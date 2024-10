Blinken se reúne con Netanyahu para presionar por un alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inició el martes conversaciones con los líderes israelíes al comienzo de una gira por el Medio Oriente, cuyo objetivo es presionar por un alto el fuego en Gaza y contener la escalada militar en la región, mientras Israel intensifica sus operaciones en el Líbano contra Hezbolá, aliado de Irán.

Esta es la undécima misión diplomática de Blinken desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel. La gira de Blinken se produce casi un mes después de que el conflicto se extendiera al Líbano, con el comienzo de los ataques masivos israelíes contra el movimiento islamista Hezbolá.

Poco después de que comenzara su reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al mediodía, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un nuevo ataque en los suburbios del sur de Beirut, tras haber pedido la evacuación de la zona, según informó la agencia de noticias libanesa ANI.

El Ejército ha intensificado sus ataques desde el lunes por la noche cerca de la capital y en todo el país, afirmando que estaba apuntando a “instalaciones militares” de Hezbolá.

Today @IsraeliPM Netanyahu and I talked about the importance of seizing this opportunity to end the conflict in Gaza, return all hostages, and chart a path to lasting peace and security for Israelis and Palestinians alike. pic.twitter.com/FVaJYdtg8P

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 22, 2024