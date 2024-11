Eduardo Cardoza (MAM) por modificaciones en Ley de Migración: "Sigue la misma lógica que viene desde 2018"

“Es absolutamente errado lo que se está haciendo, se sigue con la misma lógica que viene desde 2018 y que está cambiando el perfil de las políticas migratorias del Estado”, sostuvo el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, respecto del proyecto que busca modificar la Ley de Migración y Extranjería (Boletín Nº 16.072-06), la que será votada en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo miércoles tras ser despachado por la Comisión de Gobierno.

En concreto, la iniciativa amplia las causales de expulsión constitutivas de delitos graves, como por ejemplo, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, sicariato, entre otros. Además, consigna la revocación de permisos de residencia a quienes cometen faltas reiteradas que atentan contra la convivencia armónica, como riñas, ruidos molestos o venta ambulante.

El proyecto presentado por el Gobierno establece el aumento de las sanciones para transportistas que trasladen a personas migrantes en situación irregular en la frontera y, asimismo, incrementa las penas para quienes cometen tráfico de personas en dichos territorios.

Para Cardoza, este proyecto es “regresivo” y “racista”, a tal punto que es anterior, incluso, a la ley de 1975: “Volvemos a la ley de la dictadura, que condenaba el delito, por ejemplo, de ingreso irregular cuando las formas de gestión y de control de eso, debieran establecerse de otra manera. Creo que se está optando por una serie de políticas al margen de los estándares internacionales y se sigue con el discurso de una migración ordenada, segura y regular, cuando en los hechos ni se ha ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que genera estándares que son otros de los que evidentemente se están adoptando acá”.

“Se está haciendo un daño a la sociedad, porque esto no es un problema de la población migrante exclusivamente, esto es un problema de la sociedad en su conjunto, porque cuando se empiezan con esas lógicas, en las que hay personas que tienen menos derechos que otros o que pueden haber derechos diferenciados, empezamos a ver que la igualdad ante la ley y la no discriminación se va poquito a poquito tirando a la basura. Entonces, estamos generando una sociedad que evidentemente no es una comunidad que promueva la inclusión, la paz y la tranquilidad“, subrayó.

Así, el vocero del Movimiento de Acción Migrante hizo hincapié en que “si es un tema de seguridad eso se resuelve con medidas de seguridad”: “Y esta muy bien lo que se esta haciendo en esa materia, pero desde el punto de vista de medidas migratorias, es absolutamente errado lo que se está haciendo, se sigue con una misma lógica que viene desde 2018 y que está cambiando el perfil de las políticas migratorias del Estado, transformando a Chile justamente en el más retrogrado de la región en migraciones”.

“El origen de la migración, su salida y el aporte que hace a las sociedades que la acoge, son absolutamente diferentes a lo que la delincuencia acarrea y el dolor que trae. Por otro lado, hay en esto una injusticia enorme porque las primeras victimas de delincuencia internacional es la migración y sino vaya viendo las cosas y escuchando las personas que han sido victimas de trafico, de trata, por parte de ella. Creo que estamos en un momento donde evidentemente en el mundo lo que brilla no son cumplimientos de estándares mínimos de derechos humanos”, enfatizó.

De acuerdo al anuario 2023 del Servicio Jesuita de Migrantes, que recoge las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2022 en nuestro país hay 1 millón 627 mil 74 personas migrantes residiendo en el país, incluyendo aquellas que se encuentran en situación de irregularidad.

Tramitación en el Congreso

Para el jefe de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, este conjunto de modificaciones es “muy importante”, pues va a permitir al Estado tener mejor gestión de la frontera, además de garantizar los procesos de inclusión de manera más expedita.

“Creemos que es muy importante promover y fomentar la sana convivencia, y la integración de las personas migrantes en nuestra sociedad, por eso se establecen sanciones migratorias a quienes cometen faltas reiteradas como ruidos molestos. Ahora, esperamos que el proyecto siga su tramitación en el Congreso”, explicó el jefe de Migraciones en X.

¡Excelentes noticias! Hoy fue despachado a Sala el proyecto que perfecciona la Ley de Migración y Extranjería. pic.twitter.com/kjIyG5yTo9 — Migraciones Chile (@MigracionesCL) October 29, 2024

Al respecto, la diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Catalina Pérez, sostuvo que “esta es una ley importantísima para avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular. Las modificaciones contemplan, por ejemplo, la expulsión inmediata de personas que cometan delitos como violencia intrafamiliar o porte de armas”.

“También para mejorar la convivencia se establece que se revocara la residencia de quienes participen de riñas, comercio ambulante o generen ruidos molestos de forma reiterada. Por otro lado, para restringir el ingreso irregular a nuestro país establece sanciones para quienes trasladen ilícitamente personas extranjeras dentro o desde nuestras fronteras. Esperamos contar con los votos para aprobar esta iniciativa que sin duda contribuye a mejorar nuestra convivencia y nuestra regulación migratoria“, agregó.

A su vez, el también integrante de la comisión y parlamentario del Renovación Nacional (RN), Miguel Becker, señaló que: “Hemos trabajado en un reforzamiento de la Ley Migratoria, un endurecimiento de las normas para permitir que la policía, el Ejército y todos quienes actúen en la frontera tengan las herramientas para prohibir y no permitir el ingreso, especialmente, de delincuentes. Y en ese sentido, yo espero que el Partido Comunista, el Frente Amplio y la ultraizquierda representada en parte aquí en nuestro hemiciclo estén disponibles a votar favorablemente esta nueva normativa que nos va a permitir tener un mejor control fronterizo“.

Cabe señalar que el proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en julio de 2023 a la Cámara de Diputados y Diputadas, y el pasado martes fue despachado a la Sala para su votación y continuar eventualmente con su trámite legislativo.