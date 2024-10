"Un buen resultado para Chile": las expectativas de la derecha sobre las elecciones municipales

En esta segunda jornada electoral, figuras de derecha acudieron a ejercer su voto y aprovecharon de entregar sus proyecciones respecto al desempeño que esperan que obtenga el sector a nivel municipal y regional.

Desde Paine, donde acudió a votar, el presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró estar tranquilo del despliegue que realizaron como tienda durante las campañas. “Como Partido Republicano estamos tranquilos porque hicimos todo el trabajo que estuvo de nuestra parte. Nuestros candidatos se esforzaron a lo largo de todo Chile, más de mil 700 personas que se pusieron a disposición de este proyecto político y lo dieron todo. Por el lado nuestro, estamos tranquilos, esperanzados de tener un buen resultado“, señaló.

“El hecho de que voten muchas personas habla de que las personas y la gente quieren recuperar la institucionalidad, la fe en que la política se pueda hacer bien y que las autoridades que se elijan ejerzan bien su mandato. Más allá del resultado positivo que pueda ser para el Partido Republicano, tiene que ser un buen resultado para Chile”, añadió.

Marcela Cubillos, candidata independiente (ex-UDI) a la alcaldía de Las Condes, fue requerida sobre si su sueldo en la Universidad San Sebastián impactará sobre los resultados. Sin embargo, la aspirante al municipio afirmó que: “Durante toda la campaña he sentido el apoyo y el cariño de la gente“.

Asimismo, la ex titular de Educación dijo que “lo que habla hoy son los votos, no las encuestas. Lo deciden los vecinos y no los candidatos. Defender la libertad vale la pena, siempre voy de frente defendiendo mis convicciones, así lo hice en la convención, como ministra y así lo voy a hacer siempre, más cuando hay sectores que quieren ver al Estado en todas partes”.

“Mas aún cuando hemos visto con el proyecto que ha ingresado el Gobierno en materia de financiamiento de la educación superior es que claramente no quieren que exista libertad de enseñanza en la educación superior, no quieren que exista proyectos educativos privados”, declaró.

En tanto, Jaime Bellolio, candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Providencia, sostuvo que “todos estos casos de corrupción, de abusos de poder, obviamente que afectan la política y nuestra democracia, espero que seamos capaces de recuperarla porque es demasiado necesaria para nuestra vida en comunidad”.

El aspirante a la gobernación de la Región Metropolitana por Chile Vamos, Francisco Orrego, indicó que “hoy día con un lápiz y un papel los vecinos de todo Chile van a tener la posibilidad de cambiar a sus autoridades, independiente de cual sea el resultado que tengamos a eso de las 22 horas quién ganó fue Chile”.

“Vaya que es distinto promover cambios por la fuerza, por la violencia, apoyar la revolución que se dio hace 5 años. Vaya que es distinto votar pacíficamente y decidir libremente por nuestras futuras autoridades”, zanjó.