Recuperación de la derecha y regreso del voto moderado: las lecturas después del trasnoche electoral

La oposición celebra los resultados de los comicios de este fin de semana, pues Chile Vamos revirtió el trago amargo de las elecciones municipales de hace cuatro años, que fue su peor balance con apenas 87 alcaldes. Así, este sábado y domingo sumaron 35 sillones alcaldicios, acumulando un total de 122 municipalidades, entre las que destacan Santiago y Ñuñoa.

La derecha valoró aquellas victorias parciales -salvo la de Marcelo Santana (UDI) en Aysén quien ya aseguró su triunfo- obtenidas en las gobernaciones regionales, donde participarán de nueve segundas vueltas a lo largo de Chile: en la Región Metropolitana con Francisco Orrego, en Atacama con Nicolás Noman y en La Araucanía con Luciano Rivas.

Sin embargo, más allá del avance de la centro derecha en estas elecciones, los analistas han hecho hincapié en que la izquierda no quedó tan mal posicionada, pese a las derrotas en comunas emblemáticas. Y es que, en realidad, se habla más bien de una recuperación de la oposición en comparación con votaciones recientes donde tuvieron sus principales derrotas electorales en los últimos años.

En el panel de conversación de este lunes en Radioanálisis, el doctor en Estudios Sociales y Políticos, Mario Herrera, recalcó que para Chile Vamos estas votaciones “es la primera noticia positiva que tienen en los últimos cinco años y en esta vorágine electoral”, tomando en consideración elecciones municipales y de constituyentes, entre otros, desde el 2019 a la fecha.

“Hay un ganador, y fundamentalmente es Renovación Nacional más que la UDI. Eso habla de una reestructuración de centro que se diluyó con los procesos constituyentes”, analizó el también director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca.

Para Herrera, a ese análisis también se suma el retroceso del Frente Amplio: “Hay un voto de castigo al Gobierno”.

En tanto, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la doctora en Ciencia Política, Claudia Heiss, si bien reconoció que “la derecha se recupera” de procesos donde “tocó fondo”, sostuvo que en particular estas municipales y regionales fueron “una elección bien reñida, donde hubo triunfos y derrotas de los dos lados”.

“No creo que esto sea una señal de un giro a la derecha como el que se había anunciado. Yo creo que el resultado de esta elección muestra más bien una situación de mucha diversidad, de un electorado bastante dividido”, contrastó la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

El regreso al voto “moderado”

Los analistas coinciden en sus reflexiones sobre el vuelco electoral hacia la centroderecha y la centroizquierda, debido a resultados muy estrechos en un alto porcentaje de las votaciones. De hecho, destacan cómo se dejó de lado el escenario post estallido social donde sí hubo una polarización y una búsqueda de los extremos más marcada, y que estas elecciones se transforman en la recuperación de un voto más moderado.

Rodolfo Disi, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, al ser consultado por nuestro medio, profundizó respecto de este escenario. “Estamos viendo que, después de un período de tiempo o de años bien convulsionados del punto de vista social, la pandemia, estamos volviendo al parecer a un voto más moderado”, afirmó.

No obstante, también hizo énfasis en que en el caso de elecciones locales importa más “la relación personal que los candidatos pueden establecer con los votantes”, más allá del partido que esté detrás.

“Es el regreso de los partidos tradicionales”, postuló en tanto Mario Herrera. “Ese trabajo territorial que tienen es precisamente lo que les permite en este tipo de elecciones obtener un buen resultado”, agregó.

Por su parte, Claudia Heiss remarcó que no hubo “una victoria aplastante de ningún sector”: “Ahora tenemos una sociedad que está pidiendo diálogo, que está pidiendo un encuentro en el centro”.

Por ello, insiste la académica, Chile “nunca ha tenido un electorado muy polarizado”. “Lo que hemos tenido son votaciones más polarizantes, porque el electorado, que en muchas encuestas muestra ser bastante centrista, no encuentra una oferta electoral que le satisfaga. Entonces tenemos un problema de especie de vacío de la representación centrista, pero eso no significa que no exista una voluntad más bien moderada”, complementó.

Proyección a 2025

Por otro lado, un análisis que se toma ya el escenario político es cómo estos resultados municipales y regionales se pueden proyectar de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y cuánto afectan tanto a la actual oposición como al oficialismo.

Sobre ello, Claudia Heiss fue tajante para indicar que “la próxima presidencial no es carrera ganada” para ninguna coalición. “Se va a competir voto a voto el resultado electoral. Es cierto que hay una tendencia a la derecha producto del voto anti-incúmbete y del voto de castigo”, sostuvo.

Pese a lo anterior, prosiguió la académica, “eso no significa que la derecha la tenga ganada en absoluto, no pueden poner a cualquier candidato como ocurrió con Cubillos”.

Incluso, la académica advirtió sobre “el mensaje al sistema político”. “Los partidos siguen teniendo el desafío de conquistar electorado. Y hemos visto que los buenos candidatos tienen buenos resultados. La gente premia la gestión, premia la transparencia. Vamos a tener una elección competitiva, que es lo que necesita la democracia”, proyectó.

Un escenario respecto del próximo proceso presidencial que también adhiere Rodolfo Disi. “Después de este resultado, donde a la centroizquierda no le fue tan mal como se pensaba y la derecha mejoró, pero respecto sobre todo al 2021, el escenario queda diría yo relativamente abierto”, sostuvo el analista, quién remarcó también el fenómeno de los independientes y del alto porcentaje de nulos/blancos que marcaron estas elecciones.

En tanto, Disi expuso que “se está consolidando mucho que las personas están prefiriendo candidatos y candidatas que se presentan como independientes. A este nivel local, está agarrando valor la independencia política”, Así, recalcó que “la cosa no está tan marcada a favor de una u otra coalición”.