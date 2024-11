"Esperamos que esa promesa de cooperar con las instituciones exista": Las reacciones tras la reaparición de Manuel Monsalve

“Mi silencio obedece al respeto del debido proceso”. Esas fueron las palabras utilizadas por el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para justificar su alejamiento del foco público durante los últimos días. Esto, tras la denuncia interpuesta por una funcionaria de Gobierno que acusa a la otrora autoridad de varios delitos sexuales.

Sin embargo, y a pesar de la brevedad de sus declaraciones ante los medios de comunicación, lo dicho por el suspendido socialista generó varias respuestas dentro del mundo político. “Los chilenos no pueden entender que pese a todos los detalles que hemos conocido, el exsubsecretario Monsalve siga en libertad y gozando el fin de semana largo”, aseveró la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón.

“De cualquier forma, respetamos la presunción de inocencia y la autonomía de la Fiscalía, pero esperamos que esa promesa de cooperar con las instituciones exista cuando lo invitemos a la comisión investigadora que comienza su trabajo en los próximos días”, agregó la parlamentaria, quien también insistió en la importancia de perseguir las posibles responsabilidades dentro del Ejecutivo por la forma en que se manejó el caso.

“El caso Monsalve no se supera con un cambio de gabinete en la medida que de los antecedentes quede en evidencia que hubo encubrimiento de personeros gubernamentales. Ciertamente, la ministra Tohá ya perdió peso y conducción política, y en esas condiciones no puede seguir en su cargo. En todo caso, creemos que cualquier acusación en lo sucesivo debe ser aprobada por todas las fuerzas de oposición, desde Amarrillos, Demócratas. No estamos para darle triunfos a un Gobierno que no tiene nada que celebrar y que no hace lo que moralmente debe en favor de todos los chilenos”, expresó.

Cabe destacar que la reaparición de quien fuera uno de los nombres más fuertes de La Moneda se dio tras la publicación de varios antecedentes nuevos en la prensa. Uno de ellos, la ampliación de la querella interpuesta por la defensa de la víctima, incluyendo el delito por “abuso sexual consumado durante la mañana del 23 de octubre”, día posterior a los hechos denunciados originalmente.

Por su parte, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, valoró la reaparición pública de Monsalve. “Creo que es positivo que se sepa su paradero y que está disponible para enfrentar a la justicia. Lo que uno esperaría es que la justicia avance, que se pueda generar una formalización por todos los hechos que se conocen, justamente porque la ciudadanía espera que exista justicia para todos igual, no de primera y segunda categoría”, aseguró la presidenta de la bancada de Demócratas, Amarillos e IND.

Sin embargo, y al igual que su par de RD, recalcó la importancia de que el Gobierno “asuma la responsabilidad política de esta situación. Hay muchos hechos hoy que van entorpeciendo y afectando, y que tienen al Ejecutivo sumido en una crisis. Necesitamos avanzar. Por eso hemos pedido la salida de la ministra Tohá. Espero que el gobierno recapacite y que de una vez por todas tome decisiones”.

Los coletazos del caso Monsalve

A raíz de lo sucedido con la denuncia de la exautoridad, pero también en vista de otros casos de connotación pública relacionados a los delitos de abuso sexual y violación, la diputada Ossandón compartió detalles en torno al proyecto de ley que busca aumentar la flagrancia en este tipo de circunstancias.

“Actualmente, el plazo para detener a una persona en flagrancia sin orden de un tribunal es de 12 horas tras cometer el hecho. Entonces, en los delitos sexuales eso es complejo porque la víctima se demora en denunciar probablemente hasta obtener una primera contención emocional y en ese lapso se pierde evidencia importante tanto como las pruebas genéticas y otras cosas”, contextualizó Ossandón.

Sobre el proyecto, afirmó que este busca “ampliar de 12 a 48 horas ese lapso considerado como flagrancia. Con esto se pueden obtener y levantar muestras que acrediten el hecho denunciado, por lo que bastaría con la denuncia de la víctima, y sin orden judicial se podría proceder a la detención y a la búsqueda de evidencia crucial para tener una investigación mucho más efectiva y también más rápida”.

Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, hizo hincapié en la vulneración que el caso Monsalve hizo de la ley de Inteligencia. “Es una cuestión muy delicada que hoy vuelve al caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve. Y va a ser punto principal de las materias a tratar con el nuevo subsecretario Luis Cordero la próxima semana. Eso, independientemente de otros delitos graves que eventualmente se han cometido. La verdad es que vulnera una institucionalidad que es extremadamente delicada, en momentos donde el crimen organizado sigue avanzando, y lo vemos en las calles”.

“Vulnerar la ley de Inteligencia es extremadamente grave -sumó-, y eso es lo que esperamos en una primera reunión conversar con el actual subsecretario. Después lo haremos con el fiscal y con otras instituciones. Por cierto, las mismas policías y la Agencia Nacional de Inteligencia“.

En esa misma línea, profundizó en la forma en que lo sucedido en Interior podría afectar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. “Parte del debate era ver si se le entregaban o no atribuciones a los subsecretarios, tanto el que tiene que ver con orden público como el que tiene que ver con prevención, de poder tener directamente informes de inteligencia. Hoy, este abuso que se hace de la ley de Inteligencia en el caso Monsalve indica que, siendo el subsecretario una persona que no es acusable constitucionalmente, no puede estar exento de esa herramienta constitucional”, aseguró.

“Por lo tanto, lo que vamos a promover es reabrir el debate, que es mi atribución, para dejar definitivamente a los subsecretarios sin esa atribución. Que el responsable sea él o la ministra de Seguridad Pública, que sea la única persona que pueda pedir informes de inteligencia, tanto para control y seguridad como para prevención. Y se hace responsable a quien le entrega esa información, pero no a los subsecretarios. Eso lo vamos a hacer la próxima semana”, concluyó.