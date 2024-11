Alejandro Alarcón por Imacec de septiembre: "No es una sorpresa"

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de septiembre de 2024 no presentó variación en comparación con igual mes del año anterior, según informó este lunes el Banco Central, mientras el mercado esperaba un crecimiento de la economía del 1%.

La serie desestacionalizada disminuyó 0,8% respecto del mes precedente y creció 1,0% en doce meses. Para el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este nulo avance del Imacec de septiembre es “decepcionante” y dificultará que el Gobierno alcance el crecimiento anual del 2,6% que se había propuesto.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioánalisis, el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, afirmó que esto no es “una sorpresa”

“Nosotros sabíamos. Yo había hecho cálculos donde mostraba claramente que la trayectoria de la economía estaba descendiendo, por lo tanto, distinto sectores reportaban cifras menores de actividad, entre ellos, la industria, el comercio y la manufactura entre otros. Por ende, para mi no ha sido una sorpresa. Yo había anunciado que la economía estaba convergiendo a un crecimiento de un 2% este año y finalmente eso es lo que está ocurriendo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre las expectativas positivas que tenía el Ministerio de Hacienda respecto del crecimiento de este año, el profesor de la Casa de Bello señaló: “No quiero ser duro con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, lo conozco, es un gran economista, pero yo tenía noticias de la trayectoria hace varios meses y, por lo tanto, fue lo que dije y fue lo que conversamos acá, que a mi me parecía que la trayectoria del crecimiento de la actividad económica estaba decayendo“.

“Lamentablemente, esa noticia se confirmó en el sentido de que teníamos un menor crecimiento y que ese estaba convergiendo en un 2%. No sólo eso, dije también que me parecía que este próximo año íbamos a tener un comportamiento muy parecido, sino más malo que ese, por lo tanto, estamos en una fase muy complicada y vamos a ver que reacción van a tener las autoridades, porque ahora tiene que venir algún tipo de reacción, paliativos, inversión pública, etc. no podemos quedarnos así”, añadió.

Así, el académico explicó que “el crecimiento es lo que produce en definitiva el empleo, acá el tema de fondo es que la demanda de trabajo aumente y yo anuncié en la misma radio que necesitamos una cifra de crecimiento al menos al 4%, cosa que estamos muy lejos en este momento de producir, de lo contrario no vamos a tener una reacción de la economía, no vamos a tener una situación de más empleo y, por ende, de mejor bienestar para las familias chilenas”.

Para revertir esta situación, Alarcón aseguró que “lo primero, es que el sector privado vuelva a tener confianza y vuelva invertir, porque en este componente de caída que tenemos, es una caída por un lado la demanda, claramente, el consumo está disminuyendo porque el ingreso disponible, disminuye cuando aumenta el desempleo y no podemos quedarnos con los anuncios de que el empleo está mejorando porque no es así. Lo que tenemos es empleo informal, que es trabajo de baja calidad, de malas compensaciones, de bajos sueldos, por lo tanto, eso repercute, esa caída del ingreso disponible que estamos observando, repercute sobre el consumo, pero también tenemos la inversión”.

“Nosotros no tenemos una recuperación de la inversión y ahí estoy pensando en el clásico que observamos en Estados Unidos en el siglo pasado cuando el gobierno estadounidense -presidente Franklin D. Roosevelt- arremetió con un plan que permitiera comenzar la inversión pública, estoy pensando en infraestructura de obras públicas, caminos, puentes, en definitiva, en obras que permiten contratar gente en el sector público, pero a través de obras públicas, no nos sirve seguir contratando gente que no va a tener una productividad que permita que la economía empiece a crecer nuevamente”, detalló.