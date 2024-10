En busca de la unidad oficialista: Presidente Boric recibirá a líderes del sector en Cerro Castillo este miércoles

Hacer un análisis más reposado de los resultados tras las últimas elecciones municipales para el oficialismo. Ese es el objetivo inicial del comité político ampliado que el Presidente Gabriel Boric convocó para este miércoles en la tarde-noche en el palacio presidencial de Viña del Mar, Cerro Castillo. Al cónclave, están citados los ocho presidentes de partido, el Comité Político de Gobierno, un alcalde o alcaldesa por colectividad y los cuatro gobernadores que triunfaron en primera vuelta en las regiones de Tarapacá, Ñuble, Los Ríos y Magallanes.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló que las principales directrices de la reunión serán la “proyección y ejecución“. “Tiene una cierta habitualidad para alinear los objetivos del Gobierno y de la coalición, teniendo en consideración el periodo que viene, sobre todo la agenda intensa que tiene el Ejecutivo, tanto desde el punto de vista de gestión como el legislativo en los próximos meses”.

La cita formalmente busca reforzar la unidad entre los partidos de cara a los desafíos programáticos pendientes del Gobierno en su último año de administración, sin embargo, también será una instancia para abordar la “coyuntura política” como afirmó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez: “La reunión de mañana en Cerro Castillo es un comité político ampliado y es parte de los encuentros que como alianza tenemos normalmente para coordinar nuestro trabajo de gobierno. Evidentemente esperamos analizar la coyuntura política y definir los pasos a seguir para enfrentar en unidad los nuevos desafíos”.

El caso de Manuel Monsalve, que los partidos buscan radicar en sede judicial, y un ajuste ministerial que le respira en la nuca al Gobierno para quienes opten por cupos parlamentarios, son temas que podrían ser abordados en la instancia solo si, afirman desde la Alianza, el Presidente Gabriel Boric requiere la opinión. Esto, porque defienden que una vez los partidos tomen las definiciones, debe ser una reflexión propia del Mandatario.

De hecho, durante la tarde de este martes el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, llegó hasta la sede de Gobierno para reunirse con Presidencia. Al salir, el timonel comunista evitó entregar luces de que la cita haya sido para abordar un ajuste ministerial. “Estuve conversando con la Presidencia. Hay cosas que tienen que ver con los trámites propios del intercambio entre los partidos y el Gobierno“, indicó.

“No podemos adelantar porque los partidos son los que evalúan los nombres, pero un ajuste va a depender mucho de aquello. Yo bajaría las expectativas. No es un cónclave para evaluar esto, sino para reforzar la unidad de cara a los desafíos pendientes“, aclaró la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en 24 horas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, sostuvo que “más que un cónclave, es una reunión de cierre de ciclo electoral. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con tranquilidad a evaluar y a conversar, a tratar de entender las cifras y el mensaje de la ciudadanía. Por lo tanto, es un espacio más tranquilo para poder hacer las conversaciones que el día de la elección no pudimos hacer, por efecto evidentemente de que estaban todavía los conteos en marcha”.

En tanto, para el secretario general del PPD, José Toro, Cerro Castillo “es una muy buena instancia que convoca el Presidente de la República como líder de la coalición para compensar y reflexionar del valor de la unidad en torno a los resultados que se obtuvo como pacto oficialista el día domingo. Por lo tanto, me parece que toda reflexión que se encamina al fortalecimiento de la alianza de gobierno y atender mayor unidad posible es una muy buena instancia”.

¿Limar asperezas?

Como antesala a la instancia, los partidos se reunirán con el Jefe de Estado tras una serie de recriminaciones cruzadas que dejó el caso Monsalve en sus filas, principalmente entre el Socialismo Democrático y el Frente Amplio. En 24 Horas, la líder socialista, Paulina Vodanovic, aclaró que la reunión en Valparaíso no se centrará en reparar relaciones entre partidos. La dirigente aseguró que “no hay nada que recomponer“.

A lo anterior, Flavia Torrealba, añadió que: “En particular no he visto más tensiones de las que puede haber en una alianza de Gobierno donde tenemos unos desafíos políticos enormes, por ello, no creo que haya una necesidad especial de limar nada porque no veo demasiado ásperas tampoco las tensiones. Yo vi una muy buena convivencia. Me parece que cualquier episodio complejo como una elección genera probablemente cierto nivel de tensión, lo que no se transmite a ninguno de los otros espacios de trabajo”.

Hasta la cita, también llegarán representantes regionales. El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal (indep.), quién triunfó en primera vuelta bajo el pacto oficialista. Autoridad regional que cree que esta es la oportunidad para que en la recta final de la actual administración se ponga el foco en regiones. “Sin duda, es la oportunidad para poder afinar la recta final de lo que significa el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Espero que los ministros del comité político y autoridades del nivel central entiendan el énfasis respecto a algunas gestiones y tareas que tenemos en regiones. Nosotros en Tarapacá estamos muy preocupados en algunos sectores y servicios públicos que no han logrado resolver los problemas de la gente”, señaló.

“Espero podamos recoger también desde ese espacio un espíritu colaborativo, que es lo que quiere la ciudadanía, trabajo en conjunto de sus instituciones, que se colaboren a nivel central con las instituciones regionales y, por cierto, que trabajen con una mejor gestión que es lo que buscan los vecinos y las vecinas”, finalizó.

El comité político ampliado esta citado para la tarde noche de este miércoles (19 horas), aunque su inicio estaría supeditado a la agenda de los timoneles que también cumplen funciones en el Parlamento y que mañana harán parte de sesiones legislativas. Hasta el cierre de esta nota, desde el PC confirmaron la asistencia de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes; del PS a Karina Delfino, jefa de Quinta Normal; del PPD a Maximiliano Ríos, edil de Lo Prado. Mientras, en el FA toma fuerza la participación de Tomás Vodanovic.