de Presupuestos,Javiera Martínez, ni la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tienen claridad en lo que está presentando. “En estos momentos están cerrando la UTI del San Borja Arriarán, por lo que vemos con gran preocupación que la mala gestión del Minsal, que la mala gestión de los directores de los hospitales, esté repercutiendo en la salud de cada poblador de Chile”, subrayó.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ex ministro de Salud y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Emilio Santelices, sostuvo que “todos los años en este último trimestre el presupuesto se agota en alguna medida y se producen estas situaciones, sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es la magnitud de lo que está ocurriendo ahora“.

“Las cifras en algunos hospitales incluso se han quintuplicado, es decir, si bien podemos tener ese problema estructural, hay hechos propios de este periodo que han agravado la situación y sobre ello creo que en la Comisión de Salud se tiene que dar cuenta. Por lo tanto, pienso que aquí hay medida de corto plazo, pero también definitivamente hay que tomar medidas de largo plazo que debieran ir incluidas en parte en una reforma que está anunciada que se refiere al fortalecimiento de Fonasa“, añadió.

Respecto a las causas, el extitular de Salud explicó que “se debe a que faltó control de parte de la autoridad, o sea, es poco probable que un patrón de comportamiento tan generalizado se deba a cosas puntuales, yo creo que aquí finalmente los sistemas de gestión que se tienen que llevar desde las subsecretarias no funcionaron, y en eso hay que ser super claro en señalarlo”.

“Las medidas pasan, por ejemplo, con algo que también se ido incrementando con el tipo que es el ausentismo laboral, es decir, no es posible que los funcionarios de los hospitales promedien a lo menos 30 días de licencias medicas, entonces, ahí hay temas que se pueden intervenir directamente y que obviamente van en merma de la función porque esto a su vez, después repercute en lo que hemos llamado la productividad, o sea, con los mismos recursos cuántas actividades desarrollamos”, enfatizó.

Además, el académico de la Escuela de Salud Pública de la Casa de Bello detalló que “hay otro elemento que también creo que es importante, que son las sociedades médicas, porque eso es un incentivo perverso, es decir, asociaciones de médicos al interior de los hospitales, que venden servicios y el director, en la necesidad de poder resolver listas de espera, se los tiene que comprar a ellos para que se lo hagan fuera de horario, pero eso no se hace contra un adecuado control si esas personas tienen una productividad adecuada en su horario laboral”.

“Por ejemplo, es una medida que yo en particular tomé, que nadie podría acceder a esas listas de espera sí no tenía un nivel de productividad normal, que se define claramente, o bien venían médicos de otros hospitales a operar a este hospital. Ya basta de discursos, interpretaciones, diagnósticos, creo que hay que aplicar disciplina”, sentenció.

Sobre la Ley Corta de Isapres Santelices señaló que “nosotros hace más de 10 años llevábamos una discusión sobre la necesidad de llevar reformas y particularmente reformas en el sistema de financiamiento privado. Y todo esto porque este financiamiento privado tenían una serie de anomalias que lo hacia imperfecto, que los había hecho judicializarse y perder absolutamente legitimidad social. Vienen una serie de intervenciones intermedias que finalmente terminan con el fallo de la Corte Suprema donde se sanciona con efecto universal y retroactivo se tiene que hacer devoluciones de excedentes y se tiene que terminar con la discriminación por sexo, por edad”.

“Eso lleva a a avanzar en lo que se llamó la ley corta para generar mitigación de los efectos de esos dictámenes, pero cumpliendo con la ley, lo que ocurrió. En ese momento se genera el compromiso del Gobierno y queda en el articulado de esa ley corta de avanzar en el termino de las pre existencias, es decir, que en el sistema público y privado ya no puede haber declaración de salud. Y para eso entonces, se genera una segunda comisión, que el Senado me pidió presidirla donde participamos académicos de distintas corrientes, donde generamos una propuesta en la que dijimos que hay que avanzar en termino de la aclaración de salud como se mandata en el articulado de la ley corta, no obstante, para que ello ocurra tienen que darse algunas condiciones, las que significan avanzar en un plan universal de salud, generar una compensación de riesgo al interior de todas las aseguradoras“, añadió.

Así el exministro relató que “logramos acuerdos transversales y se lo entregamos a la ministra, pero lamentablemente el proyecto de ley que ellos mandaron al parlamento recoge gran parte de estas medidas, pero no consigna la compensación de riesgos, lo que es una cosa técnica que es que entre todos compartimos el riesgo. Al no incluir eso, prácticamente, no le damos las herramientas para que sea viable, entonces ahí no se entiende”.