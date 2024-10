Analistas sobre ataques en Oriente Medio: Israel no se detendrá y podría anexar territorios del Líbano

Compleja y grave. Así se mantiene la situación de Medio Oriente, con los ataques de Israel a la Franja de Gaza y a distintos puntos del Líbano.

Justamente, los últimos reportes desde la zona hablan de bombardeos a las sedes de Al Qard al Hassan, una entidad financiera que está siendo acusada por Israel de entregar recursos a la milicia Hezbolá.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, analistas internacionales pronosticaron que durante las próximas semanas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continuará el ataque contra sus adversarios.

En esa línea, Mladen Yopo afirmó que no bajará “la intensidad de los ataques por el momento, porque la perspectiva o el objetivo que tiene Israel, era de alguna forma debilitar todos aquellos elementos que constituyen una amenaza”.

“Esto, fundamentalmente se refiere a Hezbolá en el Líbano, Hamas en el caso de Gaza, a los hutíes en Yemen y al propio Irán. Aquí se está esperando una respuesta israelí frente a los ataques de misiles de Irán después del asesinato del líder de Hamas en su territorio. Por lo tanto, no tengo la impresión de que hoy día Netanyahu y su gobierno radical tengan la intención de parar”, advirtió Yopo.

Del mismo modo, el docente de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, indicó que Israel ha sido “consistente y coherente en mantener sus ataques contra los enemigos que ha definido”.

Asimismo, comentó que aunque las potencias internacionales están haciendo esfuerzos para que haya un alto al fuego, el primer ministro Netanyahu no ha estado dispuesto a ceder.

“Hoy día el secretario de Estado de Estados Unidos se encuentra en Líbano y está tratando de avanzar en todo ello, pero las condiciones que coloca Israel, particularmente con la resolución 1701, que es la base para lograr el alto al fuego en la zona sur del Líbano, hacen bastante complicado que se pueda esperar en el corto plazo un alto al fuego. Netanyahu mantiene la idea de que el alto al fuego es posible, pero bajo las condiciones que él mismo coloque”, explicó.

Por su parte, el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Mauricio Amar, estimó que Israel no se detendrá hasta que logre los objetivos por los que se involucró en este conflicto.

Amar observó que pese a “la invasión al Líbano y al genocidio que está cometiendo en Gaza, Israel no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso inicialmente o al menos bajo los cuales retóricamente decía que iba a llevar a cabo estas operaciones. Respecto a Gaza, Israel no ha conseguido ni derrotar a Hamas ni traer de vuelta a los rehenes que este grupo se llevó en la operación del 7 de octubre. Entonces, mientras eso no se produzca, Israel probablemente va a seguir cometiendo genocidio”, opinó.

El docente de la Universidad de Chile además apuntó a las posibles afanes expansionistas de Israel, que estaría pensando, tanto en el caso de Gaza como del Líbano, en apoderarse de sus reservas de gas.

Una opinión similar tuvo Mladen Yopo. A su juicio, la negativa de Israel a la resolución 1701 de las Naciones Unidas, que se relaciona con desmilitarizar el sur Líbano, tiene que ver con sus deseos de expandirse.

“Israel no quiere que el ejército libanés limite la presencia de Hezbolá en esa zona. Israel de alguna forma también tiene un elemento geopolítico expansivo, que quiere, de alguna forma, adueñarse de futuros territorios como lo está haciendo hoy día con los colonos en los que son territorios palestinos, como es el caso Gaza o Cisjordania”.

La compleja posición de Estados Unidos

Los expertos coincidieron en que a nivel de potencias internacionales, Estados Unidos no es el único que puede tener un rol clave en Medio Oriente. Sin embargo, también sostuvieron que su papel no ha dejado de ser relevante.

Al respecto, Guillermo Holzmann aseguró que debido a su tambaleante posición, entre su apoyo a Israel y sus intentos porque el conflicto se detenga, Estados Unidos está dañando su imagen internacional.

“La alta burocracia que está manejando la situación de Medio Oriente trata de dar señales de que Estados Unidos algo está haciendo. Entonces, anuncian medidas como que no les van a mandar más armamento, pero 48 horas después aparece armamento allá. El costo de este juego le está quitando credibilidad a Estados Unidos y eso tiene consecuencias ahora, en la reunión del BRICS, en Rusia. Estados Unidos se percibe como un líder más débil respecto a la capacidad de contener o no una cierta estabilidad internacional”, dijo.

Por su parte, Mladen Yopo mencionó la encrucijada en la que se han visto inmersos los candidatos presidenciales, Kamala Harris y Donald Trump.

El académico planteó que aunque “el poder judío es muy importante en Estado Unidos”, “también está teniendo una contra-respuesta importante dentro del propio sector demócrata, que tiene que ver con la gente joven, con las universidades, con la opinión pública que están viendo imágenes como se vieron terminada la guerra de Vietnam”.

“Kamala Harris no ha podido salir de este embrollo. hoy día está en una encrucijada. No ha hablado de dos Estados, sin embargo, ha seguido apoyando a Israel y las conductas de Israel que son conductas bastante ajenas al derecho internacional. Y algunas criminales”, señaló.

En tanto, Mauricio Amar enfatizó en que no importa demasiado quien gane la elección, pues tanto Kamala Harris como Donald Trump continuarán con el apoyo de Estados Unidos a Israel.

“Ambos, los republicanos y los demócratas están profundamente ligados a las políticas del sionismo en EEUU. El AIPAC, que es la organización principal del lobby sionista en EEUU entrega recursos a parlamentarios y políticos de todos los sectores políticos, de modo que romper con esas redes de poder por ahora es una cuestión que es muy difícil”, reflexionó.