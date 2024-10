La hora de la verdad para el poder político: ¿cómo afectarán los últimos casos judiciales en las elecciones municipales?

“Estamos en un momento en que la gente esta agobiada de casos. Hemos tenido el caso Convenios, el caso Hermosilla, el que ha tocado al Poder Judicial, pero independientemente de la gravedad de los distintos casos, nuestra democracia requiere no debilitarse más“, fue la reflexión de la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, haciendo propia una preocupación que cruza al espectro político: el impacto del descontento ciudadano tras los últimos incidentes judiciales -que han afectado a distintos sectores- sobre los resultados de las elecciones municipales.

Hasta hace unos días atrás, las sumas y restas eran inquietud propiamente de la oposición por eventuales esquirlas del caso Audios. Sin embargo, el oficialismo recibió como un balde de agua fría la denuncia por un delito sexual en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve. Un terremoto político que el Gobierno no ha podido sacar de La Moneda.

¿Cuán determinante será en el voto de la ciudadanía? Es la duda que ronda en el pacto de centroizquierda Contigo Chile Mejor que, de hecho, ya preveía un retroceso en su desempeño ante la oposición, por lo que estratégicamente acordaron candidatos únicos a las alcaldías del país.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, un parlamentario parte del pacto de centroizquierda reconoció que desde el sector esperan un impacto desfavorable en el desempeño tras el caso Monsalve de solo uno o dos puntos, pero que serán determinantes para inclinar la balanza en comunas donde los votos están sumamente ajustados como Santiago, Concepción y Valparaíso.

Para la doctora en Ciencias Sociales y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Bet Gerber, no debería haber una gran afectación “porque hay una distinción entre lo que es el gobierno nacional y los problemas del gobierno, y los que las personas votan a nivel local”.

“A nivel local conoces más o menos a tus candidatos, candidatas, y no votas por su proximidad o no al gobierno nacional. Ese es un nexo que en general no se hace”, analizó.

Mireya Dávila, directora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en tanto, sostuvo que es difícil afirmar que las variables afecten a todos por igual, considerando que a nivel local existen figuras particulares. Aunque sí recalcó que hay una sensación general de “hastío” sobre todas las élites. “Yo creo que la corrupción y los escándalos sí afectan“, dijo. No obstante, precisó que “el voto es más complejo que eso”.

En particular sobre la situación de la centroizquierda, Dávila apuntó a que los casos de irregularidades y corrupción que afectaron al Frente Amplio sí serían un factor, pero señaló que las vinculaciones de esta colectividad “están muy pegadas al Gobierno. Ahí hay una evaluación que se complejiza por eso, y Boric tiene una cosa doble: no tiene un mal apoyo después de todo lo que ha pasado, pero tampoco tiene un súper apoyo”.

“La gente del CAE va a votar probablemente a favor, pero no estoy segura si ese volumen de votos sea suficiente para inclinar la balanza en términos de números”, añadió.

Teniendo en cuenta que el voto es obligatorio y existen condiciones distintas a jornadas electorales anteriores, la académica calificó el escenario como “incierto“, donde la gente que antes no votaba hará la diferencia. “Esto se decide muy encima“, agregó.

Derecha en jaque

La expectación a días de los comicios se concentra en disputas claves que actualizarán el mapa del poder político, tales como las que se vivirán en la comuna de Santiago, con Irací Hassler (PC) y Mario Desbordes (RN), Ñuñoa con Emilia Ríos (FA) y Sebastián Sichel (Chile Vamos), Puente Alto con Matías Toledo (independiente) y Karla Rubilar (RN) y Las Condes con las independientes Marcela Cubillos y Catalina San Martín. Además, de Viña del Mar y Valparaíso en la Quinta Región.

Comunas emblemáticas que la derecha buscará arrebatar con miras a quedar bien aspectada de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, un factor que preocupa, principalmente en Chile Vamos, es cómo las menciones y vínculos de exministros y figuras del sector con el abogado Luis Hermosilla, junto a la serie de casos de corrupción en municipios, pueden truncar sus expectativas.

Claudia Heiss, jefa de carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, consideró que los casos de corrupción “debieran golpearles un poco, de hecho, ya en las encuestas que han salido Evelyn Matthei bajó algunos puntos”. Aunque no necesariamente cambiará el resultado electoral, Heiss cree que la sensación de abusos y colusión de las élites para proteger sus intereses genera frustración y descontento hacia la política.

“Hacen desconfiar de la justicia, de la transparencia, del rol que tiene el dinero en la política y de cómo en el fondo tener influencia política permite comprar jueces, capturar universidades para financiar campañas. Sin duda refuerza la idea de que el poder del dinero en la política es algo que tiñe su capacidad de representar demandas y yo creo que debiera producirle un daño a la derecha”, sostuvo.

