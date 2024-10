Ministro Cataldo reitera condena a uso de bombas molotov en el INBA: "No hay nada que justifique lo que ocurrió"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, votó la mañana de este domingo en la Escuela Julio Montt Salamanca de Macul. Allí, acudió junto a su esposa, Danae Prado, quien actualmente es consejera regional de las comunas de Macul, La Florida, Peñalolén, San Joaquín y La Granja; quien hoy va por la reelección

Sin embargo, más allá del proceso electoral, Cataldo se refirió a la actual situación de los estudiantes afectados por la explosión en el Internado Nacional Barros Arana (INBA). De acuerdo al ministro y al último reporte del Ministerio de Salud (Minsal), 12 estudiantes ya han sido dados de alta y uno de los que aún están hospitalizados, se encuentra en estado de extrema gravedad.

“El día de hoy, de los 35 estudiantes que fueron afectados por la situación, hay 12 que fueron dados de alta. Es decir, 23 continúan en distintos estados de gravedad. Esto es una lucha constante, hay niveles de afectación que son elevados en algunos casos y esperamos que se recuperen lo antes posible”, dijo.

El ministro además reiteró su condena “absoluta e inapelable” al uso de bombas molotov en establecimientos educacionales: “No hay nada que justifique lo que ocurrió, lo que estaba por ocurrir y lo que finalmente terminó sucediendo”.

“Las bombas molotov son armas con un potencial de destrucción y de generación de daño en el que, como vemos ahora, incluso puede llegar a arrebatarnos la vida de una persona. Por lo tanto, esto no es un juego. Esperamos que el Ministerio Público llegue hasta a las últimas consecuencias identificando todas las responsabilidades que hay en este proceso y al mismo tiempo, hacer un llamado a las comunidades educativas a estar vigilantes y a los estudiantes, a que busquen otras formas de manifestar sus descontentos”, indicó.

Consultado, justamente, sobre la investigación de Fiscalía y a la posible responsabilidad de los padres de los menores afectados, Cataldo aseguró que es el órgano persecutor el que deberá determinar aquello.

“A mí no me corresponde evaluarlos ni juzgarlos porque eso es parte de lo que hace Fiscalía. La querella que hizo el Ministerio del Interior es contra quienes resulten responsable. Por lo tanto, no hay una identificación ni una imputación especifica a ninguno de ellos”, precisó.

En esa misma línea, el secretario de Estado recalcó que los esfuerzos de su ministerio están en, “por un lado, el acompañamiento a los estudiantes y las familias y por otro, en cómo construimos las condiciones para el retomar de manera adecuada, pero también pronta y oportuna la normalidad en el establecimiento educacional”.

“Al mismo tiempo, trabajar los protocolos y reforzar el trabajo que hacemos intersectorialmente con el Ministerio del Interior y las policías para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir”, agregó.