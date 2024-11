Primera jornada de juicio oral de Claudio Crespo: defensa desestima pruebas de la Fiscalía

“Yo no le disparé a Gustavo Gatica. Las lesiones que él tiene no fueron efectuadas por mi. No es mi obligación determinar quién fue, pero lo que yo puedo decir es que yo no le disparé”. Esas fueron las declaraciones del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, tras el primer día de juicio oral en su contra, por el caso de Gustavo Gatica, joven que, recordemos, perdió la visión de ambos ojos tras recibir un disparo de escopeta en el contexto del estallido social.

Durante esta primera audiencia, realizaron sus alegatos de apertura el fiscal a cargo de la investigación, Francisco Ledezma, el Consejo de Defensa del Estado y también la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Beatriz Contreras.

Esta última, se refirió al profundo daño provocado al proyecto de vida de Gustavo Gatica y apuntó a que, aunque nada puede reparar del todo lo que le ocurrió, el tribunal que está revisando esta causa sí puede entregarle verdad y justicia.

“Los hechos violatorios en contra de Gustavo Gatica le impidieron su realización de expectativas de desarrollo personal y vocacional en condiciones de normalidad, configurándose lo que la Corte Interamericana ha denominado como el daño al proyecto de vida. Si bien, nada, ningún tipo de reparación podrá devolverle a Gustavo aquello de lo que se vio injustamente privado, lo cierto es que en este juicio, este tribunal oral en lo penal tendrá la oportunidad de, a lo menos, entregarle a Gustavo Gatica verdad, justicia y reparación”, dijo.

Por su parte, el abogado particular de Gatica, Pablo Norambuena, destacó la investigación realizada por la Fiscalía, poniendo especial énfasis en las pruebas audiovisuales. A su juicio, estas comprobarán la responsabilidad del excarabinero, Claudio Crespo.

“La Fiscalía recogió y obtuvo importantes testimonios y lo más relevante, recogió evidencias, en especial evidencias audiovisuales y decretó todas las pericias que se consideran como necesarias y útiles para poder esclarecer estos hechos de manera objetiva. Yo diría que uno podría prometer que en este juicio, su señoría, va a poder apreciar el momento concreto y preciso de los hechos. La Fiscalía logró reconstituirlo y lo va a producir en este juicio, a través de la reproducción de los videos y los testimonios del oficial del caso. Los videos son realmente reveladores de lo que ocurrió”, enfatizó.

En contraste, el abogado de Claudio Crespo, Pedro Orthusteguy, insistió en que su defendido no es el responsable del disparo que cegó a Gatica y puso en duda la validez de los testimonios y las pruebas audiovisuales que serán expuestas durante el juicio.

“No es posible encontrar un solo testigo que pueda afirmar que vio a Claudio Crespo dispararle a Gustavo Gatica. Tampoco hay un solo video que pueda mostrar a mi representado haciendo la acción que se le imputa en la acusación. Por otro lado, la víctima tampoco pudo identificar al autor de los disparos y el acusado no tiene conciencia de haber herido con munición de su escopeta anti disturbio a persona alguna”, afirmó.

El abogado defensor cuestionó sobre todo el que el Ministerio Público haya agrupado un registro audiovisual sin sonido con un audio procedente de otra fuente. En esa línea, Claudio Crespo declaró a la salida de la audiencia que “Fiscalía ha hecho una jugada sucia”.

“Ellos presentan como una de sus principales pruebas un video editado. Un video que levantaron del sitio del suceso y lo editaron, lo manipularon y lo presentaron como prueba. Eso claramente escapa de toda norma legal y de un tratamiento que sea imparcial”, estimó.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de evidencia que será presentada tanto por la parte querellante como por la defensa, se estima que este juicio oral podría durar incluso un año.

La Fiscalía contaría con 600 documentos, 50 peritos y 100 testigos, entre ellos, el propio Gustavo Gatica, que no estuvo presente en este primer día de juicio, pero que sí se espera se pronuncie públicamente durante esta jornada.

Mañana, en tanto, el juicio se retomará con la declaración de Claudio Crespo, quien decidió no utilizar su derecho a guardar silencio.