Alcalde reelecto de Temuco por denuncia en su contra: "Fue una campaña muy sucia"

84 mil 209 votos recibió Roberto Neira (indep.) para ser reelegido como alcalde de Temuco, sufragios que además lo consagraron como la séptima mayoría a nivel nacional de los candidatos más votados, destacando entre ellos, Tomás Vodanovic y Camila Merino.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, Roberto Neira, afirmó que fue una votación memorable para Temuco, pues es el edil que ha recibido más sufragios en la historia de la capital de la Región de la Araucanía.

“Soy independiente, pero iba en el pacto PPD y creo que la gran virtud de todo esto fue una gestión transversal, no encasillado en temas políticos, las diferencias, sino que trabajar por la gestión por una ciudad como lo es Temuco. Creo que eso la ciudadanía lo valoró y finalmente fue a votar. Eso me tiene hoy como uno de los 10 alcaldes más votados de Chile (…) Tengo una responsabilidad tremenda, a la vez que voy a tener que retribuir ese cariño a la ciudadanía con más trabajo aún de lo que hicimos estos tres años y medio”, agregó.

Al ser consultado por la denuncia que presentó el diputado desaforado Mauricio Ojeda (indep.) contra él por lavado de activos y fraude al fisco, Neira respondió que: “Es de una falsedad absoluta, fue una campaña muy sucia. A mi se me trata de vincular, que en mi primera campaña, no en esta, se me acusa de que fui financiado por los chinos por el trafico de madera y por la CAM -Coordinadora Arauco Malleco-. Y eso hoy lo esta investigando la Fiscalía. Yo no tengo ninguna vinculación con ningún tipo de esos grupos y menos tener un financiamiento de campaña, o sea, esto lo sacaron 15 días antes de la elección, ni nosotros teníamos conocimiento de este tema. Entonces, se trato de enlodar mi honra y por lo mismo está mi abogado trabajando en esto porque es una acusación grotesca, fuera de todo contexto”.

“A pesar de todo eso, que lo publicó un medio de comunicación nacional escrito, la ciudadanía entendió y comprendió el trabajo, y que está todo fuera de contexto lo que se me trato de encasillar“, destacó.

Acerca de la importancia que debe tener la gestión un alcalde o alcaldesa en su territorio, el jefe comunal reelecto en Temuco sostuvo que “los acaldes tenemos sentido de realidad, porque estamos todo el día en la calle“.

“Por ejemplo, si a las personas le preocupa la seguridad en eso tenemos que enfocarnos. ¿Por qué a veces los sectores a los cuáles me toca a mi representar del progresismo teníamos tabú de hablar de temas de seguridad? Nosotros hicimos un plan integral de seguridad completo, no tuvimos ningún tapujo para hablar de ella, ni tema ideológico”, subrayó.

En ese sentido, Neira manifestó que la corrupción es “una problemática que hay que enfrentarla en consciencia respecto a lo que la ciudadanía nos manifiesta”.

“No a mi procesos ideológico”, aseveró. “Y esa es la pelea, finalmente, uno cuando es alcalde tiene que abocarse a solucionar los problemas de los vecinos, si para eso a uno lo eligen como alcalde, sino soy diputado mejor”, añadió.

Sobre el triunfo de un candidato que iba en la lista del PPD que es parte del oficialismo, en una zona en la que suele ganar la derecha las diferentes elecciones Neira señaló que: “Soy un edil que trabaja con todos, tengo una mirada transversal, tengo un concepto de que el alcalde tiene que ser el mejor vecino“.

“Por tanto, aquí yo tuve votación inclusive de personas que me decían mire alcalde yo soy de derecha, pero voy a votar por usted y lo hago por convicción a la gestión, al trabajo, a la apertura de la municipalidad, que usted escuchó a quienes tenía que escuchar, trabajó con quienes tenían que trabajar y no pensando en que este es de un color político. Y en realidad, nuestros equipos se embarcaron en un proyecto colectivo de participación ciudadana con un concejo municipal que entendió perfectamente lo que queríamos hacer como municipalidad que es la distribución equitativa del presupuesto y de la gestión municipal a través de los entes estatales”, expuso.

El jefe comunal enfatizó que su administración busca continuar el “desarrollo de todos los macro sectores de Temuco”, que es lo que “la ciudadanía valora”, pues “los habitantes están cansado de las peleas políticas“.