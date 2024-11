Tomás Vodanovic confía en un segundo periodo de Gabriel Boric: "Sin duda volverá a ser Presidente"

El reciente reelecto alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, realizó un llamativo análisis respecto de la situación actual del Frente Amplio, su partido, como del actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esa línea, valoró su gestión a cargo del país.

Vodanovic, quién se ha transformado en una de las principales cartas de la izquierda, aseguró que antes de las elecciones municipales, el análisis desde su partido es que: “Cualquier persona que se dedique a la gestión pública entiende que, en la trinchera, en el conflicto y en la interpelación por los medios de comunicación no se mejora la vida de nadie“.

Por lo anterior, y en relación a su discurso tras ganar la reelección en el que habló de “madurez política“, sostuvo que como Frente Amplio entendieron que: “en la medida en que llegábamos a cargos de representación, ya no se nos iba a medir por la capacidad de soñar, por el país que deseábamos ni por la impugnación que pudiésemos levantar, sino que por las realidad que seríamos capaces de construir”.

El sociologo además entregó su visión respecto del actual gobierno, destacando la figura del Presidente Boric. “No me considero un crítico ni un díscolo de este gobierno. Este es mi gobierno, así lo he planteado siempre sin ningún complejo”, comenzó diciendo al respecto.

Y en particular, sobre el Mandatario, comentó que: “Ha demostrado no ser un fanático de sus ideas, sino que una persona capaz de escuchar y buscar acuerdos. Y para mi es es un valor político que valora la gente”.

“Me parece que ha logrado conducir un gobierno de muy buena forma. Creo que él, sin duda, volverá a ser Presidente y toda su experiencia y la de sus equipos, serán un patrimonio no solo para nuestro sector, sino que para el país”, sentenció Vodanovic.