La cientista política también criticó la estrategia de la derecha de equiparar la corrupción en todas las élites, puesto que los juicios y demandas judiciales por corrupción en los municipios involucran más a figuras de derecha.

“La verdad es que si uno ve, por ejemplo, los juicios que existen, las demandas judiciales que hay por situaciones de corrupción en los municipios, es mucha más la gente de la derecha. Cuando se trata de mantener el status quo, de mantener reglas que benefician a los sectores económicos más poderosos”, concluyó Heiss.

Para Rodrigo Pérez de Arce, abogado, Magíster en Sociología e investigador asociado al centro Faro UDD, el desprestigio de la política “es un problema que no tiene ganadores porque hay una especie de desacople entre sociedad e instituciones políticas, que se van separando cada vez más, que tiene su expresión en cosas como ‘que se vayan todos, da lo mismo quién gobierne’ y el auge obviamente de candidatos demagogos, populistas, extremos”.

“¿Cuál es el cuadro que se puede formar? Tiene dos salidas. Uno, es la indiferencia y algunos de esos síntomas tenemos. Por ejemplo, uno lo olvida pero para el Consejo Constitucional hubo dos millones y medio de votos nulos y blancos. Los nulos y los blancos le ganaron a todos los partidos, excepto al Partido Republicano, eso para mí es una muestra de indiferencia, de denuncia, de distancia. Eso es un camino y que lamentablemente esta pasando en el Perú”, añadió.

Por último, indicó que: “Por otra parte, aunque yo todavía no veo que haya alguien que lo pueda capitalizar, es clara la oferta de ponerle una cara al que se vayan todos“.

Claudia Heiss: “La desafección va al alza en Chile de manera muy drástica”

Las proyecciones proyectan un repunte de la oposición, por sobre la centroizquierda que sufriría un retroceso en los próximos comicios. Para la cientista política, “tenemos como una tendencia a estar interpretando giros a la izquierda, giros a la derecha todo el tiempo y yo creo que eso es un enfoque un poco equivocado”.

“Hoy día obviamente la derecha está en una posición de ventaja porque hemos tenido una política bastante reactiva en los últimos años, no solo en Chile, en América Latina, que tiende a favorecer a los desafiantes, a quienes en el fondo muestran una posibilidad de cambio respecto de lo que hay y lo que hay hoy es izquierda”, sostuvo.

En esa línea, Heiss señaló que: “Uno debiera pensar la política de una manera más sistémica. La política se construye con izquierdas y derechas democráticas, se construye con sectores políticos diversos, pero que coinciden en respetar el Estado de derecho, las reglas del juego y la legitimidad también de la oposición, es decir, el no denostar las posiciones políticas distintas pero tratar de mostrar, por supuesto, la superioridad propia”.

Consultada por el factor del voto de los descontentos e indecisos, la académica declaró que “la desafección va al alza en Chile de manera muy drástica. Nosotros hemos hecho algunos focus groups en el MEPOP (Núcleo Milenio) a partir de la evaluación del proceso constituyente, y se ha visto hoy día también en varias encuestas, y lo que prima son las personas de esas sectas, que no creen en ningún sector político“.

Para Heiss es evidente la incapacidad de generar propuestas políticas que conciten adhesión. “Es bien notorio como en las campañas, casi han desaparecido los partidos políticos. Las palomas que hemos visto en las calles, en la campaña municipal en general, muestran candidatos y tratan de resaltar atributos personales y no proyectos políticos más colectivos ni propuestas programáticas ni partidos”.

“Hace parecer la política como una cosa de individuos, de individuos que votan por individuos, pero el sistema representativo no está construido para representar a los individuos. No somos representables en la esfera pública, lo que es representable son, por ejemplo, demandas colectivas, de inclusión, de satisfacción de derechos, pero una persona en su complejidad no es representable en la esfera pública”.

Junto con ello, la académica apuntó a la falta de compromisos relacionados con el cargo porque “se prometen cosas que no tienen nada que ver con el cargo que se va a llenar, que es lo mismo que ocurrió en el proceso constituyente cuando los convencionales y los consejeros al Consejo Constitucional, hacían campaña con la seguridad pública”.

“Hoy vemos candidatos a gobernador regional que prometen una acción policial que no es resorte de la gobernación regional o manipulan las emociones asociadas al aumento de los delitos violentos”, subrayó.

Cabe recordar que fue definido por las autoridades nacionales que acudir a sufragar este fin de semana es de carácter obligatorio y quienes no asistan a las urnas -sin excusarse correctamente- enfrentan una multa de 0,5 UTM, poco más de 33 mil pesos.