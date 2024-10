Tomás Vodanovic arrasa en Maipú: "Los triunfos electorales deben ser recibidos con responsabilidad"

El ambiente dentro del comando de Tomás Vodanovic era de plena confianza tras los resultados de las elecciones. Según los datos proporcionados por Servel, el actual alcalde de Maipú logró su reelección de manera contundente, superando con comodidad a su principal oponente, el general (R) de Carabineros, Enrique Bassaletti. El último cómputo del Servel reflejó un 70,07% de los votos a favor de Vodanovic, mientras que Bassaletti alcanzó un 17,91%.

“Las dificultades que atravesó nuestra comuna para los problemas que todavía están pendientes pueden poco a poco ser resueltos”, señaló el alcalde reelecto. “Yo siempre lo he dicho, los triunfos electorales no son para celebrarlos ni para volverse locos, pero creo que hoy día nos debemos un aplauso por una sana alegría de haber revalidado un trabajo al cual le hemos puesto mucha vocación”.

Sin embargo, enfatizó la importancia de la humildad y la responsabilidad ante este triunfo: “Los triunfos electorales, siempre, sea el resultado que sea, hay que recibirlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, porque no nos dan otro derecho que el de seguir trabajando incansablemente por los múltiples problemas que nuestra comuna todavía está enfrentando”.

Vodanovic hizo un llamado a su equipo y a las dirigencias sociales presentes en el acto: “Quiero llamar a mi equipo de trabajo, a las dirigencias sociales que hoy día nos acompañan, a los vecinos que se han sumado a esta campaña, a no alterar nuestras reflexiones, a no cambiar nuestros objetivos, a tener los pies bien puestos en la tierra y entender que los procesos de cambio que nuestra comuna necesita no tienen tanto que ver con la épica de la campaña, con la algarabía de los discursos ni con la masividad de nuestra concurrencia”.

Finalmente, subrayó la necesidad de un trabajo constante y riguroso: “Los cambios que nuestra comuna necesita tienen mucho más que ver con el trabajo riguroso de día a día, con la autoexigencia con la cual nos levantemos cada día, con el método con el cual podamos desarrollar una buena gestión pública y con los avances concretos que podamos materializar en nuestra comuna. La mejor manera de decir es hacer, y tenemos que seguir demostrando, con hechos concretos que merecemos tener los cargos que hoy día ustedes nos han entregado”.