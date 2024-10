Reemplazar el dólar y la hegemonía occidental: Cumbre de los BRICS se propone paso a la ofensiva del bloque

Dar un cambio de mando mundial y avanzar en un sistema económico que rompa la hegemonía del dólar estadounidense. Estas son parte de las principales consignas que se toman la realización de la cumbre de los BRICS, que inició este martes en la ciudad de Kazan, en el suroeste de Rusia, y que durante tres días contará con la presencia de los principales líderes mundiales asociados: China, India, Sudáfrica, Brasil y la propia Rusia, fundadores del grupo, además de naciones que se sumaron a principios de este año como Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

BRICS es un grupo informal de estados que busca “hacer frente al orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales”, según indica su sitio web. Una consigna que remarcó el líder ruso Vladimir Putin en el discurso inaugural de la cumbre. “El proceso de formación de un orden mundial multipolar está en marcha, es un proceso dinámico e irreversible”, declaró.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica de la Universidad de Concepción y experta en relaciones internacionales, Paulina Astroza, abordó este escenario en el que los BRICS se confrontan con Occidente por el dominio mundial.

“La primera afirmación de Vladimir Putin se entiende en los movimientos geopolíticos que se están dando desde hace bastante tiempo, pero que se han ido acelerando en los últimos años”, partió reflexionando sobre el posicionamiento de los BRICS como esta alternativa a Occidente.

Según la experta, este “proyecto” intenta a través del poder económico “tener mayor influencia en el mundo” e “ir ocupando ciertos espacios que tanto Estados Unidos y la Unión Europea en especial han ido perdiendo”.

Paulina Astroza no solo concordó con que los BRICS se plantan como “un grupo anti OTAN” y como “anti Occidente”, sino que también abordó este concepto de “mundo multipolar” en el escenario actual y cómo esto se deriva del escenario post Guerra Fría. “Con el término de la Unión Soviética, en un momento en el cual China no es la China de hoy, y en el cual se hablaba de un mundo unipolar (…) con una superpotencia como Estados Unidos que no presentaba en ese momento rivales que pudieran hacerle peso”, recordó.

No obstante, ese escenario para Astroza cambió de manera acelerada en los últimos años, sobre todo tras el inicio de la guerra en Ucrania. “Se plantea desde el punto de vista militar también como anti OTAN. Para Vladimir Putin fue una de las causas de la guerra el que Ucrania pudiera acercarse a la posibilidad de entrar a la OTAN”, expuso la académica.

Los BRICS, pese a no ser una organización multilateral formal, como la ONU, cuenta con una representación de más del 42% de la población global debido a la presencia de países como India y China. Desde el punto de vista económico, conforman el 23% del PIB mundial y el 18% del comercio.

Por otro lado, en ese contexto de sanciones de Estados Unidos sobre Rusia, el académico e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Karmy, aseguró durante su participación en el panel político de Radioanálisis que éstas favorecieron la “descolonización monetaria” rusa. “Significa justamente impulsar un capitalismo que ya no depende del dólar como divisa suprema”, mencionó.

“Las sanciones que ha establecido Estados Unidos a Rusia han favorecido a Rusia. Por una razón muy simple, y es que la oligarquía financiera rusa, que tenía ganas de irse hacia el mundo occidental atlántico e invertir ahí, no fue aceptada y eso generó que esa oligarquía se estableciera hacia adentro”, reflexionó.

Destronar la hegemonía del dólar estadounidense

Desde la arista económica, los líderes mundiales discuten sobre el modelo que busca “destronar” al dólar estadounidense como principal moneda del mundo.

Este es el sistema de pago BRICS Bridge, una plataforma digital de pago, cuya iniciativa fue presentada a inicios de octubre por el Ministerio de Finanzas de Rusia. Utilizando las divisas y redes bancarias de los BRICS, este sistema no solo busca el beneficio económico de los países miembros de la cumbre a través de pagos fronterizos “rápidos y baratos” en monedas locales, sin pasar por bancos en Estados Unidos, sino que también ayudar en ejemplos como de la misma Rusia ante sanciones occidentales.

En diálogo con Radioanálisis, el economista Andrés Solimano explicó las implicancias de este sistema que avanza entre los países de los BRICS y que busca cortar la dependencia con el dólar estadounidense, el cual “pone a países muy susceptibles a sanciones económicas”.

“No solo a los países que van dirigidas las sanciones, como por ejemplo Rusia con la guerra de Ucrania, sino que terceros que negocian y hacen comercio quedan sancionados por el sistema bancario internacional basado del swift que opera a través del dólar”, explicó el experto.

“Entonces hay una propuesta de los BRICS de un sistema de pago internacional bridge, como puente, basado en el uso de la moneda digital de los bancos centrales”, complementó Andrés Solimano.

No obstante, el especialista también remarcó la dificultad de reemplazar la hegemonía de una divisa a nivel mundial. “La última sustitución histórica fue cuando dejó de ser la libra esterlina la moneda internacional de reserva y fue sustituida por el dólar. Eso ocurrió en un período de unos 25 a 30 años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial”, apuntó Solimano.

Para confrontar este dominio económico del dólar estadounidense, en 2015 crearon el Nuevo Banco de Desarrollo, presidido actualmente por la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que es considerado una alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional.

La propia Dilma Roussef aseguró en una entrevista a la agencia estatal china Xinhua durante este martes que los BRICS “ya han superado en importancia al G7”.

¿Está Vladimir Putin realmente solo y aislado?

Apuntando siempre a este “nuevo orden en el liderazgo mundial”, se espera que Vladimir Putin en conjunto con líderes de la talla de Xi Jinping, proyecten al resto del orbe un mensaje que pone a Occidente como el aislado, y en el caso de Estados Unidos, debilitado, debido a las sanciones sobre todo que ha buscado impulsar ante los diversos conflicto.

En consideración a lo anterior, Paulina Astroza afirmó que es “simbólicamente hay un apoyo a Putin”, pero también recordó la orden de arresto internacional sobre el líder ruso. “Este mandato implica que en teoría no puede ir a países que son parte de la Corte Penal Internacional, porque estos tendrían la obligación de detenerlo y entregarlo. Y solo ha ido a países en los cuáles no son parte del estatuto de la Corte”, señaló Astroza, dando como ejemplo que Putin evitó ir al cambio de mando en México.

Además, la experta en relaciones internacionales cuestionó que la figura de Putin salga reforzada de esta cumbre ya que “todos sabíamos que cuenta con estos apoyos, no es novedad”. “Pero simbólicamente es un mensaje que se está mandando cuando justo está la reunión en Washington del G7”, agregó Astroza.

La atención también está puesta en la expansión de los BRICS, ya que según señalan desde el Kremlin, más de 30 países han presentado su interés formal por unirse o cooperar con el grupo.