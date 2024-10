Nando García, músico: "Todos tenemos una idiosincrasia y un toque que es muy difícil de borrar"

Para Nando García, cantautor oriundo de Los Andes, su reciente vinculación con otros ritmos e instrumentos dio curso a un cambio de paradigma que penetró profundamente en su universo sonoro.

“Llevo cuatro años tocando solo con guitarra y ahora, hace un año, estoy con banda. Y he ido componiendo y trabajando esas canciones con los chiquillos. Están pasando cosas distintas, las canciones están cambiando y quiero irme por ese camino. Trabajar más en colectivo“, comentó el músico en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Ese es, precisamente, el momento transformador que actualmente vive su cancionero: un desplazamiento que abandona el minimalismo de la voz y la guitarra para apuntar hacia una musicalidad mucho más revestida de elementos y arreglos, y que ha permeado profundamente las canciones que se encuentra próximo a lanzar.

“Hay un proceso de arreglo de la canción que cambia mucho cuando uno lleva una cosa que tiene en la guitarra con melodías y letras a una sala de ensayo. Empiezan a aparecer partes e intenciones nuevas y se resignifica lo que escribí, y la canción toma otra vida con cosas que yo no podría haber hecho solo, que no se me hubiesen ocurrido”, reflexionó. “Hay que aprovechar ese vuelo, de tener estas canciones nuevas en banda y que está entretenido tocarlas y tocarlas, no más”.

Así, ese trabajo colectivo también se hará presente en su próximo show en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Un concierto programado para este sábado 26 de octubre y donde García hará un repaso por los pasajes más importantes de su discografía en compañía de su banda.

“Estoy emocionado porque es un espacio que adoro“, afirmó sobre su primera experiencia con la sala en solitario. “Creo que es de los mejores espacios que hay en Santiago para presentar música. Es íntimo, suena bonito, se genera una cercanía genial con las personas que están ahí. Me tocó hace poco telonear un concierto de David Aguilar, cantautor mexicano, y estuvo hermoso. Así que quiero mucho presentar mi propuesta completa acá, con banda, porque, en general, he tocado acá solo las otras veces y ha sido más incidental, teloneo, invitaciones”.

Instancia que, además, será una suerte de cierre de la etapa sonora que trajo su más reciente LP, bautizado como “Decir amor” y lanzado a mediados del 2024. “Por ahora no tengo más presentaciones con banda agendada. De hecho, me atrevería a decir que esta es una despedida del disco“, confesó.

Una sonoridad nueva

A pocos meses del lanzamiento oficial de su última placa, lo cierto es que el compositor ya está proyectando la apertura de una nueva era musical. Instancia que, de todas formas, conserva la matriz compositiva que caracteriza a su trabajo.

“Hago música pop con guitarras, canciones tristes, en general. Tranquilas, meditativas, contemplativas. Y en el último tiempo me he estado moviendo hacia un espacio más ‘rockero’, entre comillas. Me da miedo decir esa palabra porque yo no soy un artista rockero. Me encanta la música rock y he estado de a poco metiéndole pedales de distorsión a la cosa, saturando más, haciendo que las canciones se muevan más rápido, que tengan más energía. Pero todavía me da pánico decir que soy un rockero o un artista de rock”, compartió sobre las conversaciones internas que ha sostenido a raíz de sus cambios sonoros.

“Siento que la actitud punk o rockera ahora puede encontrarse más en la cotidianidad de las letras, en una aproximación personal a hacer lo que hago más que desde una propuesta instrumentalmente coherente con un género rockero o punk. Pero de a poco, sobre todo tocando con los cabros, siento que se está acercando un poquito hacia allá, o es para donde quiero empujarlo”, sumó al respecto.

Sobre la capacidad de sostener su identidad entre medio de las fusiones sonoras y de géneros, el músico reflexionó que esto “tiene que ver con el común denominador de que yo soy la persona que se graba a sí mismo, que se produce y que hace las canciones. De hecho, por más que intentara hacer cumbia, música electrónica o house, si lo hiciera de la manera en que he trabajado hasta ahora, que es con la autoproducción y en una cosa media solitaria, sonaría a mí igual”.

“Todos tenemos una idiosincrasia y un toque que es muy difícil de borrar, a no ser que seas extremadamente seco, camaleónico y letrado en géneros. También siento que estos dos discos que he hecho son súper hermanos, que comparten un montón de cosas, deliberadamente también. Son discos que se parecen en energía, en letra, en instrumentación. Y no quiero decir que esté chato de mí, pero ya tengo ganas de pensar que, bueno, ya hay dos así. Y que el próximo tiene que ser distinto”, aseguró.

Sacar la canción del centro

Entre los desafíos que García busca explorar en sus próximos proyectos también está la revisión de su relación con la canción como objeto. “Yo me considero un cantautor, una persona que hace canciones. Y me encanta el formato de la canción, como caso de estudio: su estructura, la gravedad que tiene una ‘buena canción’. Me parece genial y es lo que me encanta de la música, pero últimamente me he estado acercando a una que parece menos canción y más piezas. Más como investigación o exploración de algo”, explicó al respecto.

“Y creo que trabajar con otras personas, como son tantas mentes y están más dispersas, da paso a que se asemeje más a una exploración de una sensación o de una sonoridad en particular. Para allá me gustaría moverme. Soltar un poco la canción al menos en un formato de disco. Porque sigo escribiendo canciones con guitarra. Hay hartas canciones más con guitarra que tienen que eventualmente aparecer por algún lado”, añadió el artista.

“Quiero experimentar en otras cosas, sobre todo a propósito lo que decía antes, de experimentar en lo colectivo. Tomar más opiniones de los chiquillos de la banda, abrir más el proceso de arreglos. Y me encantaría hacer un disco que fuera menos ‘canción-centrista'”, concluyó.