Ministro Cataldo por uso de bombas molotov en el INBA: "No puede ser legitimado como acción de movilización social"

Tras el gravísimo hecho que ayer dejó heridos a un total de 35 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, recalcó que el uso de bombas molotov o similares actos de violencia “no tienen, ni pueden ser legitimadas como acciones de movilización social”.

“Detrás de esto, no hay demandas, no hay objetivos, no hay rostros. Una cosa es la movilización social, legítima en cualquier Estado de derecho, pero otra es legitimar las acciones cuando estas son sin sentido, sin propósito, sin orientación y que provocan además el daño que estamos evidenciando hoy por hoy”, dijo Cataldo.

Junto con lamentar la situación de salud de los estudiantes (ayer se informó que cuatro quedaron en riesgo vital), el ministro señaló que “las bombas molotov son un arma con un potencial destructivo, de generar daño, de llegar incluso a quitarle la vida a una persona y no solamente es inaceptable su uso en general, sino que en particular dentro de los espacios educativos”.

En todo caso, el secretario de Estado destacó que antes de este hecho en particular, se habían reducido “de manera significativa los hechos (violentos) de mayor connotación”.

“Si el año pasado tuvimos 13 episodios de violencia importantes, este año llevamos cuatro. Queremos llegar a cero, pero evidentemente este es un proceso que está en curso y la disminución de esos datos no son casuales, no ocurrieron por arte de magia, sino que ocurren porque hay acciones que se despliegan. En eso queremos llamar a la responsabilidad de la sociedad respecto a cómo abordan estos temas en la discusión pública”, indicó.

Por otra parte, respecto a las medidas que se implementarán en el INBA, Cataldo mencionó que se desplegarán acciones tanto en materia de seguridad como en apoyo y contención para la comunidad escolar.

En ese sentido, afirmó que las primeras intervenciones estarán a cargo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y que luego, en el establecimiento se desarrollará una trabajo más profundo de convivencia escolar.

“Ese es un trabajo que va a correr por cuenta del Mineduc, a través de los equipos de convivencia de la división de educación general. Ya se encuentra preparando y trabajando esta planificación, porque se va a hacer una intervención ad hoc a la situación del INBA”, detalló.

Rectora del INBA: “No existe un acopio masivo de material incendiario”

Por su parte, la rectora del INBA, María Alejandra Benavides expresó su “máximo apoyo a las familias de nuestros estudiantes” y manifestó sus deseos de que a los 10 estudiantes que ya fueron dados de alta, se sumen los 25 restantes.

La rectora además agradeció la reunión que sostuvo esta mañana con el ministro de Educación y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. A su juicio, se constituyó “un robusto plan de acompañamiento en lo psicosocial”.

“No podemos volver el día lunes a hacer clases como si nada hubiera pasado, tenemos que conversar, tenemos que dialogar, tenemos que analizar lo que ocurrió para que efectivamente el nunca más sea efectivo”, estimó.

De todas maneras, Benavides se sumó a las palabras del ministro Cataldo, enfatizando en que en el establecimiento se habían reducido los hechos de violencia.

“Nos hacemos cargo de lo que ocurrió pero es un hecho aislado de una comunidad que ha reencontrado el diálogo, que nos sentamos a la mesa a conversar, que resolvemos nuestras diferencias. No existe un acopio masivo, diario ni permanente de material incendiario. No existe una fábrica como se dice en la prensa, sino que efectivamente es un grupo minoritario de estudiantes que decide manifestarse de una manera violenta”, aseguró.

Del mismo modo, el director de Educación Municipal, Rodrigo Roco, apuntó a que “nosotros como sistema escolar hemos hecho y estamos haciendo lo que escolarmente corresponde que hagamos”.

“En el período 2018-2019, entre cancelaciones de matrícula y expulsiones como las sanciones más gravosas, por faltas cometidas, no hay más de diez casos. En el período que va de mayo de 2022 a septiembre de 2024, tenemos más de 50 casos de sanciones gravosas. Eso significa que hemos abordado las faltas, no hemos mirado para el lado, sino que nos estamos haciendo cargo de eso y creemos que ese es el camino que hay que seguir desde el punto de vista de lo escolar”, planteó.

Asimismo, Roco informó que el Municipio de Santiago ha presentado un total de 17 querellas criminales por hechos de violencia en colegios y que le solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que designe un persecutor especial para este tipo de delitos.