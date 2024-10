Amor propio, aceptación y sanar profundamente: Mon Laferte y el proceso detrás de "Antipoiética"

En principio, se trata de una teoría que revolucionó la biología celular. “Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir”, explicaba hace algunos años el fallecido profesor chileno Humberto Maturana, responsable del neologismo bautizado como “autopoiesis“, en una entrevista con la BBC.

Sin embargo, las dimensiones filosóficas detrás de este concepto -que demuestra que todo ser vivo se crea a sí mismo reparándose, manteniéndose y modificándose- también son descollantes. “Pensé en la autopoiesis como concepto cuando estaba a punto de cumplir 40 años”, confesó al respecto Mon Laferte, una de las artistas chilenas más populares e inquietas de la última década.

“Había sido madre y tuve una guata de mamá hasta un año después, Me preguntaba a mí misma ‘¿en qué momento se va la guata de embarazada?’. Y entonces dije ‘necesito hacer esta auto sanación, regeneración. Es un momento importante de mi vida'”, sumó sobre sus primeras reflexiones en torno a este concepto.

Ese fue el momento en que comenzó a labrarse “Autopoiética“, una exposición de más de mil metros cuadrados instalada en la galería principal de Matucana 100, y que invita a la auto sanación a través de la revisión de la culpa, especialmente la que recae en las mujeres.

“Sentía que, como sociedad, te dicen que cumples 40 años y estás out. Y yo me decía ‘no, yo soy autopoiética’. Puedo con esto y voy a crear todo un concepto metafórico de la autopoiesis de Maturana. La original es a nivel celular, pero lo mío era porque me regenero todos los días. Me levanto y a veces tengo una cara de que no puedo con el cansancio, la maternidad, la teta y no sé qué”, explicó la artista.

“Pero es una cosa interna, no tiene que ver con lo exterior. No tiene que ver con que te maquilles, aunque el skincare ayuda. Es una cosa interna del amor propio, la aceptación, de sanar muy profundamente”, reflexionó sobre el trasfondo de la muestra, que estará disponible del 30 de octubre al 19 de enero del 2025.

Sobre la forma en que esta exhibición conversa con su faceta musical, aseguró que ambas dimensiones de su arte se encuentran completamente ligadas a un mismo impulso creativo. “Hay gente que no conoce mi música tan bien. Solo un par de canciones, las más famosas, y tienen un estereotipo de lo que soy como cantante que es muy superficial”, afirmó.

“Pero si conoces bien mi obra como música, te va a hacer todo el sentido la exposición. Porque son las mismas temáticas que están presentes en mis canciones desde un primer disco, y que tienen que ver con lo popular, con lo masivo, pero también con lo social, con los cuestionamientos. Todo eso está muy presente en la expo”, sumó.

Una sanación colectiva

Otro punto que la artista define como central de “Autopoiética” es su carácter profundamente colectivo. Esto, pues una buena parte de las obras están basados en testimonios que cientos de mujeres compartieron con ella a través de redes sociales, y que abordan diversas situaciones relacionadas a la culpa.

“Fue fuerte porque leí muchas cosas muy duras. De hecho, hay algunas más difíciles que no las quise poner porque a mí me costó. Y también hay otras culpas que son muy tiernas, de gente joven. Una niña que se siente culpable por cosas que uno se pregunta ‘cómo’, pero no puedes minimizar lo que siente otra persona”, expresó Laferte sobre el impacto personal que tuvo este proceso.

Uno donde, además, la perspectiva femenina resultó crucial. “Mi inspiración son las mujeres, pero todas, en general. Supongo que mis primeras inspiraciones fueron mi mamá, mi abuela, mi hermana, el entorno más cercano. Pero, en general, ha sido la figura de la mujer la que me ha inspirado y ahí puedo nombrar a un montón de artistas, desde poetas hasta cantantes y pop stars“, confidenció la autora.

“De verdad que son todas, porque a cada una le encuentro esa magia. Por ejemplo, vemos en esta mujer que está como una diosa de resurrección después de todo este vía crucis -afirmó mientras señalaba una de las esculturas de la exposición-, y es súper pop. O sea, hay algo de Madonna en esto, pero también hay mucha poesía. Una de mis favoritas es Susana Ténhon, una argentina. Hay muchas, pero básicamente mi inspiración son las mujeres”, explayó.

Lo anterior, se complementa con la labor realizada junto a la destacada curadora Beatriz Bustos Oyanedel: “En la colaboración somos como espejos. Finalmente, aprender de ella, de su sabiduría y de todo el trabajo que ha hecho como artista visual que ha trabajado como curadora con los artistas más importantes, aprovecho públicamente de darte las gracias por la confianza. He aprendió mucho de ti y creo que eso también es el espíritu y la invitación de la expo. De escucharnos, hay una sala que es mujeres escuchándose. Escucharnos, aprender y sanar”